Thầy thuốc trẻ khám miễn phí cho hàng nghìn người dân

TPO - Hàng nghìn người dân tại Huế và Đồng Nai được khám, sàng lọc bệnh miễn phí, cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử trong chuỗi chương trình do Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp Bộ Y tế và địa phương tổ chức.

Trong hai ngày 11 và 12/7, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã phối hợp cùng Bộ Y tế và chính quyền địa phương tổ chức liên tiếp hai chương trình khám sức khỏe quy mô lớn tại thành phố Huế và Đồng Nai.

Hai chương trình tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, xung kích của lực lượng thanh niên, thầy thuốc trẻ trong việc đưa chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước đến gần hơn với người dân, chuyển mạnh từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm bệnh tật và quản lý sức khỏe toàn dân bằng hồ sơ sức khỏe điện tử.

Nhiều người dân được khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe trong chương trình. Ảnh: BTC

Tại Huế, hơn 1.000 người dân xã Bình Điền và Khe Tre đã được thăm khám lâm sàng toàn diện, đánh giá các yếu tố nguy cơ và khám chuyên khoa. Sau khám, người dân được tư vấn chăm sóc sức khỏe, cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử và chuyển tuyến điều trị đối với các trường hợp cần thiết.

Tại Đồng Nai, T.Ư Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Sở Y tế thành phố Đồng Nai tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Chiến dịch cao điểm 180 ngày đêm khám sức khỏe định kỳ toàn dân theo Chỉ thị số 17 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong ngày đầu ra quân, khoảng 1.000 người dân phường Trị An đã được sàng lọc các bệnh lý không lây nhiễm (tim mạch, thận, chuyển hóa) với sự đồng hành của chương trình CaReMe. Dự kiến, chiến dịch sẽ lan tỏa đến 6 xã vùng An toàn khu với khoảng 6.000 người được tầm soát.

Nhiều phần quà được trao tặng trong chương trình. Ảnh: BTC

Bên cạnh hoạt động chăm sóc sức khỏe, trong chương trình tại Huế và Đồng Nai, đã trao tặng nhiều phần quà, nguồn lực ý nghĩa tới trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, cơ sở y tế địa phương.

Theo T.Ư Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, hai chương trình tại Huế và Đồng Nai là hoạt động tiếp nối Hành trình "Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng" năm 2026.

Năm nay, Hội đặt mục tiêu huy động 25.000 thầy thuốc trẻ, khám và tư vấn trực tiếp cho 150.000 người dân, sàng lọc bệnh cho 1,5 triệu người thông qua nền tảng trí tuệ nhân tạo, đồng thời tập huấn 25.000 nhân viên y tế cơ sở về AI, hồ sơ sức khỏe điện tử và bệnh án điện tử.

Xuyên suốt các chương trình, lực lượng thanh niên, thầy thuốc trẻ không chỉ trực tiếp khám, sàng lọc bệnh mà còn đi đầu ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, triển khai sổ sức khỏe điện tử trên VNeID và các nền tảng sàng lọc trực tuyến, đồng thời gắn hoạt động chuyên môn với công tác an sinh xã hội.

Trong thời gian tới Hội Thầy thuốc trẻ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và các địa phương nhân rộng mô hình khám sức khỏe định kỳ toàn dân, đẩy mạnh chuyển đổi số y tế cơ sở, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sàng lọc bệnh, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết 72 và xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn dân hiện đại, công bằng, bền vững.