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Sinh viên Đà Nẵng thắng lớn cuộc thi ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp Đông Nam Á

Thanh Hiền

TPO - AWRIS – APISI là điểm hội tụ của những ý tưởng nghiên cứu và đổi mới sáng tạo tiêu biểu, phản ánh rõ xu hướng phát triển của khoa học công nghệ trong kỷ nguyên số.

Trong hai ngày 11 và 12/7, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU, Đại học Đà Nẵng) phối hợp Hiệp hội Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo ASEAN cùng các đơn vị liên quan tổ chức chuỗi sự kiện quốc tế, gồm hội thảo "Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo dành cho sinh viên các trường đại học Đông Nam Á" (AWRIS), chương trình “Ươm mầm ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp sinh viên Đông Nam Á” (APISI).

Sự kiện quy tụ gần 150 đại biểu, chuyên gia, giảng viên, doanh nghiệp và sinh viên đến từ nhiều quốc gia trong khu vực.

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Sinh viên Đà Nẵng giành giải Nhất trong cuộc thi ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp sinh viên Đông Nam Á.

Hội thảo AWRIS nhận được gần 60 bản thảo bài báo, đề tài từ các tác giả nghiên cứu sinh viên, học viên sau đại học. Cuộc thi APISI nhận được 50 dự án và sản phẩm khởi nghiệp. AWRIS – APISI hội tụ những ý tưởng nghiên cứu và đổi mới sáng tạo tiêu biểu, phản ánh rõ xu hướng phát triển của khoa học công nghệ trong kỷ nguyên số.

Tại AWRIS 2026, các công trình nghiên cứu tập trung vào các lĩnh vực công nghệ chiến lược như Trí tuệ nhân tạo (AI), Dữ liệu lớn (Big Data), Computer Vision, Mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs), Multi-Agent AI, An toàn thông tin, Y tế số, Hệ thống thông minh, Vi mạch bán dẫn… Nhiều nghiên cứu hướng tới giải quyết các bài toán thực tiễn như chăm sóc sức khỏe, phát triển nông nghiệp bền vững, an toàn không gian mạng, tối ưu tài chính hay nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trong khi đó, APISI là bệ phóng cho các ý tưởng khởi nghiệp công nghệ của sinh viên ASEAN với 6 dự án xuất sắc bước vào vòng chung kết, tập trung vào các lĩnh vực EdTech, HealthTech, AI, thương mại điện tử thông minh, công nghệ xanh.

Ban tổ chức đã trao giải Nhất AWRIS cho đề tài “Cải thiện khả năng nhận dạng dáng đi ở người mắc chứng tự kỷ bằng cách kết hợp dữ liệu khung xương được chuẩn hóa với các đặc điểm chuyển động động học” của Trường VKU.

VKU cũng giành giải Nhất APISI với dự án “EVIRA - Nền tảng trí tuệ nhân tạo dành cho phân tích video thương mại điện tử”. Giải Nhì trao cho dự án “ByteLab” của Viện Công nghệ số Campuchia.

GS.TS. Huỳnh Công Pháp - Hiệu trưởng VKU cho hay: “Những công trình nghiên cứu và dự án khởi nghiệp được giới thiệu tại AWRIS - APISI 2026 sẽ không chỉ dừng lại ở các cuộc thi hay hội thảo mà sẽ tiếp tục được phát triển thành các sản phẩm, giải pháp công nghệ có giá trị ứng dụng, đóng góp vào quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế tri thức và đổi mới sáng tạo của Việt Nam cũng như khu vực ASEAN”.

Thanh Hiền
#Sinh viên #Đà Nẵng #Đại học Việt Hàn #ý tưởng sáng tạo #khởi nghiệp #Đông Nam Á

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