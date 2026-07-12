Nữ sinh An Giang càng chơi càng hay, giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia

TPO - Với đấu pháp hợp lý và sự bình tĩnh, nữ sinh An Giang Đỗ Lê Bảo Quyên đã có màn ngược dòng ấn tượng và giành vòng nguyệt quế trận thi tuần Đường lên đỉnh Olympia 26.

Nữ sinh An Giang Đỗ Lê Bảo Quyên càng chơi càng hay và giành chiến thắng.

Trận thi tuần 3 tháng 3 quý III Đường lên đỉnh Olympia 26 với bốn thí sinh tranh tài: Hoàng Đình Triều Châu (THPT Phan Đình Phùng, Hà Tĩnh), Đỗ Lê Bảo Quyên (THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu, An Giang), Khuất Quỳnh Nga (THPT Ngọc Tảo, Hà Nội) và Võ Phi Long (THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, Quảng Trị).

Phần thi Khởi động, Phi Long tạo được ưu thế dẫn đầu với 90 điểm, Triều Châu 40 điểm, Bảo Quyên 30 điểm, Quỳnh Nga 25 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật, ẩn số cần tìm có 6 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: “Chiếu Nga Sơn, gạch Bát Tràng/ Vải tơ Nam Định, lụa hàng Hà Đông”. Nga Sơn trong câu ca dao trên là một địa danh nằm ở tỉnh/thành nào?. Quỳnh Nga ghi điểm với đáp án “Thanh Hóa”.

Đáp án vừa công bố, Triều Châu, Phi Long liền nhấn chuông đưa ra đáp án ẩn số chướng ngại vật là “Lam Sơn”. Đây là đáp án không chính xác, cả hai thí sinh tạm dừng cuộc chơi.

Hàng ngang thứ hai được lựa chọn có câu hỏi: Không gia đình (Hector Malot), Hai vạn dặm dưới đáy biển (Jules Verne), Hoàng tử bé (Antoine de Saint-Exupéry) là những tác phẩm văn học nổi tiếng của quốc gia nào?. Quỳnh Nga ghi điểm với đáp án “Pháp”.

Ngay lập tức, Bảo Quyên nhấn chuông, trả lời chính xác ẩn số chướng ngại vật là “Ba Đình”.

Sau hai phần thi, Phi Long vẫn dẫn đầu với 90 điểm, Bảo Quyên 80 điểm, Quỳnh Nga 45 điểm, Triều Châu 40 điểm.

Nữ sinh An Giang Bảo Quyên giải ẩn số chướng ngại vật.

Phần thi Tăng tốc, các thí sinh tiếp tục bám đuổi nhau về điểm số. Phi Long tiếp tục dẫn đầu 180 điểm, Bảo Quyên 140, Triều Châu 120 điểm, Quỳnh Nga 115

Phần thi Về đích, Phi Long thi đầu tiên, lựa chọn ba câu hỏi 20 điểm. Cậu để Bảo Quyên giành điểm số ở câu hỏi đầu. Nam sinh Quảng Trị ghi điểm câu thứ hai, để về vị trí với 180 điểm.

Bảo Quyên với 160 điểm, lựa chọn ba câu hỏi 20 điểm. Nữ sinh An Giang ghi điểm câu đầu và câu cuối để vươn lên vị trí dẫn đầu đoàn leo núi với 200 điểm.

Triều Châu lựa chọn ba câu hỏi 20 điểm và chọn Ngôi sao hi vọng ở câu cuối. Cậu ghi điểm câu đầu, để Bảo Quyên ghi điểm hai câu cuối. Triều Châu về vị trí với 100 điểm.

Quỳnh Nga lựa chọn ba câu hỏi có giá trị 20 – 30 – 20 điểm, nhưng không thành công trong cải thiện điểm số. Cô để Bảo Quyên ghi điểm câu đầu; Phi Long có cơ hội trả lời ở câu cuối. Quỳnh Nga về vị trí với 75 điểm.

Đỗ Lê Bảo Quyên giành vòng nguyệt quế trận tuần Olympia 26.

Kết quả chung cuộc trận tuần 3 tháng 3 quý III Olympia 26, Đỗ Lê Bảo Quyên (THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu, An Giang) giành vòng nguyệt quế với 260 điểm.

Võ Phi Long (THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, Quảng Trị) về nhì với 170 điểm.

Cùng về thứ ba Hoàng Đình Triều Châu (THPT Phan Đình Phùng, Hà Tĩnh) 100 điểm, và Khuất Quỳnh Nga (THPT Ngọc Tảo, Hà Nội) 75 điểm.