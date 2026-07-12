Dùng tre quây bể bơi giữa sông để dạy bơi miễn phí cho trẻ

TPO - Không có bể bơi hiện đại, Đoàn xã Môn Sơn và Chi đoàn Công an xã Môn Sơn (Nghệ An) đã tận dụng một đoạn sông, dùng tre quây thành khu vực tập bơi an toàn để mở lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ nhỏ.
“Hơn 20 đoàn viên thanh niên và cán bộ chiến sĩ công an phải chặt tre, đan thành rọ rồi nhặt đá về làm các trụ và quây thành một bể bơi. Bể bơi vừa đủ rộng để các em thiếu nhi có thể học bơi an toàn”, chị Hướng nói.
Trước khi xuống nước, các em được hướng dẫn các kỹ năng trên bờ, khởi động cơ thể kỹ càng.
Trong quá trình diễn ra lớp học, xung quanh luôn bố trí đông đảo đoàn viên thanh niên và chiến sĩ công an túc trực.