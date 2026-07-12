Dùng tre quây bể bơi giữa sông để dạy bơi miễn phí cho trẻ

TPO - Không có bể bơi hiện đại, Đoàn xã Môn Sơn và Chi đoàn Công an xã Môn Sơn (Nghệ An) đã tận dụng một đoạn sông, dùng tre quây thành khu vực tập bơi an toàn để mở lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ nhỏ.