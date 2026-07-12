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Giới trẻ

Dùng tre quây bể bơi giữa sông để dạy bơi miễn phí cho trẻ

Ngọc Tú

TPO - Không có bể bơi hiện đại, Đoàn xã Môn Sơn và Chi đoàn Công an xã Môn Sơn (Nghệ An) đã tận dụng một đoạn sông, dùng tre quây thành khu vực tập bơi an toàn để mở lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ nhỏ.

Đoàn xã Môn Sơn (Nghệ An) quây sông làm bể bơi dạy thiếu nhi kỹ năng bơi, kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước.
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Sáng sớm hàng ngày, khúc sông Giăng chảy qua khu vực trung tâm xã biên giới Môn Sơn (Nghệ An) lại rộn ràng tiếng cười nói của lớp dạy bơi﻿, dạy kỹ năng phòng tránh đuối nước. Dưới nước, 50 thiếu nhi được các đoàn viên thanh niên, các chiến sĩ công an kèm cặp, hướng dẫn tập bơi. Ảnh: Ngọc Tú
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Chị Hà Thị Hướng - Phó Chủ tịch UBMTQ, Bí thư Đoàn xã Môn Sơn (tỉnh Nghệ An﻿) cho biết, “lớp dạy bơi” đặc biệt được Đoàn xã phối hợp với Phòng Văn hóa xã hội xã, Chi Đoàn Công an xã Môn Sơn tổ chức từ đầu tháng 7/2026.
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Không có bể bơi hiện đại, đoàn viên thanh niên xã đã phối hợp các chiến sĩ công an dùng tre quây một khúc sông Giăng thành khuôn viên rộng, an toàn làm bể bơi dạy cho trẻ﻿.
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“Hơn 20 đoàn viên thanh niên và cán bộ chiến sĩ công an phải chặt tre, đan thành rọ rồi nhặt đá về làm các trụ và quây thành một bể bơi. Bể bơi vừa đủ rộng để các em thiếu nhi có thể học bơi an toàn”, chị Hướng nói.
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Biết đoàn viên thanh niên xã mở lớp dạy bơi, dạy kỹ năng phòng tránh đuối nước﻿ miễn phí, rất đông phụ huynh trên địa bàn đã đăng ký xin cho các em đến học.
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“Hiện lớp đang nhận dạy cho 50 em thiếu nhi, học sinh trên địa bàn. Nhu cầu học bơi của các em còn rất nhiều, sau khóa này đoàn xã sẽ nghiên cứu để tiếp tục triển khai. Mục đích là dạy cho các em biết bơi. Đồng thời nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng sống, kỹ năng phòng tránh đuối nước. Qua đó cũng tạo sân chơi lành mạnh, giúp các em rèn luyện sức khỏe và phát triển toàn diện”, Bí thư Đoàn xã Môn Sơn nói.
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Trước khi xuống nước, các em được hướng dẫn các kỹ năng trên bờ, khởi động cơ thể kỹ càng.
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Lớp bơi được mở từ sáng sớm để dạy trẻ nhỏ kỹ năng bơi cơ bản như làm quen với môi trường nước, kỹ thuật nổi, kỹ thuật thở và một số động tác bơi cơ bản.
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Trong quá trình diễn ra lớp học, xung quanh luôn bố trí đông đảo đoàn viên thanh niên và chiến sĩ công an túc trực.
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Ngoài học bơi, các em còn được phổ biến kiến thức về nguyên nhân, hậu quả của tai nạn đuối nước; các biện pháp phòng tránh đuối nước; kỹ năng xử lý tình huống khi bị đuối và gặp người bị đuối; hướng dẫn sử dụng áo phao và các dụng cụ cứu sinh.
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Lớp học bơi đặc biệt góp phần mang đến cho các em thiếu nhi ở xã Môn Sơn một mùa hè an toàn, bổ ích và ý nghĩa.
Ngọc Tú
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