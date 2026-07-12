Thanh niên Lâm Đồng ra quân Chiến dịch Mùa hè xanh

TPO - Hơn 1.000 đoàn viên thanh niên trên địa bàn Lâm Đồng đã ra quân Chiến dịch Mùa hè xanh 2026, triển khai nhiều hoạt động tình nguyện tại các địa phương, góp phần hỗ trợ chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới và thực hiện an sinh xã hội.

Ngày 12/7, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đã tổ chức lễ ra quân Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2026 với sự tham gia của hơn 1.000 đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên đến từ 6 trường đại học, cao đẳng và các địa phương trong tỉnh.

Hơn 1.000 thanh niên Lâm Đồng ra quân Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2026.

Phát động chiến dịch, bà Trần Diệp Mỹ Dung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Trưởng Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh: Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè là môi trường thực tiễn để đoàn viên thanh niên rèn luyện bản lĩnh, bồi đắp lý tưởng cách mạng và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng.

Để đạt các mục tiêu đề ra, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đề nghị các cấp bộ Đoàn và các đội hình tình nguyện bám sát nhu cầu thực tế của địa phương, triển khai hiệu quả các phần việc, công trình thanh niên, đồng thời bảo đảm an toàn trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lâm Đồng trao khăn cho các tình nguyện viên.

Với phương châm "Đi để thấu hiểu - Đi để sẻ chia - Đi để cống hiến - Đi để trưởng thành", chiến dịch Mùa hè xanh năm nay huy động hơn 500 chiến sĩ tình nguyện thường trực của 6 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh tham gia các đội hình tại các xã Quảng Trực, Hồng Sơn, Lạc Dương, Đơn Dương, Phan Sơn và phường Lang Biang - Đà Lạt.

Bên cạnh đó, 715 tình nguyện viên đến từ nhiều trường đại học, cao đẳng ngoài tỉnh cũng sẽ triển khai các hoạt động tại các xã Nam Đà, Quảng Phú, Tuy Đức, Quảng Trực, Đắk Sắk, Đắk Mil, Thuận Hạnh, Trường Xuân, Thuận An... góp phần lan tỏa phong trào Mùa hè xanh đến nhiều địa bàn của tỉnh.

Trong chiến dịch lần này, các đội hình tình nguyện sẽ tập trung thực hiện nhiều hoạt động thiết thực như triển khai chương trình "Mùa hè số"; phong trào "Bình dân học vụ số"; hỗ trợ rà soát, chuẩn hóa dữ liệu đất đai và dân cư; chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; trồng cây xanh, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu,...

Những cái vẫy tay chào tiếp thêm động lực cho các chiến sĩ tình nguyện.

Theo Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lâm Đồng, các công trình, phần việc trong Chiến dịch Mùa hè xanh 2026 đều hướng đến mục tiêu giải quyết những nhu cầu thiết thực của địa phương, góp phần phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội và để lại dấu ấn đẹp ở mỗi địa bàn tình nguyện.