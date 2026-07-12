Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thầy thuốc trẻ khám sức khỏe miễn phí cho hàng nghìn người dân

Xuân Tùng

TPO - Hàng nghìn người dân tại Huế và Đồng Nai được khám, sàng lọc bệnh miễn phí, cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử trong chuỗi chương trình do Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp Bộ Y tế và địa phương tổ chức.

Trong hai ngày 11 và 12/7, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã phối hợp cùng Bộ Y tế và chính quyền địa phương tổ chức liên tiếp hai chương trình khám sức khỏe quy mô lớn tại thành phố Huế và Đồng Nai.

Hai chương trình tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, xung kích của lực lượng thanh niên, thầy thuốc trẻ trong việc đưa chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước đến gần hơn với người dân, chuyển mạnh từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm bệnh tật và quản lý sức khỏe toàn dân bằng hồ sơ sức khỏe điện tử.

thaythuoctre-khambenh3.jpg
Nhiều người dân được khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe trong chương trình. Ảnh: BTC

Tại Huế, hơn 1.000 người dân xã Bình Điền và Khe Tre đã được thăm khám lâm sàng toàn diện, đánh giá các yếu tố nguy cơ và khám chuyên khoa. Sau khám, người dân được tư vấn chăm sóc sức khỏe, cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử và chuyển tuyến điều trị đối với các trường hợp cần thiết.

thaythuoctre-khambenh1.jpg

Tại Đồng Nai, T.Ư Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Sở Y tế thành phố Đồng Nai tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Chiến dịch cao điểm 180 ngày đêm khám sức khỏe định kỳ toàn dân theo Chỉ thị số 17 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong ngày đầu ra quân, khoảng 1.000 người dân phường Trị An đã được sàng lọc các bệnh lý không lây nhiễm (tim mạch, thận, chuyển hóa) với sự đồng hành của chương trình CaReMe. Dự kiến, chiến dịch sẽ lan tỏa đến 6 xã vùng An toàn khu với khoảng 6.000 người được tầm soát.

thaythuoctre-khambenh4.jpg
Nhiều phần quà được trao tặng trong chương trình. Ảnh: BTC

Bên cạnh hoạt động chăm sóc sức khỏe, trong chương trình tại Huế và Đồng Nai, đã trao tặng nhiều phần quà, nguồn lực ý nghĩa tới trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, cơ sở y tế địa phương.

Theo T.Ư Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, hai chương trình tại Huế và Đồng Nai là hoạt động tiếp nối Hành trình "Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng" năm 2026.

Năm nay, Hội đặt mục tiêu huy động 25.000 thầy thuốc trẻ, khám và tư vấn trực tiếp cho 150.000 người dân, sàng lọc bệnh cho 1,5 triệu người thông qua nền tảng trí tuệ nhân tạo, đồng thời tập huấn 25.000 nhân viên y tế cơ sở về AI, hồ sơ sức khỏe điện tử và bệnh án điện tử.

Xuyên suốt các chương trình, lực lượng thanh niên, thầy thuốc trẻ không chỉ trực tiếp khám, sàng lọc bệnh mà còn đi đầu ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, triển khai sổ sức khỏe điện tử trên VNeID và các nền tảng sàng lọc trực tuyến, đồng thời gắn hoạt động chuyên môn với công tác an sinh xã hội.

Trong thời gian tới Hội Thầy thuốc trẻ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và các địa phương nhân rộng mô hình khám sức khỏe định kỳ toàn dân, đẩy mạnh chuyển đổi số y tế cơ sở, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sàng lọc bệnh, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết 72 và xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn dân hiện đại, công bằng, bền vững.

Xuân Tùng
#Thầy thuốc trẻ #Nghị quyết 72 #sức khỏe cộng đồng #khám sức khỏe #chuyển đổi số #y tế #phòng bệnh

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe