Thanh niên ân cần đón các cựu chiến binh về Vị Xuyên

TPO - Trong Ngày Giỗ trận Vị Xuyên (12/7), hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), tuổi trẻ xã Vị Xuyên và xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa tại các địa chỉ đỏ, góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân những thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh vì độc lập, chủ quyền của Tổ quốc.

Tại xã Vị Xuyên, ngay từ đầu tháng 7, Đoàn xã đã xây dựng kế hoạch, huy động đoàn viên tham gia các hoạt động tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, trong đó tập trung vệ sinh cảnh quan, chỉnh trang khu vực tưởng niệm, hỗ trợ các đoàn cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và nhân dân đến dâng hương.

Chị Trần Thị Gấm - Bí thư Đoàn xã Vị Xuyên cho biết, từ đầu tháng 7, Đoàn xã đã xây dựng kế hoạch, phân công đoàn viên thường xuyên có mặt tại các điểm tưởng niệm để hỗ trợ công tác phục vụ.

Đoàn viên xã Vị Xuyên chỉnh trang, quét dọn tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

“Khoảng 15 đoàn viên thanh niên thường xuyên tham gia quét dọn, chỉnh trang hoa, chân nhang tại các phần mộ liệt sĩ. Trong những ngày cao điểm diễn ra các hoạt động tưởng niệm, như Ngày Giỗ Trận 12/7, số lượng đoàn viên được huy động lên khoảng 50 người để hỗ trợ các đoàn cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và nhân dân đến dâng hương”, chị Gấm cho hay.

Tại xã Thanh Thủy, đoàn viên, thanh niên cũng tích cực tham gia các hoạt động tại Đài hương 468 và các địa chỉ đỏ trên địa bàn. Lực lượng áo xanh tình nguyện hỗ trợ đón tiếp, hướng dẫn các đoàn đại biểu, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và nhân dân đến dâng hương, tưởng niệm.

Bên cạnh công tác phục vụ các đoàn đến tưởng niệm, đoàn viên thanh niên hai xã còn phối hợp vệ sinh cảnh quan, chỉnh trang khu vực di tích, góp phần giữ gìn không gian trang nghiêm tại các địa chỉ đỏ trên vùng đất Vị Xuyên.

Đoàn viên xã Vị Xuyên hỗ trợ các cựu binh đến dâng hương.

Những việc làm giản dị nhưng thiết thực của tuổi trẻ xã Vị Xuyên và Thanh Thủy đã góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do và bình yên của đất nước.