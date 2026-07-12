Thanh niên ân cần đón các cựu chiến binh về Vị Xuyên

Tại xã Vị Xuyên, ngay từ đầu tháng 7, Đoàn xã đã xây dựng kế hoạch, huy động đoàn viên tham gia các hoạt động tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, trong đó tập trung vệ sinh cảnh quan, chỉnh trang khu vực tưởng niệm, hỗ trợ các đoàn cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và nhân dân đến dâng hương.
Chị Trần Thị Gấm - Bí thư Đoàn xã Vị Xuyên cho biết, từ đầu tháng 7, Đoàn xã đã xây dựng kế hoạch, phân công đoàn viên thường xuyên có mặt tại các điểm tưởng niệm để hỗ trợ công tác phục vụ.
“Khoảng 15 đoàn viên thanh niên thường xuyên tham gia quét dọn, chỉnh trang hoa, chân nhang tại các phần mộ liệt sĩ. Trong những ngày cao điểm diễn ra các hoạt động tưởng niệm, như Ngày Giỗ Trận 12/7, số lượng đoàn viên được huy động lên khoảng 50 người để hỗ trợ các đoàn cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và nhân dân đến dâng hương”, chị Gấm cho hay.
Tại xã Thanh Thủy, đoàn viên, thanh niên cũng tích cực tham gia các hoạt động tại Đài hương 468 và các địa chỉ đỏ trên địa bàn. Lực lượng áo xanh tình nguyện hỗ trợ đón tiếp, hướng dẫn các đoàn đại biểu, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và nhân dân đến dâng hương, tưởng niệm.
Bên cạnh công tác phục vụ các đoàn đến tưởng niệm, đoàn viên thanh niên hai xã còn phối hợp vệ sinh cảnh quan, chỉnh trang khu vực di tích, góp phần giữ gìn không gian trang nghiêm tại các địa chỉ đỏ trên vùng đất Vị Xuyên.
Những việc làm giản dị nhưng thiết thực của tuổi trẻ xã Vị Xuyên và Thanh Thủy đã góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do và bình yên của đất nước.
Mặt trận Vị Xuyên (Hà Giang) là một trong những chiến trường ác liệt nhất trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Từ năm 1979 đến năm 1989, tại vùng núi đá biên cương này, nhiều đơn vị chủ lực cùng lực lượng vũ trang địa phương đã kiên cường chiến đấu, giữ vững từng điểm cao, từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
Trong những năm tháng khốc liệt ấy, Vị Xuyên phải hứng chịu hàng triệu quả đạn pháo, nhiều điểm cao bị bom đạn cày xới dữ dội. Sự hy sinh, ý chí kiên cường của cán bộ, chiến sĩ nơi đây được khắc họa qua lời thề nổi tiếng của liệt sĩ Nguyễn Viết Ninh: “Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử”.
Ngày 12/7/1984 được xem là một trong những ngày chiến đấu ác liệt nhất tại Mặt trận Vị Xuyên, gắn với các trận đánh bảo vệ, giành lại các cao điểm chiến lược trong chiến dịch MB-84. Trong ngày này, nhiều cán bộ, chiến sĩ, trong đó có lực lượng thuộc Sư đoàn 356, đã anh dũng hy sinh.
Từ đó, các cựu chiến binh và thân nhân liệt sĩ lấy ngày 12/7 hằng năm làm “Ngày Giỗ trận” để tưởng nhớ những đồng đội đã nằm lại nơi biên cương.
Hằng năm, vào dịp này, các đoàn cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và nhân dân từ nhiều địa phương lại trở về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, Đài hương 468 và các địa chỉ đỏ để dâng hương, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, chủ quyền của Tổ quốc.