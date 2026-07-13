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Xã hội

Hà Nội: Nhà xưởng bốc cháy ngùn ngụt lúc sáng sớm

Thanh Hà

TPO - Sáng 13/7, ngọn lửa bùng lên dữ dội tại nhà xưởng kết hợp nơi ở, tại xã Tây Phương, Hà Nội khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

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Khu vực xảy ra hỏa hoạn.

Khoảng 6h cùng ngày, người dân phát hiện cháy tại hộ gia đình ở thôn Phú Hòa (xã Tây Phương, Hà Nội).

Nơi xảy ra hỏa hoạn được gia đình làm nơi ở và kết hợp sản xuất kinh doanh. Do bên trong chứa nhiều đồ đạc, hàng hóa dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng cơ sở nhanh chóng có mặt chữa cháy; Cảnh sát PCCC&CNCH chuyên nghiệp cũng được điều động đến hiện trường dập lửa.

Đến hơn 7h cùng ngày, đám cháy được khống chế; không có thương vong về người.

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Lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường dập lửa.

Theo ghi nhận, diện tích hộ gia đình khoảng 500m2, trong đó khu vực sản xuất hơn 200m2. Tại hiện trường, phần mái tôn bị lửa làm biến dạng, đổ sập.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Thanh Hà
#Cháy nhà xưởng kết hợp nhà ở #Hỏa hoạn tại Hà Nội #Chữa cháy và cứu hộ #Thiệt hại tài sản do cháy #Nguyên nhân vụ cháy đang điều tra

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