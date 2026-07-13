Bị sóng cuốn khi tắm biển ở Quảng Ngãi, 2 người chết, 1 mất tích

TPO - Ba người trong lúc tắm biển ở phường Sa Huỳnh (tỉnh Quảng Ngãi) bất ngờ bị sóng lớn cuốn ra xa. Hai người tử vong đã tìm thấy thi thể, lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm người còn lại.

Ngày 13/7, ông Nguyễn Viết Thanh - Chủ tịch UBND phường Sa Huỳnh (tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 người tử vong, 1 cháu bé mất tích.

“Hiện địa phương đang phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh nỗ lực tìm kiếm nạn nhân còn lại”, ông Thanh nói.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h45 ngày 12/7, bà B.T.T. (67 tuổi), bà L.T.C. (60 tuổi) và cháu V.V.T.N. (5 tuổi, cháu ngoại bà C.) cùng trú tổ dân phố Thạch By 2, phường Sa Huỳnh, trong lúc tắm tại khu vực bãi biển thuộc bờ kè Thạch By 2 thì bất ngờ bị sóng lớn cuốn ra xa.

Hiện tại lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân còn lại. Ảnh: Công Thống

Ngay sau khi nhận tin báo, Đồn Biên phòng Sa Huỳnh phối hợp với chính quyền địa phương và người dân khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, tìm kiếm.

Đến khoảng 18h20 cùng ngày (12/7), lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bà T. và bà C. Riêng cháu V.V.T.N. vẫn đang mất tích.

Hiện các lực lượng cứu hộ đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm.