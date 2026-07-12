Ban Chỉ đạo và Hội đồng thi ở Tuyên Quang được tổ chức thế nào?

TPO - Liên quan đến vụ việc điểm Toán cao bất thường tại Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can. Trong bối cảnh vụ án đang được tiếp tục làm rõ, dư luận đặc biệt quan tâm đến cơ cấu của Ban Chỉ đạo kỳ thi cũng như phương án tổ chức tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi

Theo thông tin được công bố, Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Tuyên Quang được thành lập với sự tham gia của lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Trong đó, bà Vương Ngọc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được phân công làm Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi. Ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang giữ vai trò Phó Trưởng ban Thường trực, chịu trách nhiệm phối hợp điều hành các nhiệm vụ chuyên môn liên quan đến kỳ thi.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo chiều 9/7.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo còn có đại diện Công an tỉnh, Sở Y tế, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các sở, ngành liên quan. Các đơn vị này được phân công phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế, thông tin liên lạc, nguồn điện và các điều kiện phục vụ kỳ thi. Theo kế hoạch, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ thi theo đúng Quy chế thi tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về trách nhiệm của Trưởng Ban chỉ đạo, ông Tuấn khẳng định: "Trách nhiệm của từng cá nhân sẽ được xem xét dựa trên kết luận của cơ quan có thẩm quyền. Quan điểm của UBND tỉnh là, bất kỳ ở cương vị nào, nếu có vi phạm đều được xem xét xử lý nghiêm theo quy định Đảng và pháp luật của Nhà nước", ông Tuấn nói.

Hội đồng thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang được bố trí thế nào?

Theo Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 22/5/2026 của UBND tỉnh Tuyên Quang về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, toàn tỉnh huy động hơn 3.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên và lực lượng phối hợp tham gia phục vụ kỳ thi.

Riêng điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nơi xuất hiện các bài thi môn Toán có điểm số cao bất thường được tổ chức thành 16 phòng thi. Nhân sự tại điểm thi gồm 1 trưởng điểm thi, 2 phó trưởng điểm thi, 4 thư ký, 42 cán bộ coi thi, 4 nhân viên phục vụ và 2 nhân viên bảo vệ.

Ngoài ra, điểm thi này còn bố trí lực lượng công an tham gia bảo vệ, gồm 1 cán bộ bảo vệ khu vực bảo quản đề thi, bài thi; 2 cán bộ công an bảo vệ vòng trong và 2 cán bộ kiểm tra thi. Theo kế hoạch, việc bố trí nhân sự tại các điểm thi được thực hiện nhằm bảo đảm các yêu cầu về giám sát, bảo mật đề thi, bài thi và xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thi.

Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 22/5/2026 của UBND tỉnh Tuyên Quang và phương án bố trí nhân sự tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang (khoanh đỏ).

Trước khi diễn ra kỳ thi, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức các cuộc họp, kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy định. Các nội dung được tập trung gồm công tác bảo mật đề thi, bài thi; chuẩn bị cơ sở vật chất; bố trí nhân lực tại các điểm thi; phương án bảo đảm an ninh, an toàn giao thông và xử lý các tình huống do thời tiết, thiên tai.

Bà Vương Ngọc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang thăm, động viên, làm việc với Trường THPT Chuyên Tuyên Quang ngày 20/5, trước khi diễn ra kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra. Ảnh báo Tuyên Quang.

Vai trò, trách nhiệm của Trưởng, Phó, Thư ký điểm thi Theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trách nhiệm trong tổ chức coi thi được phân công theo từng vị trí, từ Trưởng điểm thi, Phó Trưởng điểm thi, Thư ký điểm thi đến cán bộ coi thi nhằm bảo đảm các khâu diễn ra đúng quy trình. Trong đó, Trưởng điểm thi là người chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động tại điểm thi, tổ chức thực hiện các quy định của kỳ thi, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và xử lý các tình huống phát sinh trong phạm vi thẩm quyền. Trưởng điểm thi cũng chịu trách nhiệm quản lý, bảo quản đề thi, bài thi và báo cáo Hội đồng thi về các vấn đề liên quan trong quá trình tổ chức thi. Phó Trưởng điểm thi có trách nhiệm hỗ trợ Trưởng điểm thi điều hành các hoạt động tại điểm thi, trực tiếp phụ trách một số nhiệm vụ được phân công; đồng thời phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế của các thành viên tham gia làm nhiệm vụ thi. Thư ký điểm thi thực hiện nhiệm vụ tham mưu, hỗ trợ nghiệp vụ cho Trưởng điểm thi; tiếp nhận, quản lý hồ sơ, danh sách thí sinh, lập các biên bản, tổng hợp tình hình tổ chức thi và thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của Hội đồng thi. Đối với cán bộ coi thi, đây là lực lượng trực tiếp làm việc trong phòng thi. Theo quy định tại Chương V của Quy chế, cán bộ coi thi có trách nhiệm kiểm tra điều kiện dự thi của thí sinh, phổ biến quy chế, hướng dẫn thí sinh thực hiện đúng quy định; kiểm tra vật dụng được phép mang vào phòng thi; phát đề thi, giấy thi, giấy nháp đúng quy trình; giám sát quá trình làm bài, thu và bàn giao bài thi bảo đảm an toàn, chính xác. Quy chế cũng quy định cán bộ làm nhiệm vụ thi không được làm những việc có thể ảnh hưởng đến tính khách quan của kỳ thi như mang thiết bị thu phát thông tin trái quy định, làm việc riêng trong thời gian coi thi, rời vị trí giám sát, trao đổi hoặc tác động đến bài làm của thí sinh, để lộ thông tin liên quan đến đề thi, bài thi. Ngoài ra, Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT quy định rõ, người tham gia tổ chức thi nếu vi phạm quy chế tùy theo mức độ có thể bị xử lý bằng các hình thức như khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ làm nhiệm vụ hoặc xử lý theo quy định của pháp luật. Trường hợp hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự sẽ được chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định. Những quy định này nhằm xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân trong chuỗi tổ chức kỳ thi, từ khâu điều hành điểm thi, quản lý hồ sơ, bảo mật đề thi, bài thi đến việc giám sát trực tiếp trong phòng thi.