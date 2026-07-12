Điểm chuẩn loạt trường Y phía Nam biến động ra sao trong 3 năm qua?

TPO - Điểm chuẩn các trường y lớn phía Nam biến động rõ rệt trong giai đoạn 2023-2025, với xu hướng tăng mạnh năm 2024 trước khi giảm trở lại vào năm 2025. Các ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt vẫn giữ mức điểm dẫn đầu ở hầu hết các trường.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Điểm chuẩn Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch giai đoạn 2023-2025 có nhiều biến động. Năm 2023, điểm chuẩn dao động từ 18,35-26,31 điểm, trong đó Y khoa dẫn đầu với 26,31 điểm (đối với thí sinh ngoài TPHCM). Đây cũng là năm cuối trường tuyển sinh theo chỉ tiêu riêng cho thí sinh TPHCM và các địa phương khác.

Đến năm 2024, trường tuyển sinh thống nhất trên cả nước, không còn phân chia theo khu vực. Sự thay đổi này khiến điểm chuẩn hầu hết các ngành tăng, dao động từ 21,35-26,57 điểm. Y khoa đạt 26,57 điểm, Răng - Hàm - Mặt 26,49 điểm, trong khi Y tế công cộng tăng mạnh nhất, lên 21,35 điểm.

Biến động điểm chuẩn Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch giai đoạn 2023-2025

Năm 2025, điểm chuẩn giảm trở lại ở hầu hết các ngành, dao động từ 18-25,55 điểm. Y khoa vẫn có điểm chuẩn cao nhất với 25,55 điểm, tiếp theo là Răng - Hàm - Mặt 25,26 điểm.

Nhiều ngành như Dược học, Điều dưỡng, Y học cổ truyền, Kỹ thuật xét nghiệm y học và Kỹ thuật hình ảnh y học giảm trên 3 điểm. Đáng chú ý, các ngành Y tế công cộng và Dinh dưỡng cùng lấy 18 điểm, thấp nhất trường, giảm mạnh so với năm trước.

Năm 2026, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tuyển 2.155 chỉ tiêu, tăng 255 chỉ tiêu so với năm ngoái. Trường tuyển sinh bằng hai phương thức: xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và xét tuyển thẳng.

Đối với phương thức xét điểm thi, trường chỉ sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, không chấp nhận điểm thi được bảo lưu từ các năm trước. Xét tuyển thẳng được áp dụng theo quy định của Bộ GD&ĐT và dành cho lưu học sinh Lào, Campuchia theo diện học bổng của TPHCM.

Đại học Y Dược TPHCM

Trong ba năm gần đây, Đại học Y Dược TPHCM vẫn duy trì vị thế là một trong những trường có điểm chuẩn cao nhất trong các trường đào tạo nhóm ngành Khoa học sức khoẻ ở phía Nam. Năm 2023, Y khoa lấy 27,34 điểm, Răng - Hàm - Mặt 26,96 điểm, Dược học 25,5 điểm.

Năm 2024, điểm chuẩn tiếp tục tăng và đạt mức cao nhất trong giai đoạn này. Y khoa lên 27,8 điểm, Răng - Hàm - Mặt 27,35 điểm, Dược học 25,72 điểm, trong khi điểm chuẩn thấp nhất của trường cũng tăng lên 21,45 điểm.

Đến năm 2025, điểm chuẩn có xu hướng hạ nhiệt theo mặt bằng chung. Y khoa giảm còn 27,34 điểm, Răng - Hàm - Mặt còn 27,34 điểm và nhiều ngành khác cũng giảm từ 1-4 điểm. Dù vậy, các ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt và Dược học vẫn nằm trong nhóm có điểm chuẩn cao nhất cả nước.

Năm nay, Đại học Y Dược TPHCM tuyển 2.746 sinh viên, tăng khoảng 200 so với năm ngoái. So với các năm trước, Đại học Y Dược TPHCM bỏ phương thức xét kết hợp với các chứng chỉ quốc tế như IELTS, TOEFL, SAT. Thay vào đó, trường sẽ cộng điểm khuyến khích cho những thí sinh có IELTS 6.0, TOEFL iBT đạt từ 80 điểm trở lên hoặc điểm SAT tối thiểu 1340/1600.

Ngoài các tổ hợp truyền thống B00 (Toán, Hóa, Sinh), A00 (Toán, Lý, Hóa), B08 (Toán, Sinh, Tiếng Anh), trường lần đầu sử dụng thêm khối D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh), D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh). Riêng ngành Y khoa và Răng-Hàm-Mặt vẫn chỉ sử dụng tổ hợp B00. Nhà trường sẽ xác định độ lệch điểm giữa các tổ hợp để đảm bảo công bằng, chọn lọc thí sinh phù hợp nhất.

Trường Đại học Khoa học Sức khỏe (ĐH Quốc gia TPHCM)

Tính bằng phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Sức khỏe (ĐH Quốc gia TPHCM) tăng nhẹ từ năm 2023 sang năm 2024 trước khi giảm mạnh vào năm 2025. Năm 2023, Y khoa dẫn đầu với 26,15 điểm, tiếp theo là Răng - Hàm - Mặt 26,05 điểm và Dược học 25,12 điểm.

Biến động điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Sức khỏe (ĐH Quốc gia TPHCM), tính bằng phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT

Năm 2024, tất cả các ngành đều tăng điểm. Y khoa đạt 26,4 điểm, Răng - Hàm - Mặt 26,33 điểm, Dược học 25,31 điểm, trong khi Điều dưỡng tăng gần 3 điểm lên 22,6 điểm.

Tuy nhiên, năm 2025 ghi nhận mức giảm mạnh ở hầu hết các ngành. Y khoa còn 25,6 điểm, Răng - Hàm - Mặt 25 điểm, Dược học 21,5 điểm, Y học cổ truyền 20,1 điểm và Điều dưỡng 18 điểm. Trong đó, Điều dưỡng giảm mạnh nhất với 4,6 điểm, tiếp đến là Y học cổ truyền và Dược học. Dù điểm chuẩn giảm, Y khoa vẫn là ngành có mức điểm cao nhất của trường trong cả ba năm.

Năm 2026, Trường Đại học Khoa học Sức khỏe (ĐH Quốc gia TPHCM) áp dụng một phương thức xét tuyển tổng hợp theo chủ trương chung của ĐH Quốc gia TPHCM.

Phương thức này kết hợp nhiều tiêu chí đánh giá năng lực học tập của thí sinh, bao gồm kết quả thi đánh giá năng lực, điểm thi tốt nghiệp THPT và kết quả học bạ. Ngoài ra, Trường Đại học Khoa học Sức khỏe dành khoảng 5% tổng chỉ tiêu cho các đối tượng xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.