Thi tốt nghiệp THPT: Người nào có quyền phân công trưởng điểm thi?

TPO - Chủ tịch Hội đồng thi, thường là Giám đốc Sở GD&ĐT có quyền phân công trưởng điểm thi, phó trưởng điểm thi trong Kỳ thi Tốt nghiệp THPT.

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT được tổ chức tại 34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Bộ GD&ĐT chịu trách nhiệm ra đề thi, ban hành quy chế, hướng dẫn tổ chức thi... còn địa phương chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức kỳ thi.

Trước kỳ thi, Chủ tịch UBND thành lập Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh do lãnh đạo tỉnh, thành phố làm trưởng ban chỉ đạo; lãnh đạo Sở GD&ĐT là phó trưởng ban thường trực.

Quy chế thi tốt nghiệp quy định, mỗi tỉnh, thành phố tổ chức một Hội đồng thi, do sở GD&ĐT chủ trì, để tổ chức thi cho tất cả các thí sinh đăng ký dự thi tại địa phương.

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nơi xảy ra vụ gian lận thi rúng động năm nay.

Giám đốc Sở GD&ĐT là người quyết định thành lập hội đồng thi kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tùy vào lượng thí sinh nhiều hay ít, mỗi hội đồng thi sẽ thành lập các điểm thi để tổ chức khâu coi thi.

Thành phần hội đồng thi gồm: Chủ tịch là phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo thi cấp tỉnh (thường là Giám đốc Sở GD&ĐT).

Phó Chủ tịch hội đồng thi là lãnh đạo Sở GD&ĐT hoặc lãnh đạo cấp phòng thuộc sở.

Hội đồng thi có nhiệm vụ và quyền hạn chỉ đạo, xử lý các vấn đề diễn ra tại các ban trong quá trình thực hiện bảo đảm tổ chức thi theo đúng quy định của quy chế thi và xây dựng phương án, tổ chức vận chuyển, bảo quản bảo đảm an toàn và bảo mật cho đề thi, bài thi.

Chủ tịch Hội đồng thi (Giám đốc Sở GD&ĐT) có quyền thành lập các ban của Hội đồng thi gồm: Ban Thư ký, ban in sao đề thi, ban coi thi, ban chấm thi, ban vận chuyển và bàn giao đề thi, ban làm phách, ban phúc khảo.

Trong đó, Chủ tịch hội đồng thi cũng là người có quyền quyết định lựa chọn nhân sự vào các vị trí trưởng điểm thi, phó trưởng điểm thi. Trưởng điểm thi, phó trưởng điểm thi thường là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường.

Chủ tịch hội đồng thi tại địa phương cũng có trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động tổ chức thi theo nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng thi; chịu trách nhiệm trước trưởng ban chỉ đạo thi cấp tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Sau vụ gian lận thi rúng động dư luận tại Hà Giang, Sơn La, Hoà Bình, trong các buổi tập huấn, lãnh đạo Bộ GD&ĐT luôn nhắc nhở các địa phương về việc lựa chọn nhân sự tham gia kỳ thi, đảm bảo có kinh nghiệm, đạo đức, phẩm chất tốt.

Quy chế tốt nghiệp cũng quy định tiêu chuẩn, điều kiện đối với những người tham gia tổ chức kỳ thi.

Thứ nhất phải là những người có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần trách nhiệm cao.

Thứ hai, nắm vững nghiệp vụ làm công tác thi.

Thứ ba, cán bộ không đang trong thời gian bị kỷ luật hoặc xem xét xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc người có hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý kỷ luật hoặc đã bị kết án mà chưa hết thời hạn xoá kỷ luật hoặc xoá án tích.

Ngoài ra, những người có vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh ruột, chị ruột, em ruột; cha, mẹ, anh ruột, chị ruột, em ruột của vợ hoặc chồng; người giám hộ; người được giám hộ dự thi trong năm tổ chức kỳ thi không được tham gia công tác ra đề thi cho kỳ thi và không được tham gia tổ chức thi tại địa phương.

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 đã xảy ra vụ gian lận thi tại điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang gây hoang mang dư luận.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Tuyên Quang, Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, được phân công làm Trưởng điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, đã chỉ đạo một số giám thị tạo điều kiện cho thí sinh làm bài môn Toán.

Thực hiện chỉ đạo này, Nguyễn Hà Duy, giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, giữ vai trò thư ký điểm thi, được xác định đã vào phòng thi và trực tiếp hướng dẫn một số thí sinh làm bài.

Kết quả thi lộ rõ bất thường khi toàn tỉnh Tuyên Quang có 154 bài thi đạt điểm 10 môn Toán; riêng Trường THPT chuyên Tuyên Quang giành tới 146 bài thi đạt điểm 10 liên tiếp trong dải số báo danh liền nhau; 170 bài thi đạt mức điểm 9,75.

Điểm trung bình của trường chuyên Tuyên Quang ở mức kỷ lục 9,60, vượt xa các trường chuyên tốp đầu cả nước.

Liên quan sự việc, hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can. Trong đó có Trưởng điểm thi Trần Thị Thu Hằng và thư ký điểm thi Nguyễn Hà Duy để làm rõ hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn can thiệp vào kỳ thi.