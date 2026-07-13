Vợ chồng chủ 'hệ sinh thái' sản xuất, tiêu thụ 13 triệu sản phẩm sức khỏe giả bị đề nghị đến 39 năm tù

TPO - Với cáo buộc cầm đầu, chỉ đạo sản xuất và tiêu thụ 13 triệu sản phẩm giả, vợ chồng bị cáo Phạm Vũ Khiêm, Trần Thị Huệ, bị đề nghị phạt đến 39 năm tù.

Ngày 13/7, Viện KSND TP Hà Nội đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Vũ Khiêm, Giám đốc Công ty Herbitech tổng mức án từ 23 – 26 năm tù về 3 tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”; “Vi phạm quy định về toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Rửa tiền”.

Vợ của Khiêm là Trần Thị Huệ, quản lý, điều hành Công ty Herbitech, bị đề nghị từ tổng mức án từ 11 – 13 năm tù cho 2 tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” và “Vi phạm quy định về toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

17 bị cáo còn lại, đều là nhân viên Công ty Herbitech mức án từ 15 tháng án treo đến 6 năm tù về một trong các tội danh nêu trên.

Bị cáo Phạm Vũ Khiêm (đứng đầu).

Theo Viện Kiểm sát, vợ chồng Khiêm phạm tội vì mục đích vụ lợi, tăng lợi nhuận. Các bị cáo là người quản lý, điều hành hoạt động của doanh nghiệp đã lợi dụng vị trí, quyền hạn của tổ chức để chỉ đạo sản xuất, buôn bán hàng giả, che giấu doanh thu, hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp.

Viện Kiểm sát xác định, từ năm 2018 đến tháng 4/2025, bị cáo Khiêm là người trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Herbitech. Vì mục đích tăng lợi nhuận và nâng cao sức cạnh tranh, Khiêm đã chỉ đạo thực hiện hàng loạt hành vi vi phạm xuyên suốt từ khâu sản xuất, hạch toán kế toán đến hợp thức hóa nguồn tiền do phạm tội mà có.

Khiêm chỉ đạo tổ chức sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo hình thức gia công, sản xuất theo đơn đặt hàng nhưng không đúng hồ sơ công bố sản phẩm. Bị cáo cho thay đổi thành phần, hàm lượng nguyên liệu nhằm cắt giảm chi phí.

Từ tháng 4/2020-4/2025, Công ty Herbitech đã sản xuất 67 loại sản phẩm giả với tổng số gần 13 triệu sản phẩm (lọ, chai, ống, hộp, viên) bán cho 35 khách hàng, có tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng, thu lời bất chính hơn 1,3 tỷ đồng.

Các bị cáo nghe luận tội.

Giám đốc Công ty Herbitech còn chỉ đạo bộ phận kế toán lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách tài chính. Trong đó, sổ nội bộ phản ánh đầy đủ doanh thu, chi phí thực tế, còn sổ sách phục vụ kê khai thuế chỉ ghi nhận một phần doanh thu có hóa đơn nhằm che giấu doanh thu, trốn tránh nghĩa vụ thuế.

Từ năm 2018-2024, Công ty Herbitech có tổng doanh thu bán hàng thực tế là hơn 335 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu khai thuế là hơn 145 tỷ đồng và doanh thu bỏ ngoài sổ sách không kê khai nộp thuế là hơn 190 tỷ đồng.

Hành vi trên của bị cáo gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 55 tỷ đồng, cấu thành tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, Phạm Vũ Khiêm còn chỉ đạo thành lập doanh nghiệp mới, sử dụng hơn 12 tỷ đồng có nguồn gốc từ hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả và vi phạm quy định về kế toán để mua bất động sản, đầu tư sinh lời nhằm hợp thức hóa, che giấu nguồn tiền do phạm tội mà có.