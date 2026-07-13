Nước lũ cuốn trôi xe hơi sau bão Bavi ở Trung Quốc

TPO - Lũ lụt nghiêm trọng ở tỉnh Hà Bắc và Liêu Ninh (đông bắc Trung Quốc) đã nhấn chìm đường sá và cuốn trôi ô tô, trong khi người dân phải bơi lội, chèo thuyền trên các con phố, theo video lan truyền trên mạng xã hội.

Theo lời kể của một cư dân, mực nước đã dâng cao hơn 2 m trên các tuyến đường ở Kuancheng, một huyện thuộc tỉnh Hà Bắc. Kuancheng là nơi sinh sống của khoảng 240.000 người, nằm bên bờ sông Luan.

Hình ảnh trên video cho thấy, một số chiếc xe đã va chạm vào nhau ở Kuancheng khi chúng trôi nổi trên một con đường ngập nước.

Khoảng 1.800 người dân ở Kuancheng bị mắc kẹt, đài truyền hình nhà nước CCTV đưa tin, trong khi chính quyền cho biết việc sơ tán người dân là ưu tiên hàng đầu.

Lũ lụt trên các con phố ở Hà Bắc. (Nguồn: CNA)

Lũ lụt xảy ra sau khi bão Bavi - cơn bão mạnh nhất từ đầu năm đến nay - đổ bộ Trung Quốc, mang theo mưa lớn và gió mạnh đến bờ biển phía đông.

Cơ quan chức năng cảnh báo cơn bão sẽ gây mưa xối xả trên khắp các tỉnh Cát Lâm, Liêu Ninh, Hà Bắc, Sơn Đông, Giang Tô và An Huy, làm trầm trọng thêm nguy cơ lũ lụt ở những khu vực đã bị ngập lụt do những trận mưa trước đó.

Theo báo cáo của CCTV, dẫn lời Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, 46 con sông trên toàn quốc đang bị lũ lụt vượt mức cảnh báo.

Biển báo và công trình bị đổ sau bão Bavi tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters)

Một con đường ngập nước sau trận mưa lớn do bão Bavi ở Ôn Châu (tỉnh Chiết Giang). (Ảnh: Reuters)

Một bức tường đổ sập sau bão Bavi tại Chiết Giang. (Ảnh: Reuters)

Các video trên RedNote cho thấy, một người bơi ngửa trên một con đường ở Thẩm Dương (Liêu Ninh), với hàng loạt xe đậu bên đường gần như bị ngập hoàn toàn trong nước. Một đoạn video khác trên RedNote cho thấy, một người đứng trên ván chèo để di chuyển trên những con phố ngập lụt.

Trong một đoạn video, cảnh sát được nhìn thấy đang đẩy một chiếc xe bị ngập qua vùng nước sâu.

Nhiều tuyến tàu hỏa ở Thẩm Dương đã bị tạm ngừng, theo thông báo của Đường sắt Trung Quốc ngày 13/7, với hơn 30 đoạn đường sắt bị ảnh hưởng.

Các trường học cũng đã đóng cửa trên nhiều khu vực, bao gồm cả tỉnh Cát Lâm ở phía đông bắc.