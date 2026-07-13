TPHCM triển khai nhiều hoạt động 'Đền ơn, đáp nghĩa' nhân dịp kỷ niệm 27/7

TPO - Công tác chăm lo tập trung vào những giải pháp thiết thực, lâu dài như trao sổ tiết kiệm, phương tiện sinh kế, học bổng, thẻ bảo hiểm y tế; xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa; phục dựng ảnh liệt sĩ; trang bị xe lăn, khám bệnh, phát thuốc và hỗ trợ chi phí điều trị cho người có công, gia đình chính sách...

Ngày 13/7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn triển khai một số nội dung trọng tâm của kế hoạch tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

Qua rà soát bước đầu, toàn thành phố ghi nhận 829 trường hợp người có công, gia đình chính sách có nhu cầu hỗ trợ. Nội dung chăm lo tập trung vào những giải pháp thiết thực, lâu dài như trao sổ tiết kiệm, phương tiện sinh kế, học bổng, thẻ bảo hiểm y tế; xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa; phục dựng ảnh liệt sĩ; trang bị xe lăn, máy trợ thính; khám bệnh, phát thuốc và hỗ trợ chi phí điều trị.

Lãnh đạo các đơn vị phát biểu tại hội nghị triển khai.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các tổ chức thành viên, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp phấn đấu thực hiện kinh phí chăm lo các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ với hơn 30 tỷ đồng và 100% các Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được nhận phụng dưỡng, hỗ trợ. Các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn được rà soát, kết nối nguồn lực hỗ trợ kịp thời.

Đồng thời, 100% xã, phường, đặc khu tổ chức ít nhất một hoạt động tri ân hoặc chăm lo gia đình chính sách, người có công.

Chủ trì và phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nêu rõ, việc chăm lo cho gia đình chính sách, người có công không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, là truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Ông Nguyễn Phước Lộc phát biểu chỉ đạo và lưu ý một số vấn đề trong công tác chăm lo dịp 27/7 năm nay.

Công tác chăm lo không chỉ đến từ giá trị vật chất mà là tình cảm và sự tri ân sâu sắc mà Đảng bộ, chính quyền, MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên, của các tầng lớp nhân dân dành cho những người có công với đất nước.

Ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị các đơn vị xây dựng kế hoạch chăm lo cụ thể, bảo đảm rõ đối tượng, rõ địa chỉ, rõ thời gian và rõ nguồn lực; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách, tuyệt đối không để xảy ra sai sót.

Đi liền đó, công tác tri ân cần gắn với chăm lo nhà ở, y tế, giáo dục; tu bổ các công trình ghi công liệt sĩ; giám sát việc thực hiện chính sách và tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là đối với thế hệ trẻ. Đồng thời, thành phố tiếp tục mở rộng việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở các địa bàn với yêu cầu cao nhất, khẩn trương nhất.

Tại chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tiếp nhận nhiều nguồn lực đồng hành cho công tác đền ơn đáp nghĩa.

Trong đó, Anh hùng Lao động, Thầy thuốc nhân dân, giáo sư, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng hỗ trợ 300 triệu đồng; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) hỗ trợ 200 triệu đồng; Liên đoàn Lao động TPHCM hỗ trợ 50 triệu đồng để chăm lo, động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Dịp này, Vietcombank cũng hỗ trợ quà tặng 65 Mẹ Việt Nam anh hùng với tổng kinh phí 325 triệu đồng, góp phần lan tỏa sâu sắc nghĩa tình, trách nhiệm và truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của thành phố.