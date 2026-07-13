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5 nạn nhân bỏng nặng sau vụ cháy quán ăn ở TPHCM

Nguyễn Dũng

TPO - Sáu người được đưa vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu sau vụ cháy quán ăn ở phường Bình Thạnh, TPHCM. Trong đó, nhiều trường hợp bị bỏng diện rộng, suy hô hấp do ngạt khói, được theo dõi và điều trị tích cực với nguy cơ ngộ độc cyanua từ sản phẩm cháy.

Ngày 13/7, Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã báo cáo Sở Y tế TPHCM về vụ cháy nổ xảy ra tại quán ăn ở số 56 đường Ngô Đức Kế (phường Bình Thạnh).

Theo báo cáo, vụ cháy nổ xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 11/7. Bệnh viện tiếp nhận 6 trường hợp bị bỏng và ngạt khói. Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng từ bỏng nhẹ đến bỏng sâu, diện tích rộng kèm tổn thương đường hô hấp.

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Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Nhân dân Gia Định. ảnh BVCC.

6 nạn nhân gồm: H.T.K.T (46 tuổi), L.N.T (nữ, 44 tuổi), P.T.T (nữ, 30 tuổi), N.Q.H (nam, 56 tuổi), A.K.L (nữ, 48 tuổi), N.T.T (nam, 51 tuổi).

Trong số các bệnh nhân, một số trường hợp được xác định bỏng toàn thân độ II-III, diện tích bỏng trên 50%, ghi nhận bụi than vùng mũi, họng và phải đặt nội khí quản hỗ trợ hô hấp. Các bác sĩ chẩn đoán nhiều bệnh nhân bị sốc bỏng, bỏng do nhiệt, ngạt khói, suy hô hấp và xuất huyết tiêu hóa do stress.

Đáng chú ý, những trường hợp hít phải khói trong đám cháy được bệnh viện theo dõi nguy cơ ngộ độc cyanua – một trong những chất độc có thể sinh ra khi các vật liệu trong đám cháy bị đốt cháy ở nhiệt độ cao. Cyanua có thể làm suy giảm khả năng sử dụng oxy của tế bào, gây rối loạn tuần hoàn, suy hô hấp và đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện, xử trí kịp thời.

Đại diện Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết các bệnh nhân nặng đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, được hồi sức hô hấp, tuần hoàn, đặt đường truyền trung tâm, theo dõi sát các chỉ số sinh tồn và hội chẩn với các chuyên khoa liên quan. Có 5 trường hợp đã được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị chuyên sâu vào ngày 12/7.

Cụ thể: Bệnh nhân L.N.T bị bỏng lửa diện tích khoảng 98% độ II, 80% độ II toàn thân; bỏng hô hấp. Bệnh nhân P.T.T bị bỏng da độ I - II diện tích khoảng 60% đầu mặt, tứ chi, ngực bụng; bỏng hô hấp. Bệnh nhân N.Q.H bỏng da do lửa độ III, diện tích khoảng 80% đầu mặt, tứ chi, ngực bụng; bỏng hô hấp. Bệnh nhân A.K.L bị bỏng da do lửa độ II, III, diện tích khoảng 60% đầu mặt, cánh tay 2 bên, ngực, bụng; bỏng hô hấp. Ngoài ra, bệnh nhân còn tổn thương thận cấp thể vô niệu, toan chuyển hóa nặng, theo dõi ngộ độc Cyanua, chèn ép khoang 2 tay. Bệnh nhân N.T.T bị bỏng da do lửa độ III, diện tích khoảng 60% đầu mặt, tứ chi, ngực bụng; bỏng hô hấp.

Trước mắt, các bác sĩ tiếp tục tập trung kiểm soát tình trạng suy hô hấp, sốc bỏng, chăm sóc vết thương bỏng và đánh giá mức độ ảnh hưởng do ngạt khói, trong đó đặc biệt lưu ý nguy cơ ngộ độc cyanua ở các bệnh nhân bị mắc kẹt trong không gian cháy kín.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết sẽ tiếp tục cập nhật tình trạng điều trị của các bệnh nhân trong những báo cáo tiếp theo.

Nguyễn Dũng
#Bệnh viện Nhân dân Gia Định #Hồi sức tích cực #Chống độc #Cháy nổ #Nhập viện #Bỏng nặng #Ngộ độc cyanua #Bình Thạnh #Cháy quán ăn

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