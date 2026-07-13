Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Chính trường Mỹ xáo trộn mạnh vì sự ra đi đường đột của Thượng nghị sĩ Lindsey Graham

Bình Giang

TPO - Sự ra đi đột ngột của Thượng nghị sĩ Lindsey Graham sẽ tác động đáng kể đến hoạt động lập pháp tại Thượng viện, nơi đảng Cộng hòa vốn đã gặp khó khăn với thế đa số sít sao vì sự vắng mặt của Thượng nghị sĩ Mitch McConnell. Điều này cũng sẽ tác động tới cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới.

ap26193711807846.jpg
Thượng nghị sĩ Lindsey Graham bất ngờ qua đời ngày 11/7 vì bệnh tim. (Ảnh: AP)

Ông Lindsey Graham là Thượng nghị sĩ của bang Nam Carolina. Theo luật của bang này, Thống đốc Henry McMaster có quyền chỉ định người tạm thời đảm nhiệm chiếc ghế mà ông Graham bỏ trống ở Thượng viện.

Tuy nhiên, vì ông Graham đang trong năm tái tranh cử nên việc ông qua đời sẽ dẫn đến việc phải tổ chức cuộc bầu cử sơ bộ khẩn cấp, để chọn ứng viên mới của đảng Cộng hòa cho lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Người chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ sẽ phải cạnh tranh với ứng viên đảng Dân chủ Annie Andrews trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.

Chưa biết ai sẽ thay thế ông Graham, nhưng một số cái tên đã được nhắc đến, trong đó có Hạ nghị sĩ Nancy Mace và Phó Thống đốc Nam Carolina Pamela Evette.

Ngày 12/7, Tổng thống Donald Trump cho biết đã nghĩ đến một người mà ông muốn sẽ hoàn thành nốt nhiệm kỳ của ông Graham, nhưng chưa tiết lộ danh tính.

“Tôi có một người mà tôi nghĩ sẽ rất tuyệt vời, nhưng tôi chưa muốn nói lúc này vì còn quá sớm sau sự ra đi của Lindsey”, Tổng thống Trump phát biểu trên chương trình Meet the Press của NBC.

Dù không làm thay đổi quyền kiểm soát Thượng viện, sự ra đi của ông Graham - người có ảnh hưởng lớn trên chính trường Mỹ, sẽ tác động đáng kể đến các vấn đề lập pháp quan trọng.

Ủy ban Ngân sách Thượng viện do ông làm chủ tịch đang ở giai đoạn đầu của tiến trình điều chỉnh ngân sách nhằm thúc đẩy một số nội dung trong dự luật về giấy tờ định danh cử tri, theo yêu cầu của Tổng thống Trump.

Do Đạo luật SAVE America không có đủ 60 phiếu để vượt qua thủ tục tranh luận kéo dài tại Thượng viện, Tổng thống Trump đã gây sức ép yêu cầu bãi bỏ quy định này, đồng thời từ chối ký dự luật nhà của lưỡng đảng để phản đối.

Trong cuộc phỏng vấn với CNN ngày 12/7, ông Trump nhấn mạnh ông Graham là người ủng hộ mạnh mẽ Đạo luật SAVE America.

Tổng thống Trump cũng nhắc lại việc ông Graham từng sát cánh cùng mình trong nhiều vấn đề khác, trong đó có cuộc chiến phê chuẩn Thẩm phán Tòa án Tối cao Brett Kavanaugh.

Trong thời gian tới, Thượng viện sẽ xem xét đề nghị của Nhà Trắng về việc cấp thêm ngân sách quốc phòng liên quan đến cuộc chiến với Iran. Nếu còn tại vị, ông Graham chắc chắn sẽ là một trong những người ủng hộ đề xuất này mạnh mẽ nhất, trong bối cảnh đề xuất đang gặp nhiều khó khăn và có thể cần sự ủng hộ của cả hai đảng.

Việc xem xét ngân sách quốc phòng còn bị ảnh hưởng bởi sự vắng mặt dài ngày của ông McConnell - Chủ tịch Tiểu ban Chuẩn chi quốc phòng Thượng viện.

Chỉ vài ngày trước khi qua đời, ông Graham đã ăn mừng thắng lợi lớn khi Tổng thống Trump "bật đèn xanh" cho sáng kiến của ông nhằm áp thuế trừng phạt nặng với các quốc gia nhập khẩu dầu mỏ và năng lượng của Nga.

Bình Giang
Theo CNN, AP
#Lindsey Graham #Chính trường Mỹ #Bầu cử giữa kỳ Mỹ #Tổng thống Trump

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe