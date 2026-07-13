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Điều tra vụ tài xế xe tải tố bị chặn đường, hành hung trong đêm khuya

Nguyễn Dũng

TPO - Trạm CSGT Tây Bắc (Phòng CSGT Công an TPHCM) đang phối hợp Công an xã Củ Chi cùng các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ vụ việc một tài xế xe tải trình báo bị nhóm người hành hung sau mâu thuẫn khi tham gia giao thông.

Clip người đàn ông bị chặn đánh giữa đường trong đêm khuya

Ngày 13/7, cơ quan chức năng cho biết đang tiếp tục làm việc với những người liên quan để xác minh diễn biến vụ việc. Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Ngọc Quang (51 tuổi, ngụ TPHCM).

Theo trình báo của gia đình, khoảng 23 giờ ngày 11/7, ông Quang điều khiển xe tải lưu thông trên đường Lê Quang Đạo theo hướng từ ngã tư An Sương về cầu vượt Củ Chi.

Khi đến khu vực gần ngã tư Hóc Môn, một xe tải khác chạy phía sau có ý định vượt lên nhưng xảy ra khó khăn trong quá trình di chuyển. Đến giao lộ ngã tư Hồng Châu, hai bên xảy ra tranh cãi liên quan đến việc nhường đường. Sau đó, hai xe va chạm khiến gương chiếu hậu của cả hai phương tiện bị hư hỏng.

Sau va chạm, ông Quang tiếp tục điều khiển xe hướng về Củ Chi. Tuy nhiên, khi xe vừa qua cầu An Hạ thì bị một xe tải mang biển kiểm soát 61C.... chạy phía trước tạt đầu, chặn lại.

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Hình ảnh camera ghi lại.

Theo lời kể của gia đình, lúc này có 4 người từ hai xe tải bước xuống, tiến đến xe của ông Quang. Hai bên xảy ra cự cãi, sau đó ông Quang bị nhóm người này hành hung.

Con trai ông Quang cho biết nhóm người trên có mang theo dao tự chế và thanh sắt để đe dọa. Thời điểm xảy ra vụ việc, trên cabin xe của ông Quang còn có con trai và con gái út đang mang thai tháng thứ 5. Khi xuống can ngăn, người con gái cũng bị đánh.

“Cha tôi được đưa đi khám và bác sĩ thông báo bị gãy sống mũi, gãy răng, sưng nề vùng mắt. Em gái tôi khi can ngăn cũng bị đánh chảy máu mũi”, anh N.N.V. (con ông Quang) cho biết.

Ngay trong đêm 11/7, gia đình ông Quang đến Công an xã Củ Chi trình báo vụ việc, đồng thời cung cấp đoạn clip do người đi đường ghi lại để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Công an xã Củ Chi, Công an xã Hóc Môn và Trạm CSGT Tây Bắc đang phối hợp xác minh, làm việc với các bên liên quan, làm rõ nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

Nguyễn Dũng
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