Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Lạng Sơn khai trương hệ thống quản lý văn bản phục vụ doanh nghiệp

Trọng Đảng

TPO - Ngày 13/7, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức khai trương Hệ thống quản lý văn bản phục vụ doanh nghiệp và ký kết Quy chế phối hợp về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026 - 2030.

1.jpg
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn và các đơn vị có liên quan bấm nút khai trương Hệ thống quản lý văn bản phục vụ doanh nghiệp ngày 13/7.

Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn cho biết, đây là hoạt động cụ thể nhằm triển khai các chủ trương của Trung ương và của tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đồng thời góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp là lực lượng nòng cốt của nền kinh tế, trong khi chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo đang trở thành động lực quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, tối ưu chi phí, đổi mới phương thức quản trị, mở rộng thị trường và tăng sức cạnh tranh.

“Việc đưa Hệ thống quản lý văn bản phục vụ doanh nghiệp vào vận hành sẽ hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số trong công tác quản trị, điều hành, đồng thời tạo điều kiện kết nối, trao đổi văn bản điện tử với các cơ quan nhà nước thông qua Trục liên thông văn bản của tỉnh. Đặc biệt, các doanh nghiệp sẽ được sử dụng miễn phí phần mềm trong thời gian 12 tháng” – ông Sơn thông tin.

17839162806146928612674002462406g4319156599166970385076978c09c52057404d577d633075a91-17839163898891310946601.jpg
Các đơn vị có liên quan ký kết Quy chế phối hợp về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026-2030

Cũng tại chương trình, Sở Khoa học và Công nghệ cùng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã ký kết Quy chế phối hợp về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026-2030. Quy chế đặt nền tảng cho việc phối hợp triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng khoa học và công nghệ, phát triển nguồn nhân lực số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu số, thương mại điện tử, chuyển giao công nghệ, bảo hộ sở hữu trí tuệ, chuyển đổi xanh và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Để hệ thống phát huy hiệu quả, lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục phối hợp với đơn vị cung cấp giải pháp và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh bảo đảm hệ thống vận hành ổn định, an toàn, đồng thời tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình sử dụng.

Trọng Đảng
#Chuyển đổi số #Lạng Sơn khai trương Hệ thống quản lý văn bản #Lạng Sơn chuyển đổi số #Tỉnh Lạnh Sơn #Khai trương Hệ thống quản lý văn bản phục vụ doanh nghiệp

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe