Lạng Sơn khai trương hệ thống quản lý văn bản phục vụ doanh nghiệp

TPO - Ngày 13/7, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức khai trương Hệ thống quản lý văn bản phục vụ doanh nghiệp và ký kết Quy chế phối hợp về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026 - 2030.

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn và các đơn vị có liên quan bấm nút khai trương Hệ thống quản lý văn bản phục vụ doanh nghiệp ngày 13/7.

Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn cho biết, đây là hoạt động cụ thể nhằm triển khai các chủ trương của Trung ương và của tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đồng thời góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp là lực lượng nòng cốt của nền kinh tế, trong khi chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo đang trở thành động lực quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, tối ưu chi phí, đổi mới phương thức quản trị, mở rộng thị trường và tăng sức cạnh tranh.

“Việc đưa Hệ thống quản lý văn bản phục vụ doanh nghiệp vào vận hành sẽ hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số trong công tác quản trị, điều hành, đồng thời tạo điều kiện kết nối, trao đổi văn bản điện tử với các cơ quan nhà nước thông qua Trục liên thông văn bản của tỉnh. Đặc biệt, các doanh nghiệp sẽ được sử dụng miễn phí phần mềm trong thời gian 12 tháng” – ông Sơn thông tin.

Các đơn vị có liên quan ký kết Quy chế phối hợp về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026-2030

Cũng tại chương trình, Sở Khoa học và Công nghệ cùng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã ký kết Quy chế phối hợp về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026-2030. Quy chế đặt nền tảng cho việc phối hợp triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng khoa học và công nghệ, phát triển nguồn nhân lực số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu số, thương mại điện tử, chuyển giao công nghệ, bảo hộ sở hữu trí tuệ, chuyển đổi xanh và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Để hệ thống phát huy hiệu quả, lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục phối hợp với đơn vị cung cấp giải pháp và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh bảo đảm hệ thống vận hành ổn định, an toàn, đồng thời tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình sử dụng.