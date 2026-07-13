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Xã hội

ROX Group thực hiện hành trình tri ân tại các nghĩa trang liệt sỹ ở miền Trung

PV

Trong hai ngày, 10-11/7, Tập đoàn ROX (ROX Group) thực hiện hành trình tri ân, dâng hương các nghĩa trang liệt sỹ tại miền Trung. Hành trình có sự tham gia của lãnh đạo, cán bộ công nhân viên Tập đoàn, do ông Bùi Thành Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị ROX Group dẫn đầu.

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Đoàn công tác của ROX Group dâng hương hoa tại nghĩa trang liệt sỹ

Lộ trình của đoàn bắt đầu từ Hà Nội rồi đến thăm viếng Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã Ba Đồng Lộc, các Nghĩa trang liệt sỹ Thanh niên xung phong Tân Ấp, Thọ Lộc, Vạn Ninh, Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9.

Cuối hành trình, đoàn đến viếng Đài tưởng niệm ở Đảo Cồn Cỏ. Đây là nơi tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ huyện đảo Cồn Cỏ được xây dựng trên diện tích hơn 1.000m2, cao 28,5m, ghi danh 104 liệt sĩ, có 2 bức phù điêu ở 2 bên có tính nghệ thuật, tái hiện 1 phần cuộc chiến đấu bảo vệ và tiếp tế cho Cồn Cỏ.

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Cán bộ, nhân viên ROX Group thắp hương, tri ân các liệt sỹ

Ông Bùi Thành Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị ROX Group cho hay, hoạt động tri ân, hành hương, tặng quà cho các đối tượng chính sách đã trở thành thường xuyên của Tập đoàn, trong đó có hai lịch trình cố định là tháng bảy và Tết Nguyên đán.

Ông Bùi Thanh Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị ROX Group dâng hoa tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã Ba Đồng Lộc.
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị ROX Group dâng hoa tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã Ba Đồng Lộc.

“Năm nay, Chính phủ phát động chiến dịch 500 ngày đêm nhằm tăng cường tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ và xác minh danh tính liệt sỹ. Đây là hoạt động rất quy mô và ý nghĩa. Việc thực hiện hành trình tri ân của ROX là dịp để cán bộ, công nhân viên Tập đoàn hiểu được ý nghĩa của chiến dịch này của Chính phủ và bày tỏ lòng tri ân đến các bậc cha anh đã đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước”, ông Bùi Thanh Hà nói.

PV
#ROX Group #tri ân #liệt sỹ #miền Trung #nghĩa trang #Bùi Thành Hà

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