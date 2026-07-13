Đồng Tháp: Khẩn cấp tìm nguyên nhân cánh đồng rau màu cháy lá, chết khô

TPO - Trong những ngày qua, gần 70 ha hoa màu của người dân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp bất ngờ bị héo úa, cháy lá rồi chết dần chưa rõ nguyên nhân. Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp trực tiếp xuống kiểm tra, chỉ đạo các ngành chức năng khẩn cấp vào cuộc tìm nguyên nhân.

Nông dân bất lực nhìn rau chết

Những ngày này, nông dân các vùng chuyên canh rau màu tại các xã Long Định, Long Hưng, Tân Phước 3 sống trong lo lắng, xót xa. Cánh đồng rau tía tô, húng quế rộng gần 1 ha của gia đình anh Đặng Hoàng Quân (xã Long Định) chuẩn bị được thu hoạch, nay phủ một màu úa vàng, lá cháy khô rồi chết dần.

Hoa màu của người dân tại xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp bị hư hỏng.

“Gần 10 ngày nay, toàn bộ rau trồng ngoài đồng bị cháy lá, đứt chân rồi chết hoàn toàn. Tôi canh tác ở đây mấy chục năm nay chưa từng gặp trường hợp kỳ lạ này bao giờ. Nước mặn tràn vào thì còn có cách cứu, chứ hiện tượng này thì bất lực, hết cứu nổi", anh Đặng Hoàng Quân buồn rầu nói.

Cách đó không xa, trên cánh đồng rau thuộc xã Long Hưng, cánh đồng rau răm rộng 0,8 ha của anh Nguyễn Văn Điển cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Những luống rau đang kỳ cho thu hoạch bỗng dưng bị vàng úa ở phần đọt non. Do chất lượng rau giảm sút nghiêm trọng, thương lái đồng loạt quay lưng, từ chối thu mua.

Cánh đồng rau tía tô, húng quế rộng gần 1 ha của gia đình anh Đặng Hoàng Quân (xã Long Định) bị cháy lá, hư hỏng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Đồng Tháp cho biết, tính đến ngày 11/7, tổng diện tích hoa màu bị thiệt hại chưa rõ nguyên nhân trên địa bàn lên đến hơn 67,7 ha. Trong đó, thiệt hại nặng nhất là xã Long Hưng với hơn 37,7 ha; xã Tân Phước 3 hơn 22 ha, xã Long Định trên 7,8 ha.

Ghi nhận thực tế tại các ruộng rau bị ảnh hưởng cho thấy, tất cả đều có chung biểu hiện đọt non, lá non bị mất diệp lục chuyển sang màu trắng hoặc vàng, một số lá chuyển màu nâu và cháy khô ở mép vào. Trong khi đó, các lá gần gốc vẫn giữ màu xanh. Riêng đối với cây tía tô, nhiều diện tích ghi nhận tình trạng cây bị héo rũ, cháy mép lá rồi chết khô cả cây.

Khẩn cấp tìm nguyên nhân

Trước tình hình thiệt hại rau màu chưa rõ nguyên nhân của người dân, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp cùng các sở, ngành chuyên môn đã trực tiếp xuống hiện trường để khảo sát, kiểm tra thực tế tại các ruộng rau và hệ thống kênh dẫn nước vào ngày 12/7.

Sau khi trực tiếp kiểm tra tại xã Tân Phước 3, ông Nguyễn Phước Thiện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - yêu cầu các đơn vị chuyên môn thuộc Sở NN&MT đánh giá sơ bộ nguyên nhân. Đồng thời, tiến hành lấy khẩn cấp các mẫu nước, mẫu đất, mẫu rau tại vùng bị thiệt hại để xét nghiệm, xác định nguyên nhân và có biện pháp xử lý kịp thời.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp kiểm tra lúa bị thiệt hại tại xã Tân Phước 3.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp cũng yêu cầu chính quyền địa phương phối hợp cùng ngành chức năng tiến hành khảo sát, thống kê ngay các tuyến kinh, rạch đang bị lục bình, cỏ dại xâm lấn làm ảnh hưởng đến dòng chảy để đề xuất phương án trục vớt, khơi thông. Ngành thủy lợi phối hợp chặt chẽ với địa phương rà soát lưu lượng dòng chảy, hệ thống cống đập liên thông và lên phương án vận hành hệ thống thủy lợi để làm sạch nguồn nước trong các kênh rạch.