Trung Quốc: Ba con sư tử bị chết đuối

TPO - Ông Yin Feifei - chủ Sở thú Quý Cảng, Trung Quốc - cho biết các nhân viên đã mạo hiểm tính mạng để khóa chặt chuồng của các loài thú săn mồi khi nước lũ dâng lên do ảnh hưởng của bão Maysak, tuy nhiên 3 con sư tử đã chết đuối.

Rắn, lợn, ngựa trôi tự do ở vùng lũ

Theo ước tính ban đầu, khoảng 900 con rắn, trong đó có nhiều loài cực độc đã trôi về phía khu dân cư sau khi bão Maysak quét qua khu vực Hoành Châu, miền nam Trung Quốc, gây ra trận lũ khiến 39 người thiệt mạng, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc.

Người dân bì bõm trong nước lũ. Ảnh: Xinhua.

Một phụ nữ đã tử vong sau khi bị rắn cắn. Ban đầu, giới chức Trung Quốc tỏ ra khá thận trọng khi đánh giá mức độ nguy hiểm của tình hình. Tuy nhiên, hiện chính quyền đã phát cảnh báo yêu cầu người dân tránh xa các loài bò sát này, đồng thời huy động lực lượng bắt rắn, tăng cường dự trữ huyết thanh kháng nọc và chuẩn bị cho khả năng số ca bị rắn cắn gia tăng.

Hai con ngựa vằn, một con bò u, 3 con ngựa lùn, hai con lừa cùng nhiều loài động vật khác cũng thoát khỏi chuồng khi một sở thú trong khu vực bị nước lũ nhấn chìm.

Tối 9/7, Sở thú Quý Cảng - đơn vị tư nhân quản lý khu vườn thú - đã phát thông báo khẩn, cảnh báo một số động vật thất lạc như đà điểu, đà điểu emu và gấu mèo có thể trở nên hung dữ khi hoảng sợ; người dân báo ngay nếu phát hiện chúng.

Lợn được gắp lên bằng máy. Video: MXH.

Trong cuộc phỏng vấn với Hongxing News, chủ sở thú Yin Feifei cho biết các nhân viên đã mạo hiểm tính mạng để khóa chặt chuồng của các loài thú săn mồi khi nước lũ dâng lên. Tuy nhiên, 3 con sư tử đã chết đuối.

"Chúng tôi không thể để các loài thú săn mồi thoát ra ngoài trong lúc lũ lụt và tạo thêm nguy cơ mất an toàn cho cộng đồng", ông Yin Feifei nói.

Truyền thông Trung Quốc cũng đưa tin hơn 16.000 con lợn đã bị nước lũ cuốn trôi. Các đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy máy xúc được sử dụng để vớt lợn khỏi dòng nước. CNN bình luận hành động này trông giống như một cỗ máy gắp thú trong khu vui chơi.

Bắt được 2.000-3.000 con rắn trong 3 ngày

Hoành Châu nằm ở phía đông nam Quảng Tây, trên vùng đồng bằng tương đối bằng phẳng, bao quanh bởi núi và hơn 660 con sông.

Thành phố này được mệnh danh là thủ phủ hoa nhài của Trung Quốc. Loài hoa dùng để ướp trà đã được trồng tại đây suốt khoảng 500 năm.

Tuy nhiên, ngoài trà hoa nhài, Hoành Châu và toàn bộ khu vực Quảng Tây còn nổi tiếng là trung tâm nuôi rắn của Trung Quốc trong nhiều thập kỷ qua.

Hơn 100 loài rắn đã được ghi nhận tại khu vực giáp biên giới Việt Nam này. Người dân địa phương từ lâu xem thịt rắn là món ăn bổ dưỡng và có truyền thống săn bắt rắn làm thực phẩm.

Người dân dùng vợt "săn" rắn. Video: MXH.

Theo Guangxi Daily, đến năm 2020, Quảng Tây có gần 20 triệu con rắn được nuôi tại hơn 14.000 trang trại.

Ngày nay, phần lớn rắn được nuôi phục vụ ngành dược phẩm và nghiên cứu y sinh. Hai loài được nuôi phổ biến nhất là rắn hổ mang và rắn ráo thường. Trong khi rắn ráo không có nọc độc thì vết cắn của rắn hổ mang có thể gây tử vong.

Ngành nuôi rắn từng là một lĩnh vực kinh tế quan trọng của Hoành Châu, nhưng nay lại trở thành bài toán cấp bách đối với chính quyền địa phương.

Ông Zhu - thành viên một đội bắt rắn dân sự tại Hoành Châu - cho biết nhóm gồm 7-8 người đã làm việc liên tục suốt hai ngày và bắt được từ 2.000-3.000 con rắn, chủ yếu là rắn ráo. Con số này thậm chí còn cao hơn ước tính ban đầu về số rắn sổng chuồng.

Theo ông Zhu, sau lũ, rắn thường tìm nơi trú ẩn tại các góc khuất trong nhà dân. Khi phát hiện rắn, người dân sẽ báo cho đội bắt rắn. Sau khi bắt được, số rắn này sẽ được bàn giao cho lực lượng chuyên trách để thả về môi trường tự nhiên.

"Chúng tôi bắt được khoảng 2.000 - 3.000 con chỉ trong 2 ngày. Về cơ bản đã dọn sạch chúng", ông nói.

Một đoạn video do truyền thông nhà nước đăng tải ghi lại cảnh nhiều người dùng vợt truy đuổi một con rắn đang bơi trong nước lũ. Một người mặc áo mưa màu hồng thậm chí lao người về phía con rắn, một người khác dùng vợt bắt gọn.

Theo Tân Hoa Xã, phần lớn các loài rắn thích môi trường mát, ẩm và thường không chủ động tấn công con người nếu không bị khiêu khích.

Bản hướng dẫn từ chính quyền cũng cho biết rắn rất sợ các chất có mùi hăng. Người dân có thể rắc bột xua đuổi rắn trước cửa nhà để hạn chế chúng bò vào.

"Khi đi ngoài trời, nên tránh những khu vực được biết là có rắn hoặc dùng gậy khua vào bụi cỏ để xua rắn đi trước khi di chuyển", khuyến cáo nêu rõ.

Các bệnh viện địa phương cho biết nguồn dự trữ huyết thanh kháng nọc độc hiện vẫn đủ để ứng phó với tình hình, miễn là bệnh nhân được đưa đến điều trị kịp thời.