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Máy bay ngập màu Tổ quốc đón 124 cán bộ, chiến sĩ từ Venezuela về nước

Ngọc Ánh

TPO - Chuyến bay VN69 cất cánh từ sân bay quốc tế Simón Bolívar (Caracas, Venezuela) lúc 13h30 ngày 9/7 (giờ địa phương), đưa 124 cán bộ, chiến sĩ về nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ tại Venezuela.

Sau khi hoàn thành hai chuyến bay đặc biệt đưa lực lượng và hàng hóa hỗ trợ tới Venezuela, Vietnam Airlines tiếp tục thực hiện chuyến bay đưa 124 cán bộ, chiến sĩ trở về Việt Nam, khép lại hành trình vận chuyển mang ý nghĩa nhân văn và trách nhiệm quốc gia.

Chuyến bay VN69 cất cánh từ sân bay quốc tế Simón Bolívar (Caracas, Venezuela) lúc 13h30 ngày 9/7 (giờ địa phương).

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23h20 ngày 10/7, chuyến bay đặc biệt VN69 đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: VNA.

Sau khi hạ cánh tại sân bay Paris Charles de Gaulle (Pháp) để thực hiện dừng kỹ thuật, chuyến bay tiếp tục hành trình về Việt Nam và hạ cánh tại sân bay Nội Bài lúc 23h20 tối 10/7.

Tổng quãng đường từ sân bay quốc tế Nội Bài đến sân bay quốc tế Caracas và ngược lại là hơn 31.000 km.

Tổ bay gồm 6 phi công, 12 tiếp viên, 2 kỹ sư cùng 4 nhân viên phục vụ mặt đất, bảo đảm chuyến bay diễn ra an toàn, thuận lợi và chu đáo.

Trên chuyến bay, các tiếp viên của Vietnam Airlines mặc áo và cài huy hiệu cờ đỏ sao vàng, mang theo sắc màu Tổ quốc trong không gian khoang bay. Phi hành đoàn cũng trao tặng mô hình máy bay cho các cán bộ, chiến sĩ.

Đại diện hãng hàng không quốc gia cũng gửi lời cảm ơn và bày tỏ sự trân trọng sâu sắc trước tinh thần trách nhiệm, lòng dũng cảm và những nỗ lực không mệt mỏi của các cán bộ, chiến sĩ.

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Cơ trưởng Trần Trung Dũng đại diện Vietnam Airlines trao mô hình máy bay tỷ lệ 1:100 tặng Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ - Phó cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Quốc Phòng, Trưởng đoàn công tác tham gia thực hiện nhiệm vụ tại Venezuela. Ảnh: VNA.

Trước đó, Vietnam Airlines đã tổ chức 2 chuyến bay đặc biệt vận chuyển 124 cán bộ, chiến sĩ cùng trang thiết bị, hàng hóa hỗ trợ tới Venezuela.

Cơ trưởng Tô Ngọc Giang - Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines - cho biết được giao nhiệm vụ đi Venezuela với tinh thần triển khai “thần tốc”. Phi hành đoàn có kỷ niệm khó quên với phút "cân não" khi hạ cánh ở sân bay Venezuela.

“Các sân bay trên thế giới hiện đang áp dụng phương thức hạ cánh tự động có GPS dẫn đường. Với lần hạ cánh này, do tài liệu bay không có, các thông tin dữ liệu nhập thủ công sẽ dẫn tới sai số nên chuyến bay không thể thực hiện hạ cánh theo phương thức GPS. Tổ lái buộc phải hạ cánh theo phương thức cổ điển, phương thức này hiện chỉ áp dụng trong huấn luyện bay SIM (buồng lái giả định).

Trong quá trình hạ cánh, chúng tôi liên lạc bằng tín hiệu riêng với kiểm soát viên không lưu. Tổ lái gồm 6 phi công đều phải tập trung cao độ, trong đó 2 phi công ngồi ghế lái trực tiếp, 4 phi công còn lại phải căng mắt quan sát, đọc bản đồ và trao đổi liên tục, đảm bảo mọi thứ chuẩn xác nhất, hạ cánh an toàn tuyệt đối” - cơ trưởng Tô Ngọc Giang chia sẻ.

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124 cán bộ, chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ tại Venezuela trở về nước.

Theo CNN, trận động đất kép xảy ra tối 24/6 tại Venezuela đã khiến ít nhất 1.430 người thiệt mạng và gây thiệt hại vật chất ước tính từ 4,7 đến 8,7 tỷ USD. Đây là trận động đất mạnh nhất tại quốc gia Nam Mỹ này trong 125 năm qua.

Ngọc Ánh
#Venezuela #Vietnam Airlines #cán bộ chiến sĩ #hỗ trợ #chuyến bay

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