Tôi mang 12 triệu đồng 12 ngày du lịch 7 vùng biển Việt Nam

Trải nghiệm du lịch: Có lẽ nhiều năm sau, tôi sẽ không còn nhớ mình đã đi qua bao nhiêu bãi biển, nhưng tôi sẽ luôn nhớ sự chân chất và tốt bụng của những con người mình gặp trên suốt hành trình.

Có lẽ nhiều năm sau, tôi sẽ không còn nhớ mình đã đi qua bao nhiêu bãi biển, nhưng tôi sẽ luôn nhớ sự chân chất và tốt bụng của những con người mình gặp trên suốt hành trình.

Tôi đến Đảo Bé Lý Sơn ngày 2/6.

Tôi lên xe khách rời Hà Nội vào ngày 1/6, đến Quảng Ngãi rồi tiếp tục ra đảo Lý Sơn. Đây là điểm dừng đầu tiên của tôi cho hành trình 12 ngày đi hết 7 vùng biển của Việt Nam, cũng là lần đầu tiên tôi một mình đi qua nhiều tỉnh, thành như vậy.

Trước đó, tôi từng du lịch một mình 1 lần, với 1 ngày ở Huế. Chuyến đi ngắn nhưng khiến tôi không còn sợ hãi với sự cô đơn. Thay vào đó, tôi tận hưởng cảm giác được tự quyết định mọi thứ, có thể đi đâu tùy thích mà không cần phải vội vàng theo lịch trình của ai khác.

Vì vậy, mùa hè cuối cùng trước năm học cuối đại học, tôi quyết định thực hiện một hành trình dài hơn. Tôi là Tạ Thị Nhung (21 tuổi), quê Phú Thọ, hiện là sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân và làm nhiếp ảnh tự do. Tôi dành số tiền tiết kiệm từ công việc chụp ảnh để thực hiện chuyến đi qua 7 vùng biển từ Trung vào Nam.

7 điểm dừng

Những chuyến xe khách từ Hà Nội đến Quảng Ngãi rồi tiếp tục đi tàu ra Lý Sơn khiến ngày đầu tiên của tôi gần như chỉ gắn với việc di chuyển. Đặt chân lên đảo, tôi quyết định ở lại một đêm để có thêm thời gian khám phá.

Buổi tối, tôi chọn ăn tại một quán bình dân. Điều khiến tôi bất ngờ là đồ ăn ở đây vừa ngon vừa rẻ. Tôi thử nhiều món như bánh xèo, cơm tấm, hải sản địa phương... Mỗi phần ăn đều đầy đặn nhưng chỉ có giá vài chục nghìn đồng.

Chuyến đi 12 ngày với chi phí khoảng 12 triệu đồng, qua nhiều vùng biển như Lý Sơn, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Phú Quốc...

Sáng hôm sau, tôi trở lại đất liền để tiếp tục hành trình đến Quy Nhơn (nay thuộc tỉnh Gia Lai). Thành phố biển này đông khách hơn Lý Sơn nhưng vẫn giữ được nhịp sống khá chậm. Tôi dành nhiều thời gian ở Kỳ Co và Eo Gió trước khi tiếp tục chạy xe vào Phú Yên (tỉnh Đắk Lắk).

Ở Phú Yên, tôi ghé Mũi Điện, nơi nhiều du khách chọn đón bình minh, rồi dừng ở Tháp Nghinh Phong khi nắng chiều bắt đầu dịu. Trước chuyến đi, tôi đã xem không ít video về những địa điểm này trên mạng xã hội và từng nghĩ hình ảnh đã được chỉnh màu khá nhiều. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy, màu nước biển, những vách đá hay bầu trời gần như không khác so với những gì tôi từng xem.

Từ Phú Yên, tôi lên tàu đến Nha Trang (Khánh Hòa) rồi tiếp tục thuê xe máy để chạy về phía Vĩnh Hy. Đây cũng là chặng đường tôi dành nhiều thời gian nhất cho việc dừng lại chụp ảnh vì khung cảnh liên tục thay đổi, từ những cung đường ôm sườn núi đến các bãi biển nhỏ nằm khuất dưới chân đèo.

Trong một quán nước ven đường, tôi tình cờ gặp nhóm bạn đang thực hiện chuyến xuyên Việt bằng xe máy. Họ chỉ lớn hơn tôi một, hai tuổi nhưng đã đi qua hàng chục tỉnh, thành. Chúng tôi ngồi nói chuyện khá lâu về những cung đường đẹp, kinh nghiệm tìm chỗ ở giá rẻ hay cách chuẩn bị hành lý cho những chuyến đi dài ngày.

Cuộc gặp diễn ra rất ngẫu nhiên nhưng lại trở thành một trong những kỷ niệm tôi nhớ nhất, bởi lần đầu tiên tôi gặp những người trẻ chọn dành cả mùa hè để rong ruổi trên đường thay vì lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ ngắn.

Tôi đi trên cung đường DT702 - tuyến đường nối Vĩnh Hy - Bình Hưng, mệnh danh cung đường biển đẹp nhất Việt Nam.

Rời miền Trung, tôi bay từ Nha Trang đến Phú Quốc. So với những điểm đến trước đó, hòn đảo lớn nhất Việt Nam mang không khí của một trung tâm nghỉ dưỡng với nhiều khu vui chơi và khách sạn quy mô lớn. Thay vì dành thời gian cho các tổ hợp giải trí, tôi dậy từ sớm để đến làng chài Rạch Vẹm. Khi lượng khách còn chưa đông, người dân đã bắt đầu một ngày mới trên biển. Những chiếc thuyền lần lượt cập bến, hải sản được đưa vào bờ, còn các quán ăn ven biển tất bật chuẩn bị cho buổi sáng.

Điểm dừng cuối cùng là Đà Nẵng và Hội An. Sau nhiều ngày liên tục đổi phương tiện và di chuyển qua các tỉnh, tôi dành một ngày đi chậm hơn. Tôi dạo quanh những con phố ở trung tâm Đà Nẵng trước khi đến Hội An. Khi phố cổ lên đèn, tôi đi bộ qua những dãy nhà vàng, ngồi bên sông Hoài, thưởng thức đặc sản địa phương trước khi trở về nơi lưu trú. Không còn những cung đường ven biển hay những chặng xe kéo dài hàng trăm km, Hội An khép lại chuyến đi bằng một nhịp sống chậm và yên tĩnh hơn.

Ngày 12/6, tôi trở về Hà Nội, kết thúc hành trình 12 ngày qua 7 điểm đến ven biển.

12 triệu đồng

Trước ngày khởi hành khoảng một tháng, tôi bắt đầu lên kế hoạch cho toàn bộ hành trình. Điều đầu tiên tôi tính không phải sẽ chơi gì ở mỗi điểm đến, mà là làm thế nào để đi qua 7 địa phương với ngân sách khoảng 12 triệu đồng.

Tôi ưu tiên chốt trước những khoản khó thay đổi như vé máy bay, tàu hỏa và xe khách. Khoản chi lớn nhất là di chuyển. Tôi đặt vé máy bay chặng Nha Trang - Phú Quốc từ khá sớm nên chỉ mất khoảng 2,6 triệu đồng cho vé khứ hồi. Các chặng xe khách, tàu hỏa và taxi giữa các địa phương tiêu tốn thêm khoảng 1,2 triệu đồng. Đến mỗi điểm đến, tôi đều thuê xe máy với giá 150.000-200.000 đồng/ngày để chủ động chạy dọc các cung đường ven biển và không phụ thuộc vào phương tiện công cộng.

Để cân đối ngân sách, tôi gần như không chọn khách sạn. Ở những nơi có giá phòng cao như Nha Trang hay Phú Quốc, tôi đặt giường dorm hoặc homestay giá rẻ. Ban đầu tôi cũng hơi ngại ở chung với người lạ, nhưng trải nghiệm lại thú vị hơn tôi nghĩ. Vì có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, tôi làm quen với khá nhiều du khách nước ngoài, nghe họ chia sẻ về những hành trình đang thực hiện ở Việt Nam và trao đổi thêm một số điểm đến.

Chi phí ăn uống mỗi ngày chỉ khoảng 100.000-200.000 đồng. Hải sản ở Lý Sơn, các món ăn miền Trung hay những quán cơm bình dân dọc đường đều có mức giá khá dễ chịu, đủ để tôi vừa tiết kiệm vừa thử được nhiều món đặc sản.

Ngoài các khoản cố định, tôi dành khoảng 1 triệu đồng cho vé tham quan, mua quà và những chi phí phát sinh trong suốt chuyến đi.

Nhìn lại hành trình, tôi nhận ra việc tiết kiệm không đồng nghĩa với cắt giảm trải nghiệm. Đặt vé sớm, chọn hình thức lưu trú phù hợp và chủ động di chuyển bằng xe máy giúp tôi kiểm soát ngân sách mà vẫn có đủ thời gian để khám phá mỗi điểm đến theo cách mình muốn.