TPHCM công khai dữ liệu quy hoạch số: Tra cứu chỉ trong vài phút

Thay vì phải đến UBND phường, xã để hỏi thông tin quy hoạch như trước, người dân TPHCM giờ đây có thể tra cứu trực tuyến chỉ trong vài phút. Việc công khai dữ liệu quy hoạch đất đai trên nền tảng số được kỳ vọng sẽ tăng tính minh bạch của thị trường bất động sản và rút ngắn thời gian tiếp cận thông tin.

TPHCM vừa chính thức đưa vào vận hành cổng công khai dữ liệu quy hoạch trên nền tảng bản đồ số (GIS), cho phép người dân, doanh nghiệp và các tổ chức dễ dàng tra cứu thông tin quy hoạch, hiện trạng sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật thông qua internet.

Động thái này được xem là bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của ngành quy hoạch - kiến trúc, đồng thời góp phần hạn chế tình trạng người dân phải trực tiếp đến cơ quan quản lý để xin cung cấp thông tin như trước đây.

Thông qua hệ thống, người sử dụng có thể kiểm tra quy hoạch của từng khu đất hoặc nhà ở theo nhiều phương thức khác nhau như số tờ, số thửa, địa chỉ, tên đường, tọa độ hoặc đơn vị hành chính. Ngoài việc hiển thị vị trí trên bản đồ GIS, hệ thống còn cho phép xem ranh giới quy hoạch, chức năng sử dụng đất và tải về các quyết định phê duyệt quy hoạch liên quan.

TPHCM công khai dữ liệu quy hoạch đất đai trên nền tảng số. Ảnh: Gia Linh.

Đáng chú ý, kho dữ liệu được công bố khá đa dạng, bao gồm các cấp độ quy hoạch từ quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu đến quy hoạch chi tiết. Hệ thống cũng cập nhật nội dung điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn 2060, cùng các dữ liệu về quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật.

Bên cạnh đó, nhiều cơ sở dữ liệu chuyên ngành cũng được tích hợp như mạng lưới đường sắt đô thị dự kiến, dữ liệu hạ tầng kỹ thuật tại khu vực Bình Dương, danh mục 202 dự án nhà ở xã hội, 510 biệt thự đã được phân loại, 443 công trình đầu tư công và mô hình 3D của nhiều công trình xây dựng.

Theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM, nền tảng sử dụng hệ thống bản đồ của ESRI kết hợp với dữ liệu địa chính do các cơ quan chuyên môn quản lý, kết nối thông qua API và các nguồn dữ liệu số hiện có. Việc đồng bộ này giúp tăng khả năng đối chiếu, chuẩn hóa thông tin và nâng cao độ chính xác khi tra cứu.

Ngoài chức năng tìm kiếm, người dân còn có thể gửi phản ánh hoặc góp ý trực tiếp về dữ liệu, nội dung quy hoạch và các tính năng của hệ thống để cơ quan quản lý tiếp nhận, cập nhật khi cần thiết.

Việc công khai dữ liệu quy hoạch trên môi trường số được kỳ vọng sẽ tạo thuận lợi hơn cho người dân trước khi thực hiện các giao dịch bất động sản, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin quy hoạch nhanh chóng trong quá trình nghiên cứu đầu tư. Đây cũng là giải pháp góp phần nâng cao tính minh bạch của thị trường, giảm chi phí và thời gian thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, quy hoạch.

Theo kế hoạch, cổng dữ liệu mới sẽ thay thế các hệ thống tra cứu quy hoạch trước đây của TPHCM và Bình Dương, đồng thời được tích hợp trên ứng dụng Công dân số TP.HCM dưới dạng mini app để người dân có thể sử dụng thuận tiện trên thiết bị di động.