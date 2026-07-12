Vai trò mới của nguyên Phó Thủ tướng Đức, nguyên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam

TPO - Ông Philip Rösler - nguyên Phó Thủ tướng Đức gốc Việt, nguyên Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới, ông Marc Knapper - nguyên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam - là những chuyên gia quốc tế tham gia Tổ tư vấn Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM.

Ngày 12/7, Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC) công bố quyết định thành lập và ra mắt Tổ tư vấn VIFC-HCMC với 13 thành viên, nhằm tăng cường năng lực tham mưu chiến lược, kết nối nguồn lực chuyên gia trong và ngoài nước phục vụ quá trình xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam.

Tổ tư vấn do PGS, TS. Trần Hoàng Ngân - nguyên Trợ lý Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đột phá phát triển Trường Đại học Sài Gòn - làm Tổ trưởng. Ông Ngân có nhiều năm nghiên cứu và tư vấn trong các lĩnh vực kinh tế vĩ mô, tài chính - ngân hàng, chính sách tài chính, tiền tệ, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường và môi trường đầu tư.

Đáng chú ý, ông Philip Rösler - nguyên Phó Thủ tướng Đức gốc Việt, nguyên Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) - tham gia tổ tư vấn. Ông Philip Rösler có kinh nghiệm sâu rộng về hợp tác chiến lược quốc tế, tài sản số, tài chính hàng không cũng như kết nối các nhà đầu tư và định chế tài chính toàn cầu.

Nguyên Phó Thủ tướng Đức gốc Việt Philip Rösler (ảnh: VTV News)

Bên cạnh đó, tổ tư vấn còn quy tụ nhiều chuyên gia quốc tế như ông Marc Knapper, nguyên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, có kinh nghiệm về ngoại giao, quan hệ Việt Nam - Mỹ, thương mại, đầu tư, năng lượng và giáo dục; ông Jeff Singer, nguyên Giám đốc điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Dubai (DIFC); ông Stephen Glynn, nguyên Giám đốc điều hành Cơ quan Dịch vụ Tài chính Astana (AFSA) của Kazakhstan, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại Cơ quan Dịch vụ Tài chính Dubai (DFSA).

Ngoài ra, tổ tư vấn còn có TS. Jochen Biedermann - Tổng Giám đốc Liên minh Thế giới các Trung tâm Tài chính quốc tế (WAIFC); ông Don Lam - nhà sáng lập, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc VinaCapital; PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM); ông Sam Van - Giám đốc điều hành SRO Partners; ông Bhaskar Dasgupta - nguyên Giám đốc Hạ tầng thị trường Trung tâm Tài chính quốc tế Abu Dhabi; ông Chia Hock Lai - Chủ tịch Responsible Fintech Institute (RFI); GS.TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo - Phó Giám đốc Đại học Kinh tế TPHCM và TS Lưu Ngọc Hiệp - Trưởng khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Các chuyên gia hàng đầu về kinh tế, tài chính sẽ tham gia tổ tư vấn của VIFC-HCMC. Nguồn: VIFC-HCMC.

Theo Cơ quan điều hành VIFC-HCMC, tổ tư vấn sẽ hỗ trợ nghiên cứu, đề xuất định hướng phát triển, xác định các sản phẩm ưu tiên và hoàn thiện cơ chế vận hành của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM. Với sự tham gia của các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực, tổ tư vấn được kỳ vọng sẽ cung cấp các góc nhìn độc lập, thực tiễn, phù hợp với thông lệ quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược và thúc đẩy quá trình xây dựng trung tâm tài chính quốc tế thế hệ mới.

Việc thành lập tổ tư vấn được xem là bước đi quan trọng nhằm củng cố nền tảng chuyên môn, tăng cường kết nối nguồn lực trong và ngoài nước, phục vụ mục tiêu thu hút dòng vốn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính khu vực và thế giới.

Tại lễ ra mắt, Cơ quan điều hành VIFC-HCM cùng tổ tư vấn cũng đã có phiên thảo luận với trao đổi về định hướng chiến lược phát triển và các sản phẩm ưu tiên trong giai đoạn tới.

VIFC-HCMC chính thức vận hành từ cuối tháng 2 năm nay. Mô hình phát triển của VIFC-HCMC dựa trên các trụ cột chiến lược, gồm: Trung tâm tài chính hàng không, trung tâm tài chính hàng hải, sở giao dịch hàng hóa, trung tâm lưu ký - thanh toán bù trừ công nghệ cao. Các trụ cột khác gồm hệ sinh thái fintech và ngân hàng số, chuỗi giá trị tài chính xanh, tài chính bền vững và tài chính chuyển đổi, hạ tầng thị trường tài chính hiện đại, hướng tới các sàn giao dịch quốc tế và các sản phẩm tài chính có chiều sâu.