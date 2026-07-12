Lưu ý quan trọng về việc mua bán vàng miếng

TPO - Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 1 (Hà Nội) khuyến cáo người dân chỉ mua, bán vàng miếng tại các ngân hàng, doanh nghiệp được cấp phép. Các giao dịch vàng từ 20 triệu đồng trở lên trong ngày phải thực hiện thanh toán qua tài khoản ngân hàng, nhằm tăng tính minh bạch và phòng, chống rửa tiền.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 1 vừa phát đi thông báo về việc tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn Hà Nội.

Theo Ngân hàng Nhà nước, thời gian qua đơn vị đã phối hợp với Công an TP. Hà Nội, cơ quan thuế và Sở Công Thương Hà Nội tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều vi phạm của một số doanh nghiệp và chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định.

Các vi phạm chủ yếu liên quan đến công tác phòng, chống rửa tiền; chế độ thông tin, báo cáo; trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng khi thay đổi mạng lưới chi nhánh, địa điểm kinh doanh mà không thực hiện đúng quy định; có các sai phạm về hóa đơn và nghĩa vụ thuế.

Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo, việc giao dịch vàng miếng ngoài hệ thống được cấp phép là không đúng quy định pháp luật và có thể bị xử lý (ảnh: Như Ý).

Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 1, những tồn tại này cho thấy vẫn còn một bộ phận doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm tuân thủ pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng. Cơ quan quản lý yêu cầu các doanh nghiệp chủ động cập nhật các quy định pháp luật hiện hành, rà soát quy trình hoạt động, tăng cường đào tạo nhân viên và đặc biệt thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống rửa tiền.

Đối với người dân, Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo chỉ thực hiện mua, bán vàng miếng tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp đã được cấp giấy phép kinh doanh vàng miếng. Việc giao dịch vàng miếng ngoài hệ thống được cấp phép là không đúng quy định pháp luật và có thể bị xử lý.

Đáng chú ý, đối với các giao dịch mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên trong một ngày, khách hàng bắt buộc phải thanh toán thông qua tài khoản ngân hàng của mình và tài khoản của doanh nghiệp kinh doanh vàng mở tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Quy định này nhằm tăng tính minh bạch trong giao dịch, đồng thời hỗ trợ công tác quản lý và phòng, chống rửa tiền.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 1 cho rằng, việc người dân giao dịch tại các địa điểm được cấp phép không chỉ giúp hạn chế rủi ro pháp lý mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thị trường vàng, ngăn ngừa gian lận và bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Theo danh sách Ngân hàng Nhà nước công bố đến hết quý I/2026, trên địa bàn Hà Nội hiện có 22 ngân hàng được cấp phép kinh doanh mua, bán vàng miếng, gồm: Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank, MB, Techcombank, SeABank, VPBank, MSB, SHB, TPBank, VietABank, SCB, Sacombank, Vikki Bank, Eximbank, VietBank, ACB, Nam A Bank, HDBank, OCB và BVBank.

Ngoài ra, người dân cũng có thể giao dịch tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng được Ngân hàng Nhà nước cấp phép theo quy định, gồm SJC miền Bắc, PNJ Hà Nội, Doji, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Kim Tín Hà Nội và một số doanh nghiệp được cấp phép khác.