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Kinh tế

OPL LOGISTICS được vinh danh về năng lượng môi trường xanh Việt Nam 2026

PV

Vượt qua hàng trăm doanh nghiệp tiêu biểu, OPL Logistics tiếp tục được vinh danh là “Doanh nghiệp tiêu biểu về năng lượng môi trường xanh Việt Nam 2026” tại Diễn đàn Năng lượng và Môi trường Thế giới – Việt Nam 2026.

Qua đó, khẳng định vị thế tiên phong của OPL Logistics trong hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải của Chính phủ vào năm 2050, đồng thời minh chứng cho tư duy kinh doanh đột phá.

Biến thách thức Net Zero thành động lực phát triển

Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh lộ trình thực hiện cam kết Net Zero, chuyển đổi xanh đang trở thành yêu cầu tất yếu đối với cộng đồng doanh nghiệp. Với ngành logistics - lĩnh vực giữ vai trò kết nối chuỗi cung ứng và thương mại quốc tế - phát triển bền vững ngày càng trở thành tiêu chí quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Diễn đàn Năng lượng và Môi trường Thế giới – Việt Nam 2026 được tổ chức nhằm tạo diễn đàn trao đổi giữa cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp về các giải pháp thúc đẩy chuyển dịch năng lượng, phát triển kinh tế xanh và hiện thực hóa mục tiêu Net Zero.

Tại diễn đàn, OPL Logistics được vinh danh là Doanh nghiệp tiêu biểu về năng lượng môi trường xanh Việt Nam 2026. Danh hiệu ghi nhận những nỗ lực của doanh nghiệp trong đổi mới mô hình vận hành, phát triển theo định hướng bền vững và chủ động thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

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Ông Trần Ngọc Khánh - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần OPL Logistics nhận danh hiệu "Doanh nghiệp tiêu biểu về năng lượng môi trường xanh Việt Nam 2026". (ẢNH: VCCI)

Trong khuôn khổ chương trình, ông Trần Ngọc Khánh, Tổng Giám đốc OPL Logistics, tham gia phiên tham luận với chủ đề "Doanh nghiệp chia sẻ mục tiêu, khó khăn và kinh nghiệm trên hành trình ESG & Net Zero".

Theo ông Khánh, nếu trước đây doanh nghiệp được lựa chọn dựa trên giá thành, chất lượng và tốc độ, thì hiện nay việc đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững đang trở thành lợi thế quan trọng để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đại diện OPL Logistics cho biết, nhiều đối tác quốc tế đã yêu cầu doanh nghiệp minh bạch dữ liệu phát thải, trong khi các tổ chức tài chính cũng đưa tiêu chí ESG vào quá trình đánh giá năng lực hợp tác. Điều này cho thấy Net Zero không chỉ là mục tiêu về môi trường mà còn gắn với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Chuyển đổi xanh gắn với hiệu quả vận hành

Theo lãnh đạo của OPL Logistics, chuyển đổi xanh không chỉ là cam kết mà cần được triển khai thông qua những giải pháp mang lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Từ định hướng đó, doanh nghiệp tập trung tối ưu vận hành nhằm xây dựng hệ thống logistics thông minh, tiết kiệm và thân thiện với môi trường.

"Chúng tôi không chờ điều kiện lý tưởng mới bắt đầu chuyển đổi xanh. Một giải pháp chỉ thực sự bền vững khi vừa tạo ra giá trị kinh tế, vừa nâng cao hiệu quả vận hành cho doanh nghiệp và khách hàng", ông Trần Ngọc Khánh chia sẻ.

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Ông Trần Ngọc Khánh chia sẻ tại phiên thảo luận (ẢNH: VCCI)

Định hướng này được OPL Logistics triển khai thông qua nhiều giải pháp như tăng tỷ trọng vận tải đa phương thức, mở rộng kết nối đường sắt nhằm giảm phát thải; đầu tư toa xe chuyên dụng, bạt vách và ISO Tank phục vụ vận chuyển LNG, góp phần tối ưu chi phí logistics.

Doanh nghiệp cũng từng bước xanh hóa hạ tầng với hệ thống điện mặt trời áp mái tại các trung tâm logistics, chuyển đổi thiết bị nâng hạ sử dụng điện và nghiên cứu ứng dụng xe container điện tại một số tuyến vận hành phù hợp.

Song song với đó, OPL Logistics đẩy mạnh chuyển đổi số, tối ưu lộ trình vận tải, giảm quãng đường xe chạy rỗng, số hóa chứng từ và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ kiểm kê phát thải theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Theo đại diện doanh nghiệp, danh hiệu Doanh nghiệp tiêu biểu về năng lượng môi trường xanh Việt Nam 2026 là sự ghi nhận cho những nỗ lực trong phát triển bền vững, đồng thời tạo động lực để OPL Logistics tiếp tục đầu tư vào logistics xanh, đổi mới công nghệ và nâng cao hiệu quả vận hành.

Trong bối cảnh các tiêu chuẩn ESG và Net Zero ngày càng trở thành yêu cầu của chuỗi cung ứng toàn cầu, OPL Logistics cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, hướng tới xây dựng chuỗi cung ứng xanh, hiện đại và nâng cao năng lực cạnh tranh trong dài hạn.

PV
#OPL Logistics #năng lượng môi trường xanh #Môi trường Thế giới

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