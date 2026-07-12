Giá vàng hôm nay (12/7): Người mua lỗ 'kép' sau một tuần

TPO - Sáng nay, giá vàng tiếp tục đi ngang sau nhiều phiên điều chỉnh. Với diễn biến này, những nhà đầu tư mua vàng từ đầu tuần và bán ra ở thời điểm hiện tại phải chịu khoản lỗ 4,5 triệu đồng/lượng, do vừa mất giá vừa chịu chênh lệch mua - bán.

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 146,9 - 149,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với sáng qua.

Dù đứng yên trong phiên cuối tuần, tính chung cả tuần, giá vàng miếng SJC đã giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Đáng chú ý, với mức chênh lệch giữa giá mua và bán hiện vào khoảng 3 triệu đồng/lượng, nhà đầu tư mua vàng từ đầu tuần rồi bán ra trong hôm nay sẽ chịu khoản lỗ khoảng 4,5 triệu đồng/lượng.

Người mua vàng lỗ nặng trong tuần qua (ảnh: Châu Sa).

Giá vàng nhẫn cũng diễn biến tương tự khi đồng loạt đi ngang. Cụ thể, Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 145-149 triệu đồng/lượng; Phú Quý giao dịch ở mức 146-149,3 triệu đồng/lượng; trong khi vàng nhẫn SJC được niêm yết ở 146,6 - 149,6 triệu đồng/lượng...

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay được niêm yết quanh 4.108 USD/ounce. Giá vàng thế giới chưa tạo được động lực bứt phá, khiến thị trường vàng trong nước cũng duy trì trạng thái trầm lắng trong phiên cuối tuần.

Ở thị trường ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.214 đồng/USD, không đổi so với phiên trước. Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở 26.074 - 26.474 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Trong khi đó, trên thị trường tự do, đồng USD được giao dịch quanh mức 26.400 - 26.450 đồng/USD (mua - bán), cao hơn giá mua vào nhưng vẫn thấp hơn giá bán ra tại các ngân hàng thương mại.