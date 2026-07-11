Giá vàng hôm nay (11/7): Cao hơn thế giới gần 19 triệu đồng/lượng

TPO - Sáng nay, giá vàng miếng SJC "đứng im" ở mốc 149,9 triệu đồng/lượng. Hiện, giá vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới gần 19 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 146,9 - 149,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đứng im so với sáng qua. Chênh lệch mua vào - bán ra duy trì 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng đứng im theo vàng miếng. Theo đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng ở mức 145-149 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Phú Quý có giá 146-149,3 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 146,6 - 149,6 triệu đồng/lượng…

Trong khi đó, giá vàng thế giới niêm yết mốc 4.108 USD/ounce, giảm 11 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 131 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn thế giới 18,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới chưa thể bứt phá khi chịu áp lực từ lợi suất trái phiếu Mỹ và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì mặt bằng lãi suất cao, dù vẫn được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn an toàn.

Giá vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới gần 19 triệu đồng/lượng (ảnh: Châu Sa).

Trên thị trường ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.214 đồng/USD, giữ nguyên so với sáng qua. Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.074 - 26.474 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch quanh mức 26.400 - 26.450 đồng/USD (mua - bán), cao hơn giá mua vào nhưng thấp hơn giá bán ra tại các ngân hàng thương mại.