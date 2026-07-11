Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Giá vàng hôm nay (11/7): Cao hơn thế giới gần 19 triệu đồng/lượng

Ngọc Mai

TPO - Sáng nay, giá vàng miếng SJC "đứng im" ở mốc 149,9 triệu đồng/lượng. Hiện, giá vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới gần 19 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 146,9 - 149,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đứng im so với sáng qua. Chênh lệch mua vào - bán ra duy trì 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng đứng im theo vàng miếng. Theo đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng ở mức 145-149 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Phú Quý có giá 146-149,3 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 146,6 - 149,6 triệu đồng/lượng…

Trong khi đó, giá vàng thế giới niêm yết mốc 4.108 USD/ounce, giảm 11 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 131 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn thế giới 18,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới chưa thể bứt phá khi chịu áp lực từ lợi suất trái phiếu Mỹ và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì mặt bằng lãi suất cao, dù vẫn được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn an toàn.

anh-man-hinh-2026-07-07-luc-211054.png
Giá vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới gần 19 triệu đồng/lượng (ảnh: Châu Sa).

Trên thị trường ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.214 đồng/USD, giữ nguyên so với sáng qua. Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.074 - 26.474 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch quanh mức 26.400 - 26.450 đồng/USD (mua - bán), cao hơn giá mua vào nhưng thấp hơn giá bán ra tại các ngân hàng thương mại.

Ngọc Mai
#giá vàng #vàng SJC #giá vàng thế giới #vàng trong nước #tỷ giá USD #thị trường vàng #giá vàng hôm nay

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe