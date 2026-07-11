Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

BIDV ra mắt thẻ tín dụng doanh nghiệp nội địa BIDV Napas Business

P.V

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chính thức ra mắt Thẻ tín dụng doanh nghiệp nội địa BIDV Napas Business, nhằm đa dạng hóa giải pháp tài chính dành cho doanh nghiệp và tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm thanh toán.

Giải pháp thanh toán linh hoạt cho doanh nghiệp

BIDV Napas Business là dòng thẻ tín dụng nội địa được phát triển dành riêng cho doanh nghiệp có nhu cầu thanh toán trong nước, đặc biệt phù hợp với các doanh nghiệp logistics, vận tải, xuất nhập khẩu, sản xuất, thương mại và các doanh nghiệp SME thường xuyên phát sinh các khoản chi phục vụ hoạt động kinh doanh.

image001.png

Với hạn mức tín dụng linh hoạt lên đến 10 tỷ đồng và thời gian miễn lãi tối đa 45 ngày, sản phẩm giúp doanh nghiệp chủ động nguồn vốn lưu động, tối ưu dòng tiền ngắn hạn và nâng cao hiệu quả quản lý chi tiêu.

BIDV Napas Business cũng cho phép doanh nghiệp phát hành không giới hạn thẻ phụ, qua đó phân quyền sử dụng cho nhiều cán bộ, bộ phận trên cùng một hạn mức tín dụng. Tính năng này hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kiểm soát tập trung các khoản chi, minh bạch hóa chi phí và giảm bớt quy trình tạm ứng, hoàn ứng thủ công.

Thẻ hỗ trợ thanh toán các chi phí liên quan đến cảng biển, kho bãi và nhiều nhu cầu thanh toán khác trong hoạt động kinh doanh của khách hàng. Đồng thời, thẻ có tính năng tăng cường bảo mật khi yêu cầu nhập mã PIN khi thực hiện giao dịch và có thể được quản lý dễ dàng trên các kênh ngân hàng số như BIDV Direct, BIDV SmartBanking và nhiều kênh khác trong hệ sinh thái số của BIDV đáp ứng được nhu cầu an toàn bảo mật trong thanh toán và linh hoạt trong sử dụng của khách hàng.

Chi phí hợp lý – Gia tăng hiệu quả sử dụng

Được định vị là dòng thẻ tín dụng doanh nghiệp nội địa có chi phí cạnh tranh, BIDV Napas Business giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí hơn so với các hình thức thanh toán trong nước thông thường khác như: chuyển khoản, thanh toán QR,….

Nhân dịp ra mắt, từ nay đến hết 31/12/2026, chủ thẻ BIDV Napas Business được hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn: Miễn phí thường niên năm đầu; Hoàn tiền 1% khi thanh toán tại nhà hàng và khách sạn, tối đa 300.000 đồng/thẻ/tháng và nhiều ưu đãi khác đến từ BIDV và các đối tác của BIDV.

Ra mắt thẻ BIDV Napas Business, BIDV tiếp tục khẳng định định hướng của mình trong phát triển các giải pháp tài chính hiện đại, an toàn và phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp Việt Nam.

Với chính sách chi phí cạnh tranh, tính năng thanh toán đa dạng cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn, BIDV Napas Business hứa hẹn sẽ trở thành công cụ hỗ trợ doanh nghiệp quản lý chi tiêu hiệu quả, tối ưu dòng tiền và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Để được tư vấn, hỗ trợ các thông tin chi tiết về chương trình ưu đãi, quý khách hàng vui lòng liên hệ Chi nhánh BIDV gần nhất, Tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 9248 hoặc website: https://www.bidv.com.vn.

P.V
#BIDV #Thẻ tín dụng doanh nghiệp #Napas Business #tài chính doanh nghiệp #thanh toán nội địa #ưu đãi doanh nghiệp #quản lý chi tiêu

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe