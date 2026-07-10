Amway Việt Nam lần thứ 7 được vinh danh 'Nơi làm việc tốt nhất châu Á'

Amway Việt Nam, thương hiệu toàn cầu về chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, chính thức công bố năm thứ 7 đạt giải thưởng "HR Asia - Nơi Làm Việc Tốt Nhất Châu Á 2026" (Best Companies to Work for in Asia 2026). Đây là giải thưởng uy tín mang tầm quốc tế do HR Asia – Tạp chí hàng đầu về nhân sự tại Châu Á tổ chức thường niên, nhằm vinh danh những doanh nghiệp có chính sách nhân sự vượt trội, môi trường làm việc lý tưởng và văn hóa gắn kết bền vững.

Năm 2026, giải thưởng ghi nhận quy mô lớn với hơn 600 doanh nghiệp tham gia và hơn 45.000 nhân sự phản hồi khảo sát. Là một trong hơn 20 doanh nghiệp được vinh danh từ 5 năm trở lên, Amway Việt Nam đã xuất sắc vượt qua các vòng thẩm định khắt khe bao gồm khảo sát nội bộ theo mô hình T.E.A.M (Total Engagement Assessment Model) kết hợp phỏng vấn trực tiếp cùng Hội đồng cố vấn. Amway Việt Nam đạt kết quả vô cùng nổi bật với các chỉ số: CORE 4.49/5 (nền tảng văn hóa và chiến lược), SELF 4.61/5 (trải nghiệm nhân viên), và GROUP 4.66/5 (gắn kết đội nhóm).

Bà Lê Thị Kim Hoa, Giám đốc Nhân sự Amway Việt Nam nhận giải thưởng từ ban tổ chức

Luôn đặt con người làm trọng tâm - nền tảng cho phát triển bền vững

Với chủ đề của năm 2026: “People First, Always – Luôn đặt con người làm trọng tâm”, giải thưởng năm nay nhấn mạnh một thông điệp mạnh mẽ: Trước làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ và sự trỗi dậy của Trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ dù tiên tiến đến đâu cũng chỉ là công cụ, còn con người mới chính là đích đến và là động lực cho sự phát triển bền vững của tổ chức.

Amway Việt Nam thứ 7 đạt giải thưởng "HR Asia - Nơi Làm Việc Tốt Nhất Châu Á 2026" (Best Companies to Work for in Asia 2026).

Triết lý này cũng được Amway Việt Nam kiên định theo đuổi trong nhiều năm qua thông qua việc xây dựng một môi trường làm việc gắn kết và lấy con người làm trọng tâm. Minh chứng rõ nét là chỉ số gắn kết nhân viên luôn duy trì trên 90% trong suốt 5 năm liên tiếp. Riêng kỳ khảo sát tháng 4/2026, mức độ gắn kết đạt 96%, vượt mục tiêu toàn cầu của tập đoàn. Đáng chú ý, 97% nhân viên cho biết họ hoàn toàn tin tưởng vào văn hóa và định hướng phát triển của công ty. Đặc biệt, một phần ba nhân sự hiện tại đã gắn bó với Amway Việt Nam hơn một thập kỷ, phản ánh sức hút và khả năng giữ chân nhân tài của doanh nghiệp.

Trên nền tảng vững chắc của các Nguyên tắc cơ bản và Giá trị cốt lõi, Amway Việt Nam luôn duy trì một văn hóa lắng nghe đa chiều. Tinh thần "Mỗi tiếng nói đều có giá trị" không chỉ nằm trên lý thuyết mà được cụ thể hóa bằng việc chăm sóc trải nghiệm nhân viên tại mọi điểm chạm. Bên cạnh khảo sát Văn hóa & Mức độ gắn kết được tổ chức định kỳ 2 lần mỗi năm và các buổi họp công ty hàng quý, công ty còn triển khai hệ thống lắng nghe phản hồi - EthicsPoint® nhằm giúp nhân sự hoàn toàn an tâm đóng góp ý kiến. Chính sự thấu hiểu đa chiều và cởi mở này đã biến mọi phản hồi từ nhân viên trở thành kim chỉ nam cho chiến lược quản trị, kiến tạo nên một môi trường làm việc minh bạch và gắn kết sâu sắc.

Song song đó, Amway Việt Nam liên tục đẩy mạnh các chiến lược tái đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng những thay đổi của kỷ nguyên số. Các chương trình như Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI for Impact), và Phát triển năng lực lãnh đạo (Leading with Impact) giúp nhân viên vừa nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ, vừa phát triển tư duy lãnh đạo và kỹ năng quản trị, tạo nền tảng cho đội ngũ kế thừa chất lượng cao trong tương lai.

Xác định con người là tài sản quý giá nhất và đề cao văn hóa ghi nhận, Amway Việt Nam không ngừng đầu tư vào các chương trình gắn kết và tưởng thưởng nhằm nâng cao trải nghiệm nhân viên, chăm lo sức khỏe thể chất, tinh thần và ghi nhận những đóng góp của mỗi cá nhân.

Amway Việt Nam xây dựng môi trường làm việc gắn kết thông qua các hoạt động chăm sóc sức khỏe, gắn kết đội ngũ và ghi nhận, tưởng thưởng nhân viên.

Tiêu biểu là chuỗi chương trình "Better, Healthier You", tạo sân chơi kết nối nhân viên thông qua các bộ môn thể thao như pickleball, yoga, cầu lông..., kết hợp tài trợ đồng hồ thể thao thông minh nhằm khuyến khích nhân viên duy trì thói quen vận động đồng thời hỗ trợ các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe của công ty nhằm khuyến khích lối sống năng động, khỏe mạnh.

Bên cạnh đó, công ty còn tăng cường gắn kết tập thể thông qua các chuyến du lịch toàn công ty tại Hàn Quốc (2022), Singapore – Malaysia (2024) và Thượng Hải – Trung Quốc (2026). Đây không chỉ là dịp tưởng thưởng cho những nỗ lực của tập thể mà còn tạo cơ hội để nhân viên tăng cường kết nối, vun đắp tinh thần đồng đội và lan tỏa văn hóa doanh nghiệp.

Bà Lê Thị Kim Hoa, Giám đốc Nhân sự Amway Việt Nam, chia sẻ: “Cột mốc lần thứ 7 nhận giải thưởng HR Asia là niềm tự hào to lớn, khẳng định chiến lược phát triển nguồn nhân lực đúng đắn và bền bỉ của Amway Việt Nam. Giữa bối cảnh các xu hướng công nghệ đang tái định hình mọi ngành nghề, chúng tôi tin rằng năng lực sáng tạo và sự kết nối của con người là không thể thay thế. Amway cam kết sẽ tiếp tục tạo điều kiện tối đa để mỗi Amwayer có thể trở thành phiên bản tốt nhất và đồng hành cùng sự phát triển bền vững của công ty.”