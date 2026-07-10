Gần 1,08 tỷ cổ phiếu VBB dự kiến chính thức giao dịch trên HOSE từ ngày 14/7

Theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE), cổ phiếu VBB của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, VBB) sẽ chính thức giao dịch trên HOSE vào ngày 14/7/2026.

Theo đó, gần 1,08 tỷ cổ phiếu VBB sẽ giao dịch trên HOSE từ ngày 14/7 với giá tham chiếu là 13.300 đồng/cổ phiếu, biên độ dao động trong ngày đầu tiên là ±20%.

Trước đó, kết thúc phiên giao dịch cuối cùng trên sàn UPCoM, cổ phiếu VBB đạt mức 13.700 đồng/cổ phiếu, tăng 45% so với đầu năm 2026 và tăng 58% so với vùng đáy giữa tháng 3. Thanh khoản bình quân đạt trên 100.000 cổ phiếu mỗi phiên, cho thấy sự quan tâm tích cực của giới đầu tư đối với cổ phiếu Vietbank.

Cổ phiếu VBB chính thức niêm yết trên sàn HOSE vào ngày 14/7

Trong ngày 3/7 vừa qua, Vietbank hoàn tất đợt phát hành gần 107,7 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu lên gần 11.846 tỷ đồng. Đợt phát hành kết thúc vào ngày 29/06/2026, trong khi cổ phiếu dự kiến được chuyển giao cho cổ đông trong quý III/2026.

Đợt phát hành cổ phiếu này hoàn tất cũng là bước đầu tiên trong kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2026 của Vietbank đã được ĐHĐCĐ thông qua. Ở giai đoạn 2, Vietbank dự kiến chào bán khoảng 296,14 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 25%. Thời gian dự kiến thực hiện trong quý III và quý IV năm 2026.

Giai đoạn 3, ngân hàng sẽ phát hành 74 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), tương đương 5% số cổ phiếu đang lưu hành sau các đợt phát hành trước. Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian dự kiến thực hiện là từ quý IV/2026 đến quý I/2027. Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm

Việc chuyển niêm yết từ UPCoM sang HOSE đánh dấu bước tiến mới của Vietbank

Việc chuyển niêm yết từ UPCoM sang HOSE khẳng định những bước tiến của Vietbank trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn của doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất Việt Nam, tạo nền tảng để ngân hàng tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị, tăng cường minh bạch thông tin, mở rộng khả năng tiếp cận các nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước, gia tăng thanh khoản cổ phiếu và nâng cao năng lực huy động vốn phục vụ chiến lược phát triển dài hạn.