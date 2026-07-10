Đề xuất mở rộng cao tốc Hà Nội - Bắc Giang lên 8 làn xe

TPO - Liên danh 3 nhà đầu tư vừa có đề xuất thực hiện dự án nâng cấp Quốc lộ (QL)1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang lên 8 làn xe với tổng mức đầu tư khoảng 12.000 tỷ đồng. Dự án nhằm giảm quá tải, hoàn thiện tuyến cao tốc theo quy hoạch và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Bắc.

Nâng cấp theo 2 giai đoạn

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Đinh Việt Hưng - Phó Giám đốc Cty Cổ phần đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang - cho biết, hiện đề xuất đã được liên danh nhà đầu tư gửi Ban Quản lý dự án (QLDA) giao thông 2 để báo cáo Bộ Xây dựng.

Theo ông Hưng, dự án mở rộng cao tốc đến 8 làn xe có tổng chiều dài 39,5km, phạm vi đầu tư bắt đầu từ đoạn qua nút giao quốc lộ 31 đến nút giao với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang hiện có 2 làn xe cơ giới và xe đang lưu thông tốc độ thấp. Ảnh: T. Đảng.

Theo đề xuất thực đã được liên danh nhà đầu tư gửi đại diện Bộ Xây dựng, dự án thực hiện qua 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 (từ năm 2027-2028) thực hiện đầu tư nâng cấp tuyến theo quy chuẩn đường cao tốc 6 làn xe với các hạng mục như: Mở rộng dải phân cách, cống chui dân sinh, hoàn thiện hệ thống thoát nước, biển báo, an toàn giao thông, đóng nút giao không bảo đảm khoảng cách, lắp đặt thiết bị giao thông thông minh, trạm cân…

Giai đoạn 2 tuỳ theo tình hình tăng trưởng lưu lượng giao thông thực tế sẽ tiếp tục thi công hoàn chỉnh tuyến theo quy mô 8 làn xe phù hợp với quy hoạch được duyệt, gồm một số hạng mục công việc chính như: Mở rộng phần đường và cầu trên tuyến; hoàn thành đường song hành hai bên.

Thường xuyên ùn tắc

Liên danh nhà đầu tư tính toán tổng mức đầu tư 2 giai đoạn khoảng 12.000 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 cần khoảng 4.000 tỷ đồng. Kinh phí huy động từ nhà đầu tư (vốn chủ sở hữu, vốn vay) và có sự tham gia của vốn Nhà nước. Riêng kinh phí giải phóng mặt bằng theo quy hoạch và làm đường song hành của địa phương dự kiến khoảng 8.500 tỷ đồng.

Theo Ban QLDA 2 tuyến đường đang quá tải và thường xuyên ùn tắc.

Sau khi tiếp nhận đề xuất trên, Ban QLDA 2 vừa cho biết, Ban đã có văn bản báo cáo Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh dự án đầu tư để mở rộng nâng cấp Dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang thành đường cao tốc chuẩn theo quy hoạch.

Nêu lý do đưa ra đề xuất trên, Ban QLDA 2 cho biết, sau 10 năm đưa vào khai thác tuyến đường bộ Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang đoạn Hà Nội - Bắc Giang đã có lưu lượng xe đông, trung bình từ có 55.000 - 60.000 xe/ngày đêm, vượt quá năng lực thiết kế mặt đường từ 10-15%. Tình trạng này dẫn đến tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông, nhất là các đoạn qua tại khu công nghiệp Vân Trung, Quang Châu và ùn ứ giao thông trên đoạn từ cầu Như Nguyệt đến Hà Nội.

Trên cơ sở đề xuất của nhà đầu tư, Ban QLDA 2 kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam chủ trì làm việc với Sở Xây dựng thành phố Hà Nội để thống nhất về phạm vi, lộ trình đầu tư đoạn qua địa phận thành phố (đi trùng Vành đai 3) như chỉ đạo của Bộ Xây dựng; ký kết thỏa thuận với nhà đầu tư hiện tại đang quản lý, khai thác, vận hành để nghiên cứu mở rộng, nâng cấp dự án.