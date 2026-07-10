BLISS vào GS25: thêm “điểm chạm” mới với khách hàng trẻ

Tin vui cho các “tín đồ gelato” đây, từ đầu tháng 7, BLISS Premium Gelato đã chính thức có mặt tại hệ thống cửa hàng tiện lợi GS25, mở thêm một điểm chạm mới để người tiêu dùng dễ dàng thưởng thức những vị kem “chuẩn Ý” cao cấp ngay trong nhịp sống hằng ngày.

Trong lần lên kệ này, Bliss mang đến 4 hương vị được yêu thích gồm: Rum Nho cuốn vị, Socola Bạc Hà the mát, Trà Xanh đậm thơm và Sữa Chua Phô Mai dẻo mịn.

Hiện các sản phẩm đã chính thức lên kệ tại 30 cửa hàng GS25 ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, sẵn sàng đồng hành cùng khách hàng trong những khoảnh khắc cần một chút “chill” giữa ngày.

Bliss nay đã có mặt tại GS25, các đồng kem sẵn sàng thưởng thức chưa?

Chia sẻ về cột mốc này, đại diện nhãn hiệu cho biết: “Việc Bliss có mặt tại GS25 là một dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của thương hiệu. Không chỉ mở rộng độ phủ tại kênh bán lẻ hiện đại, đây còn là cơ hội để Bliss tiếp cận gần hơn với nhóm khách hàng trẻ, năng động và yêu thích những sản phẩm chất lượng cao. Đồng thời, việc hiện diện tại GS25 cũng khẳng định năng lực cạnh tranh và tiềm năng phát triển của Bliss trong phân khúc kem cao cấp”.

“Đây cũng là một cột mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng của Bliss. Nếu nhận được phản hồi tích cực từ người tiêu dùng và đạt kết quả kinh doanh như kỳ vọng, chúng tôi tin rằng đây sẽ là nền tảng để tiếp tục mở rộng sự hiện diện tại nhiều cửa hàng và các hệ thống cửa hàng tiện lợi, minimart, hypermarket khác trong thời gian tới, đưa Bliss đến gần hơn với nhiều khách hàng trên toàn quốc”, đại diện Bliss chia sẻ thêm.

Trước đó, Bliss cũng vừa khai trương cửa hàng tại Thiso Mall Sala (TP. Hồ Chí Minh) để mang những trải nghiệm kem cao cấp đến gần hơn với người tiêu dùng Việt. Và giờ đây, người yêu kem còn có thêm cơ hội thưởng thức hương vị "chuẩn Ý" của Bliss ngay tại hệ thống GS25.

Còn chần chờ gì nữa, hãy đến ngay GS25 để thưởng thức những vị kem “chuẩn Ý” cao cấp giữa mùa hè nóng bức ngay hôm nay thôi!