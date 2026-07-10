Công nghiệp mỏ Việt Bắc tập trung tháo gỡ khó khăn, hoàn thành mục tiêu năm 2026

Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc - TKV tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Dù đối mặt nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, Tổng công ty vẫn duy trì ổn định hoạt động, doanh thu đạt gần 2.760 tỷ đồng, đồng thời xác định nhiều giải pháp trọng tâm để hoàn thành kế hoạch năm.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc - TKV đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng. Hội nghị sơ kết diễn ra ngày 2/7 với sự tham dự của 102 đại biểu đại diện các tổ chức đảng, chuyên môn, đoàn thể và đơn vị thành viên trong toàn Tổng công ty.

Đồng chí Khuất Mạnh Thắng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn phát biểu chỉ đạo

Dự hội nghị có đồng chí Khuất Mạnh Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV); cùng lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tập đoàn. Về phía Tổng công ty có Chủ tịch HĐQT Bùi Trần Đông, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Trịnh Hồng Ngân cùng lãnh đạo các đơn vị.

Trong bối cảnh thị trường xi măng cạnh tranh gay gắt, hoạt động khai thác than còn vướng mắc về giải phóng mặt bằng và cấp phép tại một số dự án, Đảng ủy và Ban lãnh đạo Tổng công ty đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm duy trì sản xuất, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được thực hiện nền nếp, hiệu quả. Các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Đảng ủy Tập đoàn được quán triệt, cụ thể hóa kịp thời. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; 6 tháng đầu năm không có đảng viên bị xử lý kỷ luật, không phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Về sản xuất kinh doanh, Tổng công ty đạt doanh thu khoảng 2.759 tỷ đồng, bằng 49,2% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế 95 tỷ đồng; nộp ngân sách 287,4 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động đạt 14,6 triệu đồng/người/tháng. Các đơn vị sản xuất than, xi măng, cơ khí và vật liệu xây dựng tiếp tục duy trì sản xuất, giữ vững thị trường tiêu thụ, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Bùi Trần Đông đề nghị Ban điều hành và các đơn vị thành viên thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế để có giải pháp khắc phục hiệu quả; đồng thời tiếp tục nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, tăng cường phối hợp giữa HĐQT, Đảng ủy và Ban điều hành, khai thác hiệu quả các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu năm 2026.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TKV Khuất Mạnh Thắng ghi nhận những kết quả Đảng bộ và Tổng công ty đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời chia sẻ với những khó khăn của các đơn vị Than Núi Hồng, Than Khánh Hòa và Than Na Dương. Đồng chí đề nghị Tổng công ty tiếp tục nâng cao chất lượng lãnh đạo, tăng cường phối hợp giữa Đảng ủy, HĐQT và Ban điều hành, chủ động triển khai hiệu quả các chủ trương của cấp trên và kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Trịnh Hồng Ngân khẳng định, trong 6 tháng cuối năm, Tổng công ty sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn trong khai thác than, nhất là tại các dự án Núi Hồng, Na Dương và Khánh Hòa; giữ vững thị trường tiêu thụ xi măng; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trọng điểm; tăng cường quản trị chi phí, bảo đảm an toàn, môi trường, chăm lo đời sống người lao động và quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026.