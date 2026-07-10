Lý do Trung Quốc rốt ráo mua vàng

TPO - Trung Quốc đang cho thấy quyết tâm củng cố vị thế trên thị trường vàng toàn cầu khi vừa đẩy mạnh mua vàng dự trữ thông qua ngân hàng trung ương, vừa thúc đẩy các doanh nghiệp khai khoáng và tổ chức tài chính mở rộng hoạt động ra quốc tế.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) là một trong những lực mua lớn nhất trên thị trường vàng thế giới. Theo số liệu dự trữ mới nhất, PBOC đã mua thêm 15 tấn vàng trong tháng 6, đánh dấu mức mua lớn nhất kể từ đầu năm và cũng là tháng thứ 20 liên tiếp tăng dự trữ vàng.

Ông Krishan Gopaul - chuyên gia phân tích cấp cao của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) - cho biết, lượng vàng dự trữ chính thức của Trung Quốc đã tăng hơn 40 tấn từ đầu năm đến nay, nâng tổng lượng nắm giữ lên gần 2.350 tấn.

Động thái mua mạnh của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới vừa trải qua đợt điều chỉnh mạnh. Trong tháng trước, giá vàng liên tục lao dốc, từ vùng khoảng 4.500 USD/ounce xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce, do áp lực bán gia tăng.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng thị trường đang dần tìm được vùng hỗ trợ vững chắc quanh ngưỡng 4.000 USD/ounce. Dù giá vàng chưa lấy lại được đà tăng rõ rệt, lực mua bền bỉ từ các ngân hàng trung ương được đánh giá là yếu tố quan trọng giúp hạn chế đà giảm và tạo nền tảng cho thị trường.

Ông Nitesh Shah - Trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa và kinh tế vĩ mô tại WisdomTree - nhận định, các ngân hàng trung ương nhiều khả năng sẽ tiếp tục gia tăng mua vàng khi giá đã hạ nhiệt, qua đó tạo lực đỡ quan trọng cho thị trường.

Trung Quốc quyết tâm củng cố vị thế trên thị trường vàng toàn cầu khi đẩy mạnh mua dự trữ. Ảnh: SCMP.

Không chỉ tăng cường tích trữ vàng, Trung Quốc còn đẩy mạnh mở rộng sự hiện diện trên thị trường kim loại toàn cầu.

Theo hãng tư vấn EY, trong quý I năm nay, các doanh nghiệp khai khoáng và luyện kim Trung Quốc đã hoàn tất các thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) xuyên biên giới trị giá 6,17 tỷ USD, tăng hơn 10 lần so với cùng kỳ năm trước. Giá trị các thương vụ ở nước ngoài chiếm gần một nửa tổng giá trị M&A của ngành trong cùng kỳ.

Thương vụ nổi bật nhất quý I thuộc về tập đoàn Zijin Mining khi chi 28 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 4,12 tỷ USD) để mua lại Allied Gold của Canada. Công ty này sở hữu khoảng 533 tấn trữ lượng vàng trên toàn cầu, giúp Zijin Mining mở rộng đáng kể nguồn tài nguyên vàng.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng và nhu cầu đảm bảo an ninh tài nguyên ngày càng cấp thiết, việc đầu tư vào các mỏ vàng và kim loại chiến lược ở nước ngoài đã trở thành lựa chọn quan trọng của nhiều doanh nghiệp Trung Quốc.

Song song với đó, các công ty môi giới hợp đồng tương lai của Trung Quốc cũng tăng tốc quốc tế hóa nhằm đáp ứng nhu cầu phòng ngừa rủi ro của doanh nghiệp. Các tập đoàn khai khoáng lớn như Shandong Gold Mining cũng nâng mạnh hạn mức giao dịch phòng hộ trên cả thị trường trong và ngoài nước.

Theo giới phân tích, việc mở rộng hoạt động quốc tế không chỉ giúp doanh nghiệp Trung Quốc tiếp cận các công cụ phòng ngừa rủi ro hiệu quả hơn mà còn tạo điều kiện để nước này từng bước nâng cao ảnh hưởng đối với cơ chế định giá kim loại toàn cầu.

Các chuyên gia cho rằng xu hướng tích lũy vàng, mở rộng đầu tư ra nước ngoài và thúc đẩy quốc tế hóa thị trường hàng hóa cho thấy Trung Quốc đang theo đuổi chiến lược dài hạn nhằm tăng cường an ninh tài chính, đa dạng hóa tài sản dự trữ và từng bước giảm sự phụ thuộc vào đồng USD trong hệ thống tài chính toàn cầu.