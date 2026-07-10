Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Lý do Trung Quốc rốt ráo mua vàng

Hồng Nhung

TPO - Trung Quốc đang cho thấy quyết tâm củng cố vị thế trên thị trường vàng toàn cầu khi vừa đẩy mạnh mua vàng dự trữ thông qua ngân hàng trung ương, vừa thúc đẩy các doanh nghiệp khai khoáng và tổ chức tài chính mở rộng hoạt động ra quốc tế.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) là một trong những lực mua lớn nhất trên thị trường vàng thế giới. Theo số liệu dự trữ mới nhất, PBOC đã mua thêm 15 tấn vàng trong tháng 6, đánh dấu mức mua lớn nhất kể từ đầu năm và cũng là tháng thứ 20 liên tiếp tăng dự trữ vàng.

Ông Krishan Gopaul - chuyên gia phân tích cấp cao của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) - cho biết, lượng vàng dự trữ chính thức của Trung Quốc đã tăng hơn 40 tấn từ đầu năm đến nay, nâng tổng lượng nắm giữ lên gần 2.350 tấn.

Động thái mua mạnh của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới vừa trải qua đợt điều chỉnh mạnh. Trong tháng trước, giá vàng liên tục lao dốc, từ vùng khoảng 4.500 USD/ounce xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce, do áp lực bán gia tăng.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng thị trường đang dần tìm được vùng hỗ trợ vững chắc quanh ngưỡng 4.000 USD/ounce. Dù giá vàng chưa lấy lại được đà tăng rõ rệt, lực mua bền bỉ từ các ngân hàng trung ương được đánh giá là yếu tố quan trọng giúp hạn chế đà giảm và tạo nền tảng cho thị trường.

Ông Nitesh Shah - Trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa và kinh tế vĩ mô tại WisdomTree - nhận định, các ngân hàng trung ương nhiều khả năng sẽ tiếp tục gia tăng mua vàng khi giá đã hạ nhiệt, qua đó tạo lực đỡ quan trọng cho thị trường.

ffb53531-480e-4b26-864a-aaad20252eb1-09f9f5c0jpg-11zon.jpg
Trung Quốc quyết tâm củng cố vị thế trên thị trường vàng toàn cầu khi đẩy mạnh mua dự trữ. Ảnh: SCMP.

Không chỉ tăng cường tích trữ vàng, Trung Quốc còn đẩy mạnh mở rộng sự hiện diện trên thị trường kim loại toàn cầu.

Theo hãng tư vấn EY, trong quý I năm nay, các doanh nghiệp khai khoáng và luyện kim Trung Quốc đã hoàn tất các thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) xuyên biên giới trị giá 6,17 tỷ USD, tăng hơn 10 lần so với cùng kỳ năm trước. Giá trị các thương vụ ở nước ngoài chiếm gần một nửa tổng giá trị M&A của ngành trong cùng kỳ.

Thương vụ nổi bật nhất quý I thuộc về tập đoàn Zijin Mining khi chi 28 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 4,12 tỷ USD) để mua lại Allied Gold của Canada. Công ty này sở hữu khoảng 533 tấn trữ lượng vàng trên toàn cầu, giúp Zijin Mining mở rộng đáng kể nguồn tài nguyên vàng.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng và nhu cầu đảm bảo an ninh tài nguyên ngày càng cấp thiết, việc đầu tư vào các mỏ vàng và kim loại chiến lược ở nước ngoài đã trở thành lựa chọn quan trọng của nhiều doanh nghiệp Trung Quốc.

Song song với đó, các công ty môi giới hợp đồng tương lai của Trung Quốc cũng tăng tốc quốc tế hóa nhằm đáp ứng nhu cầu phòng ngừa rủi ro của doanh nghiệp. Các tập đoàn khai khoáng lớn như Shandong Gold Mining cũng nâng mạnh hạn mức giao dịch phòng hộ trên cả thị trường trong và ngoài nước.

Theo giới phân tích, việc mở rộng hoạt động quốc tế không chỉ giúp doanh nghiệp Trung Quốc tiếp cận các công cụ phòng ngừa rủi ro hiệu quả hơn mà còn tạo điều kiện để nước này từng bước nâng cao ảnh hưởng đối với cơ chế định giá kim loại toàn cầu.

Các chuyên gia cho rằng xu hướng tích lũy vàng, mở rộng đầu tư ra nước ngoài và thúc đẩy quốc tế hóa thị trường hàng hóa cho thấy Trung Quốc đang theo đuổi chiến lược dài hạn nhằm tăng cường an ninh tài chính, đa dạng hóa tài sản dự trữ và từng bước giảm sự phụ thuộc vào đồng USD trong hệ thống tài chính toàn cầu.

Hồng Nhung
SCMP, Kitco
#Trung Quốc đẩy mạnh mua vàng dự trữ #vàng #giá vàng #giá vàng thế giới giảm #world gold price

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe