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Kinh tế

Tập đoàn Mavin nhận danh hiệu 'Doanh nghiệp Xanh' tại Diễn đàn Net Zero 2026

P.V

Ngày 8/7/2026, trong khuôn khổ Diễn đàn "Năng lượng và Môi trường Thế giới – Việt Nam 2026" do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức, Tập đoàn Mavin đã vinh dự được trao tặng danh hiệu "Doanh nghiệp Xanh 2026".

Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực vượt bậc của Mavin trong việc kiến tạo mô hình phát triển gắn liền với trách nhiệm môi trường và xã hội.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Việt Nam bước vào năm đầu tiên triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số.

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Đại diện Tập đoàn Mavin vinh dự nhận giải thưởng “Doanh nghiệp Xanh”

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững dự và chỉ đạo trực tiếp; gần 500 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp đến dự.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên thảo luận chuyên sâu, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh chuyển dịch năng lượng và quản trị ESG là động lực cốt lõi của lộ trình Net Zero. Phó Thủ tướng khẳng định: "Doanh nghiệp nào chuyển đổi sớm, quản trị tốt dữ liệu phát thải, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và đáp ứng tốt các tiêu chuẩn xanh sẽ có lợi thế lớn hơn trong tiếp cận thị trường, tiếp cận vốn và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu".

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Đáp ứng các tiêu chí khắt khe và định hướng chỉ đạo của Chính phủ, Tập đoàn Mavin đã chứng minh vị thế dẫn dắt trong ngành nông nghiệp - thực phẩm bằng việc tích hợp toàn diện các nguyên tắc ESG vào chuỗi giá trị khép kín "Feed – Farm – Food – Vet". Đi trước đón đầu xu thế, ngay từ năm 2025, Tập đoàn đã hoàn thành việc kiểm kê khí nhà kính trên toàn hệ thống và xây dựng lộ trình chi tiết hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050.

Hiện tại, Mavin đang hiện thực hóa cam kết xanh bằng hành động cụ thể thông qua dự án điện năng lượng mặt trời áp mái tại 7 nhà máy và 5 trang trại công nghệ cao. Giải pháp này không chỉ tối ưu hóa hiệu quả sử dụng năng lượng mà còn giảm thiểu tối đa lượng phát thải ra môi trường, trở thành hình mẫu tiêu biểu cho khối doanh nghiệp thích ứng với "luật chơi mới" của nền kinh tế toàn cầu.

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Dự án điện năng lượng mặt trời áp mái tại một Nhà máy của Tập đoàn Mavin

Danh hiệu “Doanh nghiệp Xanh 2026” được trao tại một diễn đàn chuyên sâu về NetZero một lần nữa khẳng định định hướng phát triển bền vững của Mavin. Thông qua sự ghi nhân này, Mavin cam kết tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào khoa học công nghệ, nâng cao năng lực quản trị dữ liệu phát thải để nâng cao hiệu quả sản xuất.

Tập đoàn cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp hiện đại để đồng hành bền vững cùng mục tiêu chung của quốc gia.

P.V
#Điện mặt trời #Net Zero #Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng #doanh nghiệp xanh

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