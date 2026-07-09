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Bộ trưởng Xây dựng: Hoàn thành cao tốc Cam Lộ - La Sơn trước 30/11

Hoàng Nam

TPO - Sáng 9/7, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh kiểm tra hiện trường Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn, yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu hoàn thành dự án trước ngày 30/11 và bàn giao trong tháng 12.

Kiểm tra thực tế trên công trường, Bộ trưởng Trần Hồng Minh ghi nhận dự án đã có chuyển biến nhất định khi các nhà thầu tăng cường thi công. Tuy nhiên, khối lượng công việc chính vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, tỷ lệ giải ngân còn thấp và một số hạng mục triển khai chậm.

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Bộ trưởng Trần Hồng Minh chỉ đạo công trường.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng đặc biệt lưu ý tiến độ thi công các công trình cầu trên tuyến. Theo ông, dù nhiều mũi thi công đã được triển khai nhưng tiến độ chưa tương xứng với yêu cầu đề ra, ngay cả một số nhà thầu lớn cũng chưa bảo đảm tiến độ.

“Chủ đầu tư, các nhà thầu phải huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư, tăng ca, tăng kíp, tổ chức thi công đồng bộ, quyết liệt, nhất là các hạng mục cầu để bảo đảm đến ngày 30/11 hoàn thành dự án, cuối tháng 12 bàn giao và giải ngân vốn theo kế hoạch” - ông Minh nhấn mạnh.

Theo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, dự án có tổng chiều dài 98,73 km, trong đó đoạn qua Quảng Trị khoảng 36 km và qua TP. Huế hơn 62 km, với tổng mức đầu tư trên 6.400 tỷ đồng. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đạt khoảng 90%, phần còn lại chủ yếu liên quan đến tái định cư của 48 hộ dân và dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 7 theo hình thức cuốn chiếu.

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Bộ trưởng yêu cầu đến ngày 30/11 hoàn thành, cuối tháng 12 bàn giao dự án.

Trên công trường, các nhà thầu đang tổ chức 137 mũi thi công với hơn 1.000 kỹ sư, công nhân và gần 600 máy móc, thiết bị. Lũy kế giá trị thực hiện đạt hơn 1.170 tỷ đồng, tương đương 27% giá trị hợp đồng.

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục đôn đốc, kiểm điểm các đơn vị chậm tiến độ; trường hợp không có chuyển biến sẽ xem xét cắt chuyển khối lượng cho nhà thầu khác thực hiện nhằm bảo đảm mục tiêu hoàn thành dự án theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Hoàng Nam
#cao tốc Cam Lộ - La Sơn #Bộ trưởng #Trần Hồng Minh #kiểm tra dự án #hoàn thành dự án #ngày 30/11

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