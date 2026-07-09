Hiện thực hóa mục tiêu Net Zero: Phép thử năng lực thực thi của doanh nghiệp trong kỉ nguyên mới

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã phối hợp cùng các đơn vị tổ chức Diễn đàn “Năng lượng và Môi trường Thế giới – Việt Nam 2026” với chủ đề “Việt Nam cụ thể hóa con đường tới Net Zero”. Diễn đàn năm nay tập trung vào câu hỏi cấp thiết dành cho cộng đồng doanh nghiệp về cách để đưa những cam kết phát triển bền vững đi vào thực tế trong bối cảnh thị trường nhiều thay đổi và biến động.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng doanh nghiệp sẽ giữ vai trò quan trọng trong việc đồng hành cùng các ưu tiên quốc gia trong chặng đường phát triển mới, nhất là ở những lĩnh vực liên quan đến chuyển đổi xanh, sử dụng tài nguyên hiệu quả và nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn.

Ông Vinh nhấn mạnh “Nếu Chính phủ là người kiến tạo thể chế, thì doanh nghiệp chính là lực lượng tiên phong biến các mục tiêu phát triển bền vững thành những hành động cụ thể. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần nhìn nhận thẳng thắn nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, vẫn đang đối mặt với những thách thức lớn về vốn, công nghệ, nguồn nhân lực, dữ liệu phát thải và năng lực quản trị ESG.”

Cũng trong sự kiện, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết Chính phủ đang tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, lấy bảo vệ môi trường, chuyển đổi xanh và chuyển dịch năng lượng làm nền tảng cho phát triển. Để hiện thực hóa lộ trình Net Zero, Chính phủ tập trung vào bốn định hướng lớn gồm chuyển dịch năng lượng theo lộ trình phù hợp, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng, phát triển tài chính xanh và thị trường carbon, đồng thời phát huy vai trò chủ động của doanh nghiệp và địa phương trong đầu tư công nghệ sạch, thực hành ESG và triển khai các dự án xanh.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chia sẻ tại diễn đàn năm nay (Ảnh: VCCI)

Vai trò của các doanh nghiệp đầu tàu ngày một quan trọng

Trước áp lực từ thị trường, nhà đầu tư và chuỗi cung ứng, doanh nghiệp hiện nay không chỉ được đánh giá qua những cam kết đã công bố, mà còn qua cách họ vận hành, quản trị, sử dụng tài nguyên và khả năng thích ứng lâu dài. Từ đó, một phép thử mới đang đặt ra với doanh nghiệp, đó là thực hành phát triển triển bền vững, chứng minh qua kết quả có thể đo lường.

Thực tế này càng đặt vai trò lớn hơn lên vai những doanh nghiệp đi đầu. Với quy mô lớn, độ phủ rộng và khả năng tác động đến toàn chuỗi giá trị, các doanh nghiệp này được kỳ vọng trở thành đòn bẩy cho quá trình thực thi thông qua thay đổi trong vận hành, tiêu chuẩn lựa chọn nhà cung cấp, quản trị nguồn lực và cách tạo ra giá trị dài hạn.

Đại diện của Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO), ông Larry Lee – Phó tổng giám đốc phụ trách Tài sản chiến lược và Phát triển bền vững cho biết: “Mỗi cải tiến của SABECO trong việc sử dụng năng lượng, nâng cao hiệu quả sử dụng nước, tối ưu hóa bao bì, logistics, tiêu chuẩn dành cho nhà cung cấp hay phát triển con người đều có thể tạo ra những tác động tích cực trên toàn hệ sinh thái. Đó là lý do phát triển bền vững ở SABECO không chỉ tập trung ở một vài dự án riêng lẻ mà trong cách doanh nghiệp được vận hành hiệu quả hơn mỗi ngày. Điều đó phản ánh qua việc hiện đại hóa quy trình vận hành, phát triển nguồn nhân lực, củng cố danh mục sản phẩm và không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động, để tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của Việt Nam.”

Ông Larry Lee – Phó Tổng giám đốc SABECO - trình bày tại diễn đàn (Ảnh: VCCI)

SABECO hiện sở hữu và vận hành 26 nhà máy bia, 11 công ty thương mại, một công ty chuỗi cung ứng, một công ty vận tải cùng mạng lưới phân phối phủ hơn 200.000 điểm bán trên cả nước. Với quy mô đó, mỗi cải tiến trong sử dụng năng lượng, quản lý nước, cắt giảm chất thải, nâng chuẩn nhà cung cấp hay phát triển nhân lực đều có sức ảnh hưởng tới toàn chuỗi giá trị, từ nhà cung cấp, nhà phân phối đến người tiêu dùng và cộng đồng.

Theo SABECO, doanh nghiệp đã và đang chủ động gắn các yếu tố ESG trọng yếu với bài toán vận hành, quản trị rủi ro và năng lực thích ứng dài hạn, thay vì dừng lại ở việc tuân thủ các chính sách từ chính phủ. Ghi nhận những nỗ lực này, SABECO đã được trao danh hiệu “Doanh nghiệp Xanh – Net Zero hành động 2026” tại diễn đàn bởi Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng. Việc bình xét vinh danh được xây dựng trên cơ sở tham chiếu các công cụ, khung đánh giá và ấn phẩm chuyên môn của Hội đồng Năng lượng Thế giới (World Energy Council – WEC), kết hợp với kinh nghiệm triển khai của VCCI tại Việt Nam. Các doanh nghiệp tham gia được đánh giá trên các tiêu chí khác nhau, bao gồm giảm phát thải, hiệu quả kinh tế – xã hội, đổi mới công nghệ và tác động phát triển bền vững.

Ông Larry Lee đại diện SABECO nhận bằng khen “Doanh nghiệp Xanh – Net Zero hành động 2026” tại diễn đàn. (Ảnh: VCCI)

SABECO tiếp nối di sản 150 năm bằng mục tiêu tăng trưởng xanh

Với hơn 150 năm phát triển song hành cùng đất nước, SABECO đang bước vào giai đoạn mới với thách thức kép, vừa duy trì tăng trưởng, vừa tiếp tục giữ được sự phù hợp trong bối cảnh nền kinh tế đòi hỏi trách nhiệm cao hơn từ doanh nghiệp để thực hiện hóa mục tiêu Net Zero. Ông Larry đã khẳng định: “Mười đến hai mươi năm tới sẽ là giai đoạn chuyển mình quan trọng của Việt Nam. Và chắc chắn SABECO vẫn sẽ là một phần của động lực phát triển đó. Chúng tôi sẽ tiếp tục hiện đại hóa hoạt động vận hành, cải tiến quy trình, phát triển con người, củng cố danh mục sản phẩm và tăng trưởng có trách nhiệm cùng đất nước.”

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và Phó chủ tịch VCCI Nguyễn Quang Vinh thăm gian hàng trưng bày của SABECO tại diễn đàn (Ảnh: VCCI)

Thông qua những nội dung trình bày và trao đổi tại diễn đàn năm nay, có thể thấy rõ những chuyển dịch mạnh mẽ từ cả chính phủ lẫn doanh nghiệp nhằm hiện thực hóa cam kết Net Zero đang dần đi vào quỹ đạo. Nếu trước đây quy mô hay thị phần là những thước đo quan trọng, thì ở giai đoạn này, sức cạnh tranh của doanh nghiệp lại được quyết định bởi năng lực chuyển đổi có trách nhiệm, quản trị hiệu quả và khả năng tạo ra giá trị bền vững cho cả hệ sinh thái. Trên chặng đường phía trước, phát triển bền vững sẽ trở thành một mắt xích của bộ máy vận hành, đồng thời nằm trong kế hoạch thích ứng dài hạn và chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo của cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam.