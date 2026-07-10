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Vì sao 27 km cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng chưa thể thông xe?

Trọng Đảng

TPO - Theo kế hoạch, 27 km đầu tuyến dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng sẽ thông xe vào ngày 19/5. Tuy nhiên, hiện đoạn tuyến dự án vẫn chưa thể hoàn thành. Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn vừa cho biết nguyên nhân và đưa ra giải pháp cho việc này.

Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông tuy đã kết nối đến Lạng Sơn, nhưng hiện mới đảm bảo thông xe đến xã Chi Lăng. Còn khoảng 27 km từ Chi Lăng vào trung tâm hành chính Lạng Sơn phương tiện còn phải vòng sang quốc lộ 1 (QL1).

Cao tốc Chi Lăng - Hữu Nghị đoạn qua xã Chi Lăng vẫn đang thi công, hoàn thiện tuyến đường. Ảnh: Trọng Đảng.

Cao tốc Chi Lăng - Hữu Nghị đoạn qua xã Chi Lăng vẫn đang thi công, hoàn thiện tuyến đường. Ảnh: Trọng Đảng.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, từ năm 2024 Chính phủ đã cho phép UBND tỉnh Lạng Sơn kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án cao tốc Chi Lăng - Hữu Nghị với chiều dài 60 km bằng hình thức đối tác công - tư (PPP).

Như vậy, sau khi dự án hoàn thành, ngoài đi vào đến trung tâm hành chính tỉnh Lạng Sơn, dự án còn kéo dài cao tốc Bắc Nam đi đến cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (giáp biên giới Trung Quốc), giúp lưu thông hàng hóa trên cả nước nhanh hơn.

Được yêu cầu thông xe vào 19/5 nhưng hiện cao tốc Chi Lăng - Hữu Nghị đoạn đến TP Lạng Sơn cũ vẫn rào đường, xe phải đi vào QL1 cũ.

Được yêu cầu thông xe vào 19/5 nhưng hiện cao tốc Chi Lăng - Hữu Nghị đoạn đến TP Lạng Sơn cũ vẫn rào đường, xe phải đi vào QL1 cũ.

Theo doanh nghiệp dự án, cao tốc Chi Lăng - Hữu Nghị là phân đoạn đầu của trục cao tốc Bắc - Nam phía Đông, có chiều dài 60km, đi qua 7 xã, phường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Dự án được đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP) với tổng mức đầu tư 11.029 tỷ đồng, khởi công tháng 4/2024. Với đoạn đầu tuyến từ Chi Lăng (nút giao nối tiếp với cao tốc Bắc Nam phía Đông) đến trung tâm hành chính tỉnh Lạng Sơn dài 27 km.

Trong đầu tháng quý II vừa qua, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh và lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn đã kiểm tra dự án và đề nghị thông xe, đưa vào sử dụng đoạn tuyến 27 km từ Chi Lăng vào trung tâm hành chính Lạng Sơn ngày 19/5. Với đoạn từ trung tâm Lạng Sơn đi cửa khẩu Hữu Nghị hoàn thành cuối năm.

QL1 cũ đoạn Chi Lăng - TP. Lạng Sơn lượng xe đông, thường xuyên ùn tắc giao thông.

QL1 cũ đoạn Chi Lăng - TP. Lạng Sơn lượng xe đông, thường xuyên ùn tắc giao thông.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong trong những ngày đầu tháng 7 này, trên đoạn tuyến dài 27 km vẫn đang thi công dang dở, nhiều đoạn đã thảm nhựa mặt đường nhưng chưa lắp hệ thống hàng rào tôn, cột biển báo, vạch kẻ đường…

Tại các đoạn cầu vượt cao tốc đi qua quốc lộ 1 qua xã Chi Lăng, nhiều máy móc, máy lu, máy ủi còn được huy động đến làm việc, đỗ trên nền đường dự án. Ở đoạn đầu dự án tiếp giáp với cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn (cao tốc Bắc Nam), các đơn vị thi công vẫn dựng rào cấm đường, đồng thời dựng biển báo để hướng dẫn xe rẽ vào QL1A cũ để đi tiếp.

Thông tin thêm về việc này, lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn (cơ quan quản lý nhà nước tại dự án) cho biết có nhiều nguyên nhân tác động trong đó có giá nguyên vật liệu, giá dầu tăng cao đã khiến một gói thầu đơn vị thi công thực hiện cầm chừng, không đạt khối lượng xây lắp đề ra. Đến nay UBND tỉnh và Bộ Xây dựng đã có các văn bản tháo gỡ.

"Do các tồn tại, khó khăn đã được tháo gỡ, tỉnh đã yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương thi công, hoàn thành, thông xe đoạn tuyến 27 km từ Chi Lăng đến trung tâm hành chính tỉnh Lạng Sơn trong tháng 8 (trước dịp Quốc khánh 2/9) năm nay" - lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn cho hay.

Trọng Đảng
#Cao tốc Chi Lăng - Hữu Nghị #Cao tốc Bắc Nam phía Đông #UBND tỉnh Lạng Sơn #Cao tốc Chi Lăng - Hữu Nghị chậm tiến độ #cao tốc chi lăng - Lạng Sơn #Tỉnh Lạng sơn

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