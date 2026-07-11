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Kinh tế

Lý do giá vàng suy yếu, chứng khoán đồng loạt tăng điểm

Hồng Nhung

TPO - Giá vàng tiếp tục chịu áp lực trong phiên ngày 11/7 (giờ Việt Nam) khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran làm gia tăng lo ngại lạm phát và củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Trong khi đó, chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm nhờ kỳ vọng vào tăng trưởng của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Giá vàng giao ngay giảm 0,4% xuống còn 4.103,23 USD/ounce. Tính trong cả tuần, kim loại quý này đã mất 1,7% giá trị. Hợp đồng vàng tương lai của Mỹ giao tháng 8 cũng giảm khoảng 0,7%, chốt ở mức 4.113,70 USD/ounce.

Theo ông Bart Melek - Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa toàn cầu của TD Securities, nguyên nhân chính khiến giá vàng suy yếu là căng thẳng giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại, khiến nhà đầu tư hạn chế nắm giữ các kim loại quý như vàng và bạc.

Dù vàng từ lâu được xem là kênh phòng ngừa lạm phát, triển vọng lãi suất duy trì ở mức cao lại làm giảm sức hấp dẫn của tài sản không sinh lãi này, khi dòng tiền có xu hướng chuyển sang các tài sản mang lại lợi suất cao hơn.

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Giá vàng quay đầu giảm trong phiên ngày 11/7 (giờ Việt Nam). Ảnh: Reuters.

Vàng được giao dịch với mức chiết khấu lớn tại Ấn Độ trong tuần này. Trong khi đó, nhu cầu tại Trung Quốc vẫn duy trì ổn định sau khi ngân hàng trung ương nước này công bố lượng vàng dự trữ trong tháng 6 tăng mạnh nhất trong 2 năm rưỡi.

Trên thị trường kim loại quý, giá bạc giao ngay giảm 0,7% xuống 59,56 USD/ounce. Ngược lại, bạch kim tăng 0,4% lên 1.616,72 USD/ounce và palladium tăng 2,2% lên 1.274,50 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, chứng khoán Mỹ đồng loạt đi lên khi nhà đầu tư tiếp tục đặt cược vào triển vọng tăng trưởng của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời tạm gác những lo ngại về căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Kết thúc phiên, chỉ số Dow Jones tăng 0,29%, S&P 500 tăng 0,42% và Nasdaq Composite tăng 0,29%. Chỉ số MSCI theo dõi thị trường chứng khoán toàn cầu cũng tăng 0,4%.

Trong khi đó, giá dầu giảm nhẹ vào ngày 11/7 (giờ Việt Nam) sau khi giới đầu tư chờ đợi thêm tín hiệu về tình hình giữa Mỹ và Iran. Dầu thô WTI của Mỹ giảm 0,74% xuống còn 71,55 USD/thùng, trong khi dầu Brent giảm 0,41%, xuống 75,99 USD/thùng.

Theo ông Carl Campus - chuyên gia kinh tế cấp cao tại BMO, giá dầu vẫn duy trì trạng thái tương đối ổn định bất chấp xung đột tiếp tục lan rộng trong khu vực. Ông cho rằng sự lạc quan của thị trường đối với các cuộc đàm phán đang diễn ra là một trong những yếu tố giúp hạn chế đà tăng của giá dầu.

Hồng Nhung
Reuters
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