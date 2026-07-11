Dai-ichi Life Việt Nam khởi động Chương trình Hiến máu nhân đạo năm 2026 tại Gia Lai

Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp của Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) vừa phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nhân đạo – Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Quy Nhơn vừa tổ chức Chương trình hiến máu nhân đạo tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Đây là hoạt động đầu tiên trong chuỗi chương trình “Kết nối Triệu Yêu Thương – Hiến máu nhân đạo 2026” của Dai-ichi Life Việt Nam nhằm lan tỏa tinh thần sẻ chia, lòng nhân ái và truyền cảm hứng về một lối sống khỏe mạnh, tích cực đến cộng đồng.

Gần 200 tình nguyện viên, bao gồm Ban Giám đốc, đội ngũ quản lý kinh doanh, tư vấn tài chính, nhân viên Dai-ichi Life Việt Nam khu vực miền Trung cùng khách hàng và người dân địa phương đã tham gia hiến tặng 131 đơn vị máu, tương đương 32.750 ml máu. Những đơn vị máu được hiến tặng sẽ góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị, mang đến cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân đang cần được hỗ trợ.

Sau điểm khởi đầu tại Gia Lai, chương trình “Kết nối Triệu Yêu Thương – Hiến máu nhân đạo 2026” sẽ tiếp tục được tổ chức tại tỉnh Bắc Ninh và TP. Hồ Chí Minh trong thời gian sắp tới, góp phần lan tỏa mạnh mẽ văn hóa hiến máu tình nguyện cũng như khơi dậy tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng trong mỗi cá nhân.

Trong hơn 19 năm qua, Dai-ichi Life Việt Nam đã đóng góp hơn 8.230 đơn vị máu, tương đương hơn 2.232.750 ml từ hơn 10.200 tình nguyện viên trên toàn quốc, giúp hàng chục ngàn bệnh nhân nhanh chóng hồi phục, trở về vui sống bình an bên gia đình và những người thân yêu.

Ông Trần Đình Quân, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Dai-ichi Life Việt Nam, kiêm Chủ tịch Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp, chia sẻ: “Với triết lý ‘Tất cả vì con người’, Dai-ichi Life Việt Nam luôn nỗ lực kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh doanh bền vững và thực hiện trách nhiệm xã hội. Chương trình hiến máu nhân đạo là hoạt động thường niên giàu ý nghĩa, thể hiện tinh thần sẻ chia và cam kết đồng hành cùng cộng đồng của tập thể Dai-ichi Life Việt Nam. Chúng tôi tin rằng mỗi giọt máu được trao đi sẽ góp phần thắp lên hy vọng và lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong xã hội.”

Ông Lê Phong, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, bày tỏ: “Chúng tôi trân trọng những đóng góp tích cực của Dai-ichi Life Việt Nam trong việc vận động và lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện đến cộng đồng. Những chương trình như ‘Kết nối Triệu Yêu Thương – Hiến máu nhân đạo 2026’ không chỉ góp phần bổ sung nguồn máu an toàn cho công tác điều trị mà còn giúp nâng cao nhận thức xã hội về trách nhiệm cộng đồng, tinh thần tương thân tương ái vì con người.”

Bên cạnh chiến lược phát triển kinh doanh bền vững, trong hơn 19 năm hoạt động tại Việt Nam, Dai-ichi Life Việt Nam luôn kiên định với sứ mệnh thực hiện tốt trách nhiệm xã hội doanh nghiệp. Thông qua Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp, Công ty đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ cộng đồng ý nghĩa trong bốn lĩnh vực trọng tâm: giáo dục, sức khỏe y tế, môi trường và từ thiện xã hội, với tổng số tiền đóng góp hơn 93 tỷ đồng, góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp và phát triển bền vững.

Dai-ichi Life Việt Nam đã duy trì kết quả kinh doanh ổn định trong năm 2025 với tổng doanh thu phí đạt hơn 18.000 tỷ đồng; Tổng tài sản vượt hơn 80.000 tỷ đồng. Công ty đã nâng cấp, hoàn thiện và đưa ra thị trường một thế hệ sản phẩm mới với nhiều quyền lợi ưu việt hơn cho khách hàng, đồng thời, đẩy mạnh cải tiến dịch vụ dựa trên nền tảng công nghệ số ở tất cả các điểm chạm, đưa mức độ hài lòng của khách hàng đạt 83%.

Trong năm qua, công ty đã chi trả 5.500 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho hơn 400.000 trường hợp; Trích lập hơn 58.000 tỷ đồng dự phòng nghiệp vụ; Gia tăng hơn 2.700 tỷ đồng vào giá trị tài khoản hợp đồng cho khách hàng thông qua chiến lược đầu tư hiệu quả và an toàn.