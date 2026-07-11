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Kinh tế

Động thái mới của nhóm quỹ thuộc VinaCapital giữa lúc cổ phiếu PNJ lao dốc

Nhóm quỹ thuộc VinaCapital đã bán gần 3,1 triệu cổ phiếu của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) trong phiên giao dịch ngày 8/7, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 4,99% vốn điều lệ và chính thức không còn là cổ đông lớn của doanh nghiệp.

Sau giao dịch, nhóm VinaCapital nắm giữ gần 25,6 triệu cổ phiếu PNJ. Động thái thoái vốn diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu PNJ lao dốc mạnh sau chuỗi ba phiên giảm sàn liên tiếp.

Mã này hồi phục nhẹ trong phiên 8/7 nhưng tiếp tục mất 3,85% trong ngày 9/7 và giảm thêm 6,8% trong phiên 10/7, xuống còn 46.600 đồng/cổ phiếu.

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Cổ phiếu PNJ vẫn đang giảm mạnh. Ảnh: Nam Khánh.

Áp lực bán tăng mạnh sau khi cơ quan điều tra khởi tố và bắt tạm giam ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab), liên quan đến vụ án buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương xuyên quốc gia.

Trong số gần 3,1 triệu cổ phiếu được bán ra, Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tăng trưởng Chiến lược bán hơn 1,1 triệu cổ phiếu. Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Kinh tế Hiện đại VinaCapital bán gần 782.000 cổ phiếu, Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tăng trưởng Chiến lược VinaCapital bán hơn 619.000 cổ phiếu.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam bán khoảng 399.400 cổ phiếu và Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Cơ hội Tiên phong VinaCapital bán gần 176.000 cổ phiếu.

Nhóm VinaCapital trở thành cổ đông lớn của PNJ từ cuối tháng 3/2026 sau khi nâng tỷ lệ sở hữu lên 5,04%. Khi đó, cổ phiếu PNJ giao dịch quanh mức 72.000 đồng/cổ phiếu.

So với thời điểm này, thị giá đã giảm khoảng 35%. Nếu so với vùng đỉnh gần 85.000 đồng/cổ phiếu thiết lập vào cuối tháng 1, PNJ đã mất khoảng 45% giá trị.

Phiên giao dịch ngày 8/7 cũng ghi nhận thanh khoản kỷ lục của cổ phiếu PNJ với hơn 25,6 triệu cổ phiếu được sang tay, tương đương khoảng 5% lượng cổ phiếu lưu hành, giá trị giao dịch vượt 1.300 tỷ đồng.

Trước đó, ông Cao Ngọc Duy - em trai Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung - đã đăng ký mua 300.000 cổ phiếu PNJ. Doanh nghiệp cũng công bố kế hoạch mua cổ phiếu quỹ nhằm ổn định thị giá và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Theo Vietnamnet.vn
#PNJ #Cổ phiếu PNJ #Kim cương #Quỹ thành viên thuộc VinaCapital

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