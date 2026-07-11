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Kinh tế

Tiền Phong Nam tài trợ 2.000 mét ống HDPE cho công trình nước sạch Mùa hè Xanh 2026

PV

Đồng hành cùng Chiến dịch Mùa hè Xanh 2026 của Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP.HCM, Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam (Tiền Phong Nam) đã tài trợ 2.000 mét ống HDPE DN63, trị giá 150 triệu đồng để xây dựng công trình cấp nước sạch tại xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt cho người dân địa phương.

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Tiền Phong Nam tài trợ 2.000 mét ống HDPE DN63, trị giá 150 triệu đồng, phục vụ xây dựng công trình cấp nước sạch tại xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp.

Đồng hành cùng tuổi trẻ tạo nên công trình ý nghĩa

Không chỉ tham dự Lễ ra quân Chiến dịch Mùa hè Xanh 2026 của Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP.HCM, Tiền Phong Nam còn tiếp tục đồng hành với lễ khởi công công trình tuyến đường nước sạch tại xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp. Đây là một trong những công trình trọng điểm của chiến dịch, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng hạ tầng dân sinh và mang nguồn nước sạch đến với người dân.

Việc tài trợ 2.000 mét ống HDPE DN63 không chỉ góp phần bảo đảm nguồn vật tư cho công trình mà còn thể hiện sự chung tay của doanh nghiệp cùng nhà trường, chính quyền địa phương và lực lượng sinh viên tình nguyện trong các hoạt động vì cộng đồng.

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Đại diện Tiền Phong Nam tham dự Lễ ra quân Chiến dịch Mùa hè Xanh 2026 của Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP.HCM.

Lan tỏa trách nhiệm xã hội từ những giá trị thiết thực

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp giải pháp đường ống nhựa, Tiền Phong Nam cho biết việc đồng hành cùng các công trình an sinh xã hội là một trong những định hướng được doanh nghiệp duy trì nhiều năm qua.

Theo ông Vũ Thành Vinh - Phó Tổng giám đốc Kỹ thuật - Sản xuất, Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam, việc tham gia công trình nước sạch tại xã Hòa Long xuất phát từ mong muốn đóng góp những giá trị thiết thực cho cộng đồng thông qua chính thế mạnh của doanh nghiệp.

"Mỗi mét ống được lắp đặt hôm nay không chỉ là vật liệu cho một công trình hạ tầng, mà còn góp phần đưa nguồn nước sạch đến gần hơn với người dân. Chúng tôi tin rằng sự phát triển của doanh nghiệp sẽ bền vững hơn khi gắn với sự phát triển của cộng đồng. Vì vậy, Tiền Phong Nam luôn sẵn sàng đồng hành cùng các chương trình tạo ra giá trị thiết thực và lâu dài cho xã hội."

Ông Vũ Thành Vinh cũng đánh giá cao ý nghĩa của Chiến dịch Mùa hè Xanh trong việc kết nối doanh nghiệp, nhà trường và địa phương để triển khai những công trình phục vụ cộng đồng, đồng thời tạo môi trường để sinh viên phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm và cống hiến.

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Ông Vũ Thành Vinh - Phó Tổng giám đốc Kỹ thuật - Sản xuất, Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam phát biểu tại Lễ khởi công công trình nước sạch thuộc Chiến dịch Mùa hè Xanh 2026.

Với đặc tính bền, chịu áp lực cao và tuổi thọ dài, hệ thống ống HDPE do Tiền Phong Nam tài trợ được kỳ vọng sẽ góp phần bảo đảm nguồn nước sạch ổn định, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân xã Hòa Long trong nhiều năm tới.

Bên cạnh việc cung cấp giải pháp đường ống cho nhiều công trình hạ tầng trên cả nước, Tiền Phong Nam cũng thường xuyên đồng hành cùng các chương trình hướng đến giáo dục, thanh niên và an sinh xã hội. Đối với doanh nghiệp, mỗi hoạt động đồng hành không chỉ là sự hỗ trợ về nguồn lực mà còn là cam kết cùng các đối tác tạo nên những giá trị thiết thực và lâu dài cho cộng đồng.

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Đại diện Tiền Phong Nam và sinh viên Mùa hè Xanh triển khai công trình nước sạch tại xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp.

Chiến dịch Mùa hè Xanh nhiều năm qua đã trở thành một trong những hoạt động tình nguyện tiêu biểu của tuổi trẻ, góp phần đưa tri thức và sức trẻ đến với những địa phương còn nhiều khó khăn thông qua các công trình dân sinh, hoạt động an sinh xã hội và chuyển giao kiến thức. Sự chung tay của các doanh nghiệp như Tiền Phong Nam không chỉ bổ sung nguồn lực để các công trình được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng mà còn tạo nên sự gắn kết giữa doanh nghiệp, nhà trường và địa phương trong hành trình vì cộng đồng.

PV
#Chiến dịch Mùa hè Xanh 2026 #Tiền Phong Nam #Đồng Tháp #Nước sạch

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