HR Asia vinh danh các doanh nghiệp tốt nhất để làm việc tại Việt Nam năm 2026

Các doanh nghiệp đạt giải năm nay đã thể hiện khả năng phục hồi vượt trội, tinh thần thích ứng linh hoạt và cam kết mạnh mẽ với triết lý lãnh đạo lấy con người làm trọng tâm, trong bối cảnh vượt qua một trong những giai đoạn kinh tế và nhân sự đầy thách thức nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Trong khi nền kinh tế Việt Nam dự báo sẽ tăng trưởng mạnh mẽ ở mức 7,2% trong năm 2026, các doanh nghiệp hiện đang phải đối mặt với điều mà giới chuyên gia gọi là "Nghịch lý Nhân tài" (Talent Paradox) (Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), 2025).

Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp vẫn duy trì ở mức thấp và ổn định là 2,22%, thị trường lao động đang trải qua tình trạng lệch pha kỹ năng nghiêm trọng. Theo dữ liệu lao động gần đây, khoảng 38,7 triệu lao động tại Việt Nam chưa có bằng cấp chính quy, và chỉ 28,1% sở hữu chứng chỉ chuyên môn. Điều này dẫn đến tình trạng thiếu hụt nhân tài trầm trọng, khiến hàng chục nghìn vị trí chuyên môn trên thị trường vẫn chưa thể tuyển dụng được (Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), 2025)

Để vượt qua những thách thức mang tính hệ thống này, các doanh nghiệp đạt giải HR Asia 2026 đã tái định hình một cách căn bản mối quan hệ giữa doanh nghiệp và người lao động. Nhận thức rằng cách tốt nhất để giữ chân nhân tài giữa bối cảnh khan hiếm nhân lực chuyên môn chính là đảm bảo giá trị lâu dài của họ, các doanh nghiệp hàng đầu này đã đầu tư mạnh mẽ vào các sáng kiến nâng cao kỹ năng cá nhân hóa, sẵn sàng chuyển đổi số và chăm sóc sức khỏe tinh thần cho nhân viên. Họ cũng đã chuyển hướng chiến lược thương hiệu tuyển dụng, tập trung vào khả năng phát triển sự nghiệp bền vững và học tập liên tục, thay vì chỉ dựa vào yếu tố lương thưởng trước mắt.

"Các doanh nghiệp đạt giải năm nay là những đơn vị đã nhìn nhận khoảng cách kỹ năng của năm 2026 không phải là rào cản, mà là cơ hội để củng cố sâu sắc hơn cam kết của họ với đội ngũ nhân sự," ông William Ng, Chủ tịch HR Asia Best Companies to Work for in Asia, chia sẻ. "Dù bối cảnh kinh tế và văn hóa tại mỗi thị trường có khác nhau, các doanh nghiệp trên khắp Việt Nam và khu vực đều có chung một điểm: quyết tâm xây dựng những nơi làm việc mà con người có thể phát huy năng lực, phát triển bản thân và gắn bó lâu dài."

Giải thưởng năm nay được tổ chức tại nhiều thị trường trong khu vực, bao gồm Trung Quốc đại lục, Campuchia, Hồng Kông (Trung Quốc), Indonesia, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Macao, Malaysia, Philippines, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Việt Nam, đưa HR Asia trở thành chương trình vinh danh và khảo sát về mức độ gắn kết nhân viên lớn nhất khu vực. Để biết thêm thông tin về Giải thưởng HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2026 và danh sách đầy đủ các doanh nghiệp đạt giải, vui lòng truy cập https://hr.asia/awards/

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ĐẠT GIẢI THƯỞNG HR ASIA BEST COMPANIES TO WORK FOR IN ASIA 2026 (TẠI VIỆT NAM) THEO THỨ TỰ BẢNG CHỮ CÁI:

1. Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)

2. Công ty TNHH Amway Việt Nam

3. Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank)

4. Công ty CP Truyền Thông và Dữ Liệu Thanh Toán An Du (Mercedes-Benz An Du)

5. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

6. AstraZeneca Việt Nam

7. Avery Dennison Việt Nam

8. Công Ty Cổ Phần AZB

9. Công ty TNHH B. Braun Việt Nam

10. Ngân Hàng TMCP Bắc Á

11. Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ

12. Beiersdorf Việt Nam

13. Công Ty Cổ Phần Nhựa Bình Minh

14. Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Bình Tây (BITEX)

15. Công Ty TNHH Biocodex Việt Nam

16. Ngân hàng số Cake (Cake by VPBank)

17. Carlsberg Việt Nam

18. Ngân hàng Cathay United Bank - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

19. Công Ty Cho Thuê Tài Chính TNHH MTV Quốc Tế Chailease

20. Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Chubb Việt Nam

21. CMC Telecom

22. Coach Việt Nam

23. Công ty TNHH Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam

24. COHERENT

25. Concentrix Việt Nam

26. Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Coteccons

27. Tập đoàn Quốc tế Crystal

28. Danieli Việt Nam (Công Ty TNHH Industrielle Beteiligung)

29. Công ty TNHH Danone Việt Nam

30. De Heus Việt Nam

31. Tổ hợp Khu Công Nghiệp DEEP C

32. Deloitte Việt Nam

33. Tập đoàn Xây dựng Delta

34. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI

35. Công ty Cổ phần DRAEXLMAIER Automotive Việt Nam

36. Công Ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam)

37. FedEx Việt Nam

38. Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank)

39. Four Seasons Resort The Nam Hai, Hoi An

40. Công ty TNHH FUJIFILM Business Innovation Việt Nam

41. Công Ty TNHH Fujifilm Việt Nam

42. Trường Đại học Fulbright Việt Nam

43. Công ty TNHH Fushan Technology (Việt Nam)

44. Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam

45. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ G-GROUP

46. Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn GELEX

47. Công ty TNHH GlaxoSmithKline Hàng Tiêu Dùng và Chăm Sóc Sức Khỏe Việt Nam

48. Green SM

49. Công Ty Cổ Phần GREENFEED Việt Nam

50. Hanwha Life Việt Nam

51. Công ty Tài chính TNHH HD SAISON

52. Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

53. Công ty TNHH Công nghệ Huawei Việt Nam

54. Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản HUDLAND

55. Công ty TNHH iTechwx

56. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

57. Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam

58. Công ty TNHH LITEON Việt Nam

59. Công ty TNHH Manulife (Việt Nam)

60. Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan

61. Mega Lifesciences Việt Nam

62. Công ty TNHH METKRAFT (Công ty thuộc tập đoàn FISHER BARTON)

63. Mondelez Kinh Đô Việt Nam

64. Công ty TNHH Nabati Việt Nam

65. Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á (Nam A Bank)

66. Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Dân

67. Công Ty CP Nội Thất NEM

68. Công ty Cổ phần OPL Logistics

69. OPSWAT

70. Công ty TNHH OrthoLite Việt Nam

71. Công Ty TNHH Pepperl+Fuchs (Việt Nam)

72. Bảo Hiểm Nhân Thọ Phú Hưng

73. Công ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long

74. Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage

75. Công Ty TNHH Rawlplug Việt Nam

76. Reckitt - Mead Johnson Nutrition Việt Nam

77. Công Ty TNHH Richemont Luxury (Việt Nam)

78. Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

79. Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO)

80. Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Tài Lộc

81. Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Sài Gòn – Hà Nội

82. Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn

83. Công Ty TNHH Samtec Việt Nam

84. Công ty TNHH Sandoz Việt Nam

85. Công Ty Tài Chính TNHH Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn - Hà Nội

86. Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Shiseido Việt Nam

87. Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Sơn Kim

88. Spartronics Việt Nam

89. Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine

90. Công Ty TNHH Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam

91. Công Ty TNHH Sản Xuất Swarovski Việt Nam

92. Công ty TNHH Terumo Việt Nam

93. Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS)

94. Ngân hàng UOB Việt Nam

95. Trường Đại học Văn Lang

96. Công ty TNHH Vantive Việt Nam Healthcare

97. Công Ty Bất Động Sản Bản Việt

98. Công Ty Cổ Phần Hàng Không Vietjet

99. Vietnam Airlines

100. Ngân hàng Số Vikki

101. Khu nghỉ dưỡng núi Ville De Mont Mountain Resort

102. Công ty Cổ phần Vina Logistics

103. Công ty TNHH Vĩnh Hiệp

104. Hệ Thống Y Tế Vinmec

105. Công Ty TNHH Công Nghiệp Bao Bì Visingpack

106. Công ty TNHH Watsons (Việt Nam)

107. Công ty TNHH Wistron Infocomm (Việt Nam)

108. Tập Đoàn YeaH1

CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC VINH DANH Ở HẠNG MỤC HR ASIA DIVERSITY, EQUITY & INCLUSION AWARDS 2026 – HẠNG MỤC CHÍNH SÁCH ĐA DẠNG, BÌNH ĐẲNG VÀ HÒA NHẬP NỔI BẬT

● Ngân Hàng TMCP Bắc Á

● Công Ty TNHH Biocodex Việt Nam

● Carlsberg Việt Nam

● Công ty TNHH Danone Việt Nam

● Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam

● Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

● Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage

● Reckitt - Mead Johnson Nutrition Việt Nam

● Công Ty TNHH Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam

● Công ty TNHH Terumo Việt Nam

● Ngân hàng UOB Việt Nam

● Công Ty Cổ Phần Hàng Không Vietjet

● Công ty Cổ phần Vina Logistics

CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC VINH DANH Ở HẠNG MỤC HR ASIA PEOPLE TRANSFORMATION AWARDS 2026 – HẠNG MỤC CHUYỂN ĐỔI NGUỒN NHÂN LỰC XUẤT SẮC

● Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)

● Công Ty Cổ Phần AZB

● Công ty TNHH B. Braun Việt Nam

● Ngân Hàng TMCP Bắc Á

● Ngân hàng Cathay United Bank - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

● Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Chubb Việt Nam

● CMC Telecom

● Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Coteccons

● Công ty TNHH Danone Việt Nam

● Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam

● Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

● Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

● Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan

● Công ty TNHH METKRAFT (Công ty thuộc tập đoàn FISHER BARTON)

● Mondelez Kinh Đô Việt Nam

● Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Dân

● Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Tài Lộc

● Công ty TNHH Sandoz Việt Nam

● Công Ty TNHH Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam

● Ngân hàng UOB Việt Nam

● Trường Đại học Văn Lang

● Công ty TNHH Vantive Việt Nam Healthcare

CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC VINH DANH Ở HẠNG MỤC HR ASIA SUSTAINABLE WORKPLACE AWARDS 2026 – HẠNG MỤC MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC BỀN VỮNG

● Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

● AstraZeneca Việt Nam

● Ngân Hàng TMCP Bắc Á

● Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ

● Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Coteccons

● Công ty TNHH Danone Việt Nam

● FedEx Việt Nam

● Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam

● Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

● Công ty TNHH METKRAFT (Công ty thuộc tập đoàn FISHER BARTON)

● Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á (Nam A Bank)

● Công ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long

● Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

● Công Ty TNHH Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam

● Công ty TNHH Terumo Việt Nam

● Ngân hàng UOB Việt Nam

● Trường Đại học Văn Lang

CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC VINH DANH Ở HẠNG MỤC HR ASIA TECH EMPOWERMENT AWARDS 2026 – HẠNG MỤC DẪN ĐẦU CÔNG NGHỆ

● Ngân hàng số Cake (Cake by VPBank)

● Ngân hàng Cathay United Bank - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

● Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Chubb Việt Nam

● Concentrix Việt Nam

● Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Coteccons

● Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank)

● Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam

● Green SM

● Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

● Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan

● Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Dân

● Công Ty TNHH Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam

● Ngân hàng UOB Việt Nam

● Trường Đại học Văn Lang

● Công ty Tài chính TNHH HD SAISON