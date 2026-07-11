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Kinh tế

Bứt phá sự nghiệp cùng workshop trực tuyến giải mã chương trình Sun Group SGEN 2026

PV

Nằm trong khuôn khổ chiến dịch tuyển chọn thế hệ quản lý kế cận của Tập đoàn Sun Group, workshop trực tuyến SGEN INSIDE sẽ cung cấp bức tranh toàn cảnh về chế độ đãi ngộ, lộ trình phát triển và quy trình tuyển dụng cho ứng viên ngành Công nghệ thông tin và Kiến trúc.

Tập đoàn Sun Group - Top 50 Thương hiệu Nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất với sinh viên Việt Nam - vừa chính thức tái khởi động chương trình tuyển chọn và phát triển đội ngũ quản lý kế cận mang tên Sun Group SGEN 2026 (đợt 2), hướng đến nhóm ứng viên có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên ở nhiều lĩnh vực, nhóm ngành.

Để giúp ứng viên có cái nhìn rõ ràng và đầy đủ nhất về tương lai sự nghiệp tại Sun Group, workshop trực tuyến SGEN INSIDE được thiết kế xuất phát từ những băn khoăn thiết thực nhất: chế độ đãi ngộ, lộ trình phát triển và quy trình tuyển dụng thực tế. Theo đó, workshop trực tuyến SGEN INSIDE sẽ diễn ra trong 2 ngày liên tiếp: Buổi workshop trực tuyến ngày 16/7 sẽ dành riêng cho ứng viên lĩnh vực Công nghệ thông tin; buổi workshop trực tuyến ngày 17/7 sẽ dành riêng cho ứng viên lĩnh vực Kiến trúc.

Đây sẽ là cơ hội để ứng viên quan tâm đến chương trình Sun Group SGEN 2026, đặc biệt là những ứng viên có hơn 3 năm kinh nghiệm, được giải đáp trực tiếp, trọn vẹn mọi thắc mắc. Gói gọn trong một tiếng đồng hồ, chương trình hứa hẹn mang đến những nội dung chia sẻ cô đọng, bám sát thực tế tuyển dụng.

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SGEN INSIDE giải đáp tất tần tật thắc mắc về chương trình Sun Group SGEN 2026.

Mở đầu chương trình, ban tổ chức sẽ tiết lộ về lộ trình phát triển của một SGEN Trẻ, bao gồm chế độ đãi ngộ, thu nhập và cơ hội thăng tiến. Việc những mối bận tâm lớn nhất trong quá trình tuyển dụng được công khai minh bạch giúp ứng viên dễ dàng đối chiếu với kỳ vọng cá nhân, qua đó đưa ra quyết định ứng tuyển chính xác.

Tiếp nối nội dung trên, người tham gia sẽ bước vào phiên trao đổi trực tiếp cùng đội ngũ Huấn luyện viên (mentors). Dưới góc nhìn đa chiều của các quản lý cấp cao Tập đoàn Sun Group gồm bà Đào Khánh Chi (Trưởng Ban Nhân sự Tập đoàn), ông Nguyễn Vịnh (Trưởng Ban Công nghệ thông tin Tập đoàn) và ông Nguyễn Tuấn Minh (Chuyên gia Quản lý Thiết kế Tập đoàn), ứng viên có thể tự đánh giá mức độ phù hợp của bản thân với văn hóa doanh nghiệp và hình dung rõ nét những đòi hỏi chuyên môn thực tế.

Phần cuối của sự kiện được dành trọn cho hoạt động hỏi đáp (Q&A) cùng các Huấn luyện viên. Ứng viên có thể chủ động trao đổi với chính những thành viên trong hội đồng tuyển dụng để nắm bắt các tiêu chí cốt lõi trong quá trình chiêu mộ, qua đó tạo lợi thế cạnh tranh cho bản thân. Đặc biệt, 10 phần quà hấp dẫn sẽ được trao cho các cá nhân tham gia phần hỏi đáp.

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SGEN INSIDE giúp ứng viên hiểu rõ chính sách đãi ngộ và môi trường làm việc tại Sun Group.

Chia sẻ về định hướng tổ chức sự kiện, đại diện Sun Group cho biết: “SGEN INSIDE được thiết kế như một kênh thông tin minh bạch, giúp các nhân sự trẻ nắm rõ quy trình tuyển dụng cũng như định hướng lộ trình phát triển sự nghiệp cá nhân, từ đó mang tới cho ứng viên góc nhìn thực tiễn sắc bén nhất trước khi bước vào hành trình chinh phục cơ hội nghề nghiệp tại Tập đoàn”.

Là chiến dịch chiêu mộ nhân tài thường niên, Sun Group SGEN thu hút đông đảo ứng viên tham gia mỗi năm nhờ chế độ phúc lợi và lộ trình thăng tiến rõ ràng. Khi chính thức gia nhập, nhân sự sẽ được rèn luyện kỹ năng toàn diện qua chương trình đào tạo độc quyền "SGEN Thực chiến" cùng các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chuyên môn, đồng thời tham gia lộ trình đào tạo chuyên biệt (IDP).

Bên cạnh thu nhập cạnh tranh, điểm sáng nổi bật trong chính sách đãi ngộ của Tập đoàn Sun Group là cam kết "An cư lạc nghiệp" - trao tặng nhà sau 10 năm gắn bó, song song với đặc quyền ưu đãi trải nghiệm các dịch vụ vui chơi giải trí, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe, tài chính tín dụng và hàng không trên toàn hệ sinh thái đa ngành của Sun Group.

Đăng ký tham gia workshop trực tuyến SGEN INSIDE để trang bị đầy đủ thông tin trước khi ứng tuyển Sun Group SGEN 2026:

Đăng ký ngay tại: https://forms.gle/MjXDXzaEUW6We8e26

Thời gian đăng ký tham gia: Từ 20:00 ngày 09/07/2026 đến 23:59 ngày 15/07/2026.

Thời gian diễn ra workshop:

20:00 - 21:00 | 16/07/2026: Lĩnh vực Công nghệ thông tin.

20:00 - 21:00 | 17/07/2026: Lĩnh vực Kiến trúc.

Hình thức tổ chức: Trực tuyến qua nền tảng Microsoft Teams.

PV
#Sun Group #SGEN 2026 #tuyển dụng #hội thảo trực tuyến #nghề nghiệp #công nghệ thông tin #kiến trúc

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