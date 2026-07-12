Cổ phiếu PNJ trước khi bị bán tháo

Trước khi bị bán tháo sau lùm xùm liên quan PNJ Lab, cổ phiếu PNJ từng lập đỉnh lịch sử vào đầu năm 2026 sau gần 2 thập kỷ tăng trưởng liên tục.

Sau khi vướng vào lùm xùm liên quan đến vụ án buôn lậu 28.000 viên kim cương, cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận đã mất hàng chục % chỉ sau vài phiên, cuốn bay toàn bộ thành quả tích lũy trong vòng một năm qua. So với đỉnh lịch sử thiết lập hồi tháng 2, cổ phiếu PNJ đã đánh mất một nửa giá trị.

Tuy vậy, nhịp điều chỉnh này chỉ là một trong những đợt biến động mạnh nhất trên hành trình gần 17 năm giao dịch trên sàn chứng khoán của cổ phiếu PNJ.

Chu kỳ tăng trưởng kéo dài gần một thập kỷ

PNJ tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, thành lập ngày 28/4/1988, trực thuộc UBND quận Phú Nhuận cũ (TP.HCM). Đây là giai đoạn thị trường vàng Việt Nam còn sơ khai, hoạt động chủ yếu dưới hình thức các cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ.

Sau nhiều lần mở rộng hoạt động, doanh nghiệp chính thức chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần với tên gọi CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận vào năm 2004. Đây cũng là thời điểm PNJ bắt đầu chuyển hướng từ một doanh nghiệp kinh doanh vàng truyền thống sang mô hình sản xuất và bán lẻ trang sức hiện đại.

Ngày 23/3/2009, PNJ ghi nhận sự kiện lịch sử khi chính thức niêm yết 30 triệu cổ phiếu trên HoSE, giá tham chiếu trong phiên giao dịch đầu tiên là 38.000 đồng/cổ phiếu. PNJ cũng trở thành là doanh nghiệp vàng bạc đá quý đầu tiên niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Bà Cao Thị Ngọc Dung đánh cồng trong phiên giao dịch đầu tiên của cổ phiếu PNJ năm 2009. Ảnh: HTV

Trong giai đoạn đầu PNJ niêm yết, kinh tế thế giới vừa trải qua cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009, thị trường chứng khoán Việt Nam đang trong quá trình hồi phục, trong khi giá vàng liên tục biến động mạnh.

Diễn biến này khiến cổ phiếu PNJ chưa hình thành xu hướng trong những năm đầu niêm yết.

Bước ngoặt một lần nữa đến vào năm 2012, khi Chính phủ ban hành Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, PNJ sau đó đã định hướng giảm dần tỷ trọng vàng miếng, tập trung vào lĩnh vực trang sức chế tác - mảng có biên lợi nhuận cao hơn và ít phụ thuộc vào biến động giá vàng.

Từ năm 2014, PNJ liên tục mở rộng hoạt động kinh doanh, doanh thu tăng đều qua từng năm, từ khoảng 9.000 tỷ đồng năm 2014 lên hơn 17.000 tỷ vào năm 2019. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng gần 3 lần trong cùng giai đoạn, vượt mốc 1.100 tỷ.

Đây cũng là giai đoạn cổ phiếu PNJ bước vào chu kỳ tăng mạnh nhất kể từ khi niêm yết. Nhiều quỹ đầu tư nước ngoài liên tục gia tăng tỷ trọng sở hữu nhờ đánh giá cao mô hình bán lẻ hiện đại, khả năng tạo dòng tiền ổn định và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số.

PNJ dần trở thành một trong những cổ phiếu bán lẻ có vốn hóa lớn nhất trên HoSE và thường xuyên nằm trong danh mục của nhiều quỹ ETF cũng như các quỹ đầu tư chủ động.

Tháng 4/2018, cổ phiếu PNJ lập đỉnh lịch sử quanh mức 43.000 đồng/cổ phiếu (giá đã điều chỉnh sau các lần chia cổ tức, tăng vốn), tăng gấp 6 lần sau 2 năm.

Tuy nhiên, sau lùm xùm liên quan vụ án tại Ngân hàng Đông Á, cổ phiếu này cũng đã trải qua chuỗi phiên lao dốc liên tục, thổi bay hơn 45% giá trị. Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc PNJ Cao Thị Ngọc Dung khi đó cũng đã phải lên tiếng trấn an cổ đông.

Giá chia đôi từ đỉnh sau lùm xùm buôn lậu kim cương

2020 cũng là năm đầy thử thách với PNJ khi các đợt giãn cách xã hội khiến hệ thống cửa hàng phải tạm ngừng hoạt động trong nhiều tháng. Doanh thu và lợi nhuận đều chững lại, trong khi giá cổ phiếu cũng điều chỉnh theo xu hướng chung của thị trường.

Tính từ đầu năm 2020 đến tháng 4/2020, thị giá PNJ đã giảm gần 50%. Nhưng cũng từ vùng đáy này, cổ phiếu PNJ liên tục đi lên mạnh mẽ khi nhu cầu tiêu dùng tích trữ kim loại quý, đặc biệt là vàng miếng và vàng nhẫn, phục hồi mạnh.

Đà phục hồi của PNJ tiếp tục được duy trì trong giai đoạn 2021-2024. Doanh nghiệp liên tiếp lập kỷ lục mới về doanh thu và lợi nhuận nhờ sức mua trang sức phục hồi sau đại dịch. Hệ thống bán lẻ cũng được mở rộng lên hơn 400 cửa hàng trên toàn quốc, củng cố vị thế dẫn đầu thị trường trang sức có thương hiệu.

Tháng 5/2025, cổ phiếu PNJ cũng trải qua một đợt lao dốc mạnh sau khi Ngân hàng Nhà nước công bố kết luận thanh tra đối với hoạt động kinh doanh vàng của một số doanh nghiệp lớn, trong đó có PNJ.

Cổ phiếu PNJ lập đỉnh vào tháng 2 và bắt đầu lao dốc mạnh. Ảnh: TradingView

Cơ quan quản lý chỉ ra một số tồn tại, vi phạm liên quan đến việc chấp hành quy định về phòng, chống rửa tiền, chế độ báo, nghĩa vụ thuế và hoạt động kinh doanh vàng. PNJ sau đó bị xử phạt hành chính hơn 1,3 tỷ đồng.

Thông tin trên ngay lập tức ảnh hưởng tới diễn biến cổ phiếu PNJ, khiến thị giá cổ phiếu này giảm hơn 27% so với đỉnh gần nhất. Vốn hóa doanh nghiệp theo đó cũng "bốc hơi" hàng nghìn tỷ đồng chỉ trong ít ngày giao dịch.

Tuy vậy, đợt giảm giá này không kéo dài lâu, sau khi PNJ lên tiếng khẳng định hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn diễn ra bình thường, đồng thời công bố kết quả kinh doanh duy trì tăng trưởng tích cực, lực cầu dần quay trở lại với cổ phiếu. Bên cạnh đó, bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào chu kỳ tăng mới nhờ kỳ vọng nâng hạng và mặt bằng lãi suất duy trì ở mức thấp cũng góp phần hỗ trợ nhóm cổ phiếu bán lẻ, tiêu dùng.

Từ nửa cuối năm 2025, PNJ lấy lại đà tăng và liên tục thiết lập các vùng giá cao mới. Đến cuối năm, thị giá đã vượt đỉnh cũ.

Đầu năm 2026, trong bối cảnh VN-Index liên tục lập đỉnh mới, dòng tiền đổ mạnh vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và đặc biệt là đà tăng lịch sử của giá vàng, PNJ trở thành một trong những mã chứng khoán bán lẻ diễn biến tích cực nhất thị trường.

Tháng 2 năm nay, cổ phiếu PNJ chính thức thiết lập mức giá cao nhất kể từ khi niêm yết, đưa vốn hóa doanh nghiệp lên mức kỷ lục, vượt 43.000 tỷ đồng. Nếu tính từ ngày giao dịch đầu tiên trên HoSE năm 2009, thị giá cổ phiếu này đã tăng gấp 42 lần, chưa kể phần cổ tức tiền mặt và cổ phiếu đã chia cho các cổ đông.

Trước đợt bán tháo mới nhất liên quan vụ buôn lậu 28.000 viên kim cương, cổ phiếu PNJ cũng đã trong xu hướng đi xuống từ đỉnh hồi tháng 2. Đến nay, mỗi cổ phiếu PNJ được giao dịch ở mức 46.600 đồng, gần chia đôi từ đỉnh lịch sử hồi tháng 2. Nếu so với đầu năm, thị giá PNJ cũng đã giảm gần 30%.