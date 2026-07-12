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Nhập siêu tăng mạnh, vì sao thu ngân sách tăng 41.500 tỷ đồng?

Xuân Phong

TPO - Dù cán cân thương mại ghi nhận mức nhập siêu 16,6 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm, nguồn thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu vẫn tăng mạnh. Đà gia tăng nhập khẩu máy móc, thiết bị, nguyên liệu và nhiên liệu phục vụ sản xuất đã giúp ngành hải quan thu gần 265.000 tỷ đồng, tăng thêm khoảng 41.500 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Theo Cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong 6 tháng đầu năm đạt 549,6 tỷ USD, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 266,5 tỷ USD, tăng 21%; nhập khẩu đạt 283,1 tỷ USD, tăng 33,4%. Tính đến hết tháng 6, Việt Nam nhập siêu khoảng 16,6 tỷ USD.

Tuy nhiên, nhập siêu và thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu không phải lúc nào cũng diễn biến ngược chiều. Trên thực tế, phần lớn nguồn thu của ngành hải quan hiện nay đến từ các khoản thuế phát sinh tại khâu nhập khẩu như thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu và một số sắc thuế liên quan. Vì vậy, khi kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh, đặc biệt là nhập khẩu phục vụ sản xuất, nguồn thu ngân sách cũng tăng tương ứng.

Trong 6 tháng đầu năm, số thu ngân sách nhà nước của ngành hải quan đạt 264.795 tỷ đồng, bằng 58,7% dự toán được giao, đạt 51,2% chỉ tiêu phấn đấu và tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng thêm khoảng 41.500 tỷ đồng.

Động lực chính đến từ sự gia tăng mạnh của các mặt hàng nhập khẩu phục vụ sản xuất như máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu và linh kiện.

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Xuất nhập khẩu tăng mạnh đã giúp thu ngân sách hải quan tăng hơn 41.500 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Đặc biệt, nhiều đơn vị hải quan địa phương ghi nhận kết quả thu ngân sách tăng trưởng ấn tượng. Tại Chi cục Hải quan khu vực VI (Lạng Sơn), số thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt hơn 12.300 tỷ đồng, tăng khoảng 127% so với cùng kỳ và vượt xa dự toán được giao. Kết quả này phản ánh sự sôi động của hoạt động thương mại qua các cửa khẩu biên giới Việt Nam - Trung Quốc, đặc biệt đối với các mặt hàng nguyên liệu sản xuất, máy móc thiết bị và hàng tiêu dùng.

Tại Chi cục Hải quan khu vực XIII (Quảng Ninh), số thu ngân sách đạt trên 2.300 tỷ đồng, tăng hơn 47% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều nhóm hàng nhập khẩu chủ lực như than đá, máy móc thiết bị và phụ tùng phục vụ sản xuất công nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng cao, đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách.

Trong khi đó, Chi cục Hải quan khu vực X, phụ trách địa bàn Thanh Hóa và Sơn La, thu ngân sách hơn 13.900 tỷ đồng trong nửa đầu năm, tăng trên 33% so với cùng kỳ. Nguồn thu chủ yếu đến từ hoạt động nhập khẩu nguyên liệu phục vụ các dự án công nghiệp nặng, năng lượng và sản xuất quy mô lớn.

Bên cạnh động lực từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng trưởng mạnh, Cục Hải quan cho biết các đơn vị cũng tăng cường công tác quản lý nợ thuế, đôn đốc thu hồi các khoản nợ tồn đọng và kiểm soát chặt chẽ phát sinh nợ mới, góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Xuân Phong
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