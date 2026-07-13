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Gia đình và người yêu liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đến Công viên Lê Thị Riêng

Ngô Tùng

TPO - Gia đình đã cùng bà Nguyễn Thị Lệ (người có hẹn ước với liệt sĩ Huỳnh Văn Quên) đã đến Công viên Lê Thị Riêng để thắp hương tưởng nhớ các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 vừa được tìm thấy hài cốt tại đây những ngày qua.

Sáng 13/7, các thành viên trong gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên từ xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh đã đến Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM).

Cùng đi có bà Nguyễn Thị Lệ- người có hẹn ước với liệt sĩ Huỳnh Văn Quên và ở vậy cho đến hôm nay. Họ cùng dâng hương, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 vừa được tìm thấy và quy tập hài cốt tại đây những ngày qua.

Từ khi biết cơ quan chức năng phát hiện di vật mang tên liệt sĩ Huỳnh Văn Quên trong quá trình quy tập hài cốt tại Công viên Lê Thị Riêng, gia đình ông Huỳnh Văn Mười và ông Huỳnh Văn Nhỏ (các em trai liệt sĩ Huỳnh Văn Quên) luôn mong ngóng kết quả xác minh ADN.

Gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên cùng bà Nguyễn Thị Lệ đến Công viên Lê Thị Riêng thắp hương, tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Video: Nguyễn Trung Tuyến
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﻿Bà Nguyễn Thị Lệ (người từng có hẹn ước và chờ đợi liệt sĩ Huỳnh Văn Quên gần 60 năm qua) theo gia đình liệt sĩ đến Công viên Lê Thị Riêng thắp hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Thúy Liễu

Ông Huỳnh Văn Nhỏ cho biết sau khi nghe thông tin từ báo chí, cả gia đình vui mừng nhưng cũng thấp thỏm chờ đợi từng ngày. Những ngày này, ông đang mong chờ kết quả xét nghiệm ADN của cơ quan chức năng. Nếu đúng là “anh hai” Quên thì gia đình sẽ đưa anh về.

Tin từ Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, đến thời điểm hiện nay, quá trình giám định ADN để xác định hài cốt cùng di vật (trong đó có cuốn sổ tay ghi chép ghi tên Huỳnh Văn Quên) vẫn đang tích cực được thực hiện.

Thông tin trước đó, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung - Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM - cho biết sau khi có thông tin về liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, Bộ Tư lệnh thành phố đã xuống nhà của liệt sĩ tại xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh để xác minh thông tin, đồng thời phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh đưa gia đình đi giám định ADN.

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Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung (bìa phải) trao đổi với Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 11/7. Ảnh: Ngô Tùng

“Đối với hài cốt liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, Bộ Tư lệnh TPHCM đã xin ý kiến Quân khu và trực tiếp đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo thành phố cũng đã làm việc với Bệnh viện Vinmec. Bệnh viện này đã đến lấy mẫu ADN để xét nghiệm, phục vụ công tác đối chứng sau đó. Dự kiến khoảng ba tuần sẽ có kết quả”, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung chia sẻ.

Đến kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng ngày 11/7 vừa qua, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - chia sẻ: Những ngày qua, nhân dân cả nước theo dõi và hết sức xúc động với hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ diễn ra khẩn trương ở Công viên Lê Thị Riêng, TPHCM.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận những nỗ lực của lực lượng tìm kiếm đã có kết quả, điển hình như thông tin về liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, thuộc Tiểu đoàn 1 Long An.

Theo Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Tiểu đoàn 1 Long An là một trong những đơn vị nổi tiếng của Quân Giải phóng, đặc biệt là với Long An. Đây là đơn vị 3 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân từ rất sớm.

“Ngày xưa, đơn vị mà ba lần được phong Anh hùng là ít lắm. Sự hy sinh của các liệt sĩ ở đây, trong đó có đồng chí Huỳnh Văn Quên là một trong những biểu tượng mà chúng ta phải luôn ghi nhớ”, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Sáng 13/7, đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, làm trưởng đoàn - đã đến dâng hương, dâng hoa tại Công viên Lê Thị Riêng.

Hướng đến kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), đoàn đại biểu thể hiện lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ cha anh đã cống hiến để đất nước có được hòa bình, độc lập như ngày nay. Đoàn đại biểu đã dâng hương tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, nơi thờ Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng và khu vực nhà quàn hài cốt liệt sĩ.

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Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM dâng hoa, dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, sáng 13/7.
Ngô Tùng
#liệt sĩ Huỳnh Văn Quên #bà Nguyễn Thị Lệ #thành viên gia đình #Công viên Lê Thị Riêng #tri ân #Bộ Tư lệnh TPHCM

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